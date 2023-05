Whatsapp-Backup am iPhone erstellen und Chats wiederherstellen

Whatsapp bietet für das iPhone eine recht komfortable Datensicherung direkt in iCloud. Hat man die Einstellung in der App aktiviert, sichert die App in regelmäßigen Abständen den aktuellen Datenzustand. So aktivieren Sie das iCloud-Backup in Whatsapp:

Öffnen Sie die App „Whatsapp“ und wechseln Sie über den unteren Reiter in die „Einstellungen“; Tippen Sie dort auf den Reiter „Chats“ und weiter auf „Chat-Backup“; In dem neuen Fenster können Sie das Chat-Backup aktivieren, die Regelmäßigkeit einstellen, zusätzliche Ende-zu-Ende-Sicherung durch das Passwort einschalten und aktuelle Daten wie die Backup-Größe und das letzte Backup-Datum einsehen.

Wechseln Sie in Whatsapp zu den Einstellungen und dort zu „Chats“. Halyna Kubiv Dort finden Sie die Option „Chat-Backup“. Halyna Kubiv Falls Sie die Funktion noch nie genutzt haben, müssen Sie sie zunächst aktivieren. Ansonsten lässt sich hier die Häufigkeit des Backups sowie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung einstellen. Halyna Kubiv

Whatsapp aus einem iCloud-Backup wiederherstellen

Ihren letzten App-Zustand aus einem iCloud-Backup können Sie einfach in umgekehrter Reihenfolge wiederherstellen:

Laden Sie auf dem neuen iPhone mit dem gleichen iCloud-Konto, mit dem das Whatsapp-Backup erstellt wurde, Whatsapp aus dem App Store; Geben Sie im Startbildschirm Ihre Telefonnummer an, mit der Sie normalerweise per Whatsapp kommunizieren; Falls Sie die App mit Face-ID und einer PIN gesichert haben, müssen Sie jetzt diese PIN eingeben; Danach blendet sich ein Bildschirm mit dem Wiederherstellungsvorschlag ein; klicken Sie hier auf „Chatverlauf wiederherstellen“; Bei dem Ende-zu-Ende-gesicherten Backup müssen Sie noch Ihr Passwort zu diesem Backup eingeben. Danach beginnt die App, das Backup wiederherzustellen. Das System priorisiert zunächst die reinen Nachrichten ohne Medien; diese sind selbst bei schreibwütigen Menschen wie uns nur wenige Megabyte groß und stehen nach kurzer Zeit zur Verfügung. Danach lädt Whatsapp noch die Medien herunter, man kann aber schon davor Nachrichten schreiben und alte lesen.