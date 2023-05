Apple Karten kann Konzerte in der Nähe empfehlen

Apple hat Apple Maps und Music um einige neue Funktionen erweitert, die Nutzerinnen und Nutzern helfen sollen, Konzerte zu in der Nähe entdecken und zu erkunden. Neue, von Hand kuratierte Führungen in Maps stellen Musikveranstaltungen vor und ermöglichen es, anstehende Konzerte direkt in der App zu durchsuchen. In der Musik-App gibt es einen neuen Bereich, in dem man die Set-Listen für Konzerte und Tourneen großer Künstler durchsuchen kann.

Die Führungen sind jedoch etwas begrenzt. Sie können unter apple.co/MusicVenues darauf zugreifen oder einfach die Einträge für eine der ausgewählten Städte durchsuchen. Es gibt zwar insgesamt über 40 Führungen, aber das reicht nur für zehn Städte weltweit: Chicago, Detroit, Los Angeles, Nashville, New York City, San Francisco, Tokio, Melbourne, Sydney und Mexiko-Stadt. In Europa sind das lediglich Konzerthallen und Clubs in Berlin, London, Paris und Wien.

Die Übersichtsseiten dieser Veranstaltungsorte können nützlich sein, wenn man zufällig in oder in der Nähe einer dieser Städte lebt, die meisten Maps-Nutzer werden die Frage „Gibt es dieses Wochenende irgendwelche guten Konzerte in meiner Nähe?“ jedoch nicht beantworten können. Wie bei den anderen Reiseführern in der Maps-App handelt es sich dabei um von Menschen kuratierte und gepflegte Informationen und nicht nur um algorithmische Suchergebnisse.

Konzerte in der Nähe entdecken

Über die Führungen hinaus verlinkt Maps direkt mit dem Shazam-Konzerterkennungsmodul (das letztes Jahr eingeführt wurde), um Ihnen bei der Suche nach bevorstehenden Konzerten zu helfen. Wählen Sie einfach einen Veranstaltungsort aus – auch solche, die nicht in der Apples Sammlung aufgeführt sind – und tippen Sie auf die Schaltfläche „Tickets“, wählen Sie dann „Shazam“, um eine Liste der anstehenden Konzerte und einen einfachen Link zum Kauf von Tickets anzuzeigen.

In der Musik-App gibt es einen neuen Bereich „Set Lists“ (verfügbar unter apple.co/setlists oder über die Suche nach „Set Lists“ in Apple Music), in dem Sie die Set-Listen der großen Tourneen einsehen können, um das Repertoire einer Band vor dem großen Auftritt aufzufrischen. Momentan ist die Funktion mit nur sechs verfügbaren Listen, darunter Ed Sheeran und Blink 182, eher spartanisch, aber Apple behauptet, dass sie mit der Zeit wachsen wird. Für jede Set-Liste eines Künstlers können Sie die kommenden Konzerte durchstöbern, ohne die App verlassen zu müssen – auch hier mit dem Shazam-Modul zur Konzerterkennung.

Fazit

Apples neue Funktionen für Führungen in den großen Konzerthallen sowie die Verlinkung auf Konzerte aus der Karten-App sind smarte Funktionen, um das eigene Nachtleben nach der Corona-Durststrecke wiederzubeleben. Wir finden jedoch, dass ein letzter Schritt noch getan werden muss, damit diese Funktionen wirklich nützlich werden: Apple Music kann doch mit bereits vorhandenen Verknüpfungen zu Shazam und Apple Karten anhand des eigenen Hörverhalten die beliebten Künstler feststellen und dessen Konzerte proaktiv empfehlen, sobald die Band, der Sänger oder die Sängerin in der Nähe touren. Zwar verfolgen hartgesottene Fans das Konzertleben ihrer Lieblinge direkt bei der Quelle, für den Rest der Anhänger ist das eine Gelegenheit, gute Veranstaltungen nicht zu verpassen.

