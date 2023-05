Achtung: Google löscht nicht mehr benutzte Konten – das sollten Sie jetzt tun

Google hat angekündigt, dass es nicht mehr genutzt Google-Konten löschen werde. Denn laut Google stellen Konten, die über längere Zeit nicht genutzt werden, ein Sicherheitsrisiko dar, weil solche Konten leichter kompromittiert werden würden. Aus einem einfachen Grund: Für solche ungenutzten Konten würden die Benutzer oft alte und erneut genutzte Passwörter verwenden, die bereits Opfer von Hackerangriffen oder Datensammlern wurden.

Zudem würden solche alten Konten meist nicht durch die 2-Faktor-Authentifizierung geschützt. Die Benutzer würden solch alte und ungenutzte Konten zudem nur selten Sicherheits-Checks unterziehen.

Ungenutzte Konten sind schlechter abgesichert

Google habe nämlich durch interne Analysen festgestellt, für Anwender für solche „verwaisten“ Benutzerkonten mindestens zehnmal seltener 2FA zur Absicherung aktivieren würden, im Vergleich zu aktiv genutzten Konten. Allein das mache die ungenutzten Konten viel anfälliger für Hackerangriffe. Doch sobald Hacker ein solches nicht mehr genutztes Konto gekapert haben, können sie es für viele weitere Angriffe missbrauchen, beispielsweise für Identitätsdiebstahl oder zum Verbreiten von Malware und Spam.

Um das Risiko, das also von alten, ungenutzten Konten ausgeht, zu reduzieren, legt Google nun fest, dass es Konten löscht, wenn diese zwei Jahre lang nicht mehr genutzt wurden oder der Benutzer sich nicht mehr darin eingeloggt hat.

Starttermin für Löschung

Mit dem Löschen wolle Google im Dezember 2023 beginnen. Zudem würde Google als erstes Konten löschen, die die Besitzer nach der Erstellung nicht mehr benutzt haben. Außerdem werde Google die Kontoinhaber mehrmals auf die drohende Löschung hinweisen: Per Mail an die Googlemailadresse sowie an die hinterlegte zweite E-Mail-Adresse. Betroffene Benutzer haben also noch reichlich Zeit sich wieder einmal einzuloggen und damit die Löschung zu verhindern oder aber ihre Daten zu sichern.

Diese Konten löscht Google

Diese 2-Jahres-Regel gelte für private Konten bei Google Workspace (Gmail, Docs, Drive, Meet, Calendar), Youtube und Google Photos. Nicht betroffen sind Konten von Organisationen, Schulen oder Unternehmen.

Google werde nach zwei Jahren Nichtbenutzung die Konten und alle darin enthaltenen Inhalte löschen.

So verhindern Sie die Löschung

Melden Sie sich einfach wieder einmal bei Ihrem alten Google-Konto an. Falls Sie durchgehend angemeldet sind, sollten Sie mindestens einmal alle zwei Jahre das Konto nutzen. Zum Beispiel, indem Sie eine Mail lesen oder schreiben, Google Drive nutzen oder ein Youtube-Video anschauen. Auch der Download einer App von Google Play reicht als Aktivitätsnachweis aus. Sogar die Benutzung der Google-Suche bei angemeldetem Konto akzeptiert Google als Nachweis dafür, dass ein Konto aktiv ist. Ein aktives Abonnement im Rahmen des Google-Kontos reicht ebenfalls als Aktivitätsnachweis.