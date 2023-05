OpenAI: Offizielle ChatGPT-App für iOS – was Ihnen das bringt

ChatGPT ließ sich auch schon bisher auf Geräten wie iPhone oder iPad nutzen, doch funktionierte dies vorwiegend im Browser. Zahllose Angebote für ChatGPT, die sich im App Store breitmachten, waren nicht immer seriös oder hatten andere Einschränkungen.

Nun hat Entwickler OpenAI die eigene offizielle ChatGPT-App für iOS im App Store zur Verfügung gestellt. Die neue ChatGPT-App ist kostenlos, werbefrei und ermöglicht Spracheingabe, wird aber zum Start zunächst auf US-amerikanische Nutzer beschränkt sein, fasst Tech Crunch den aktuellen Stand zusammen.

Freigeschaltet wird damit nur ChatGPT 3, wie man es auch als User der frei verfügbaren Browser-Version erhält. Möchte man das deutlich fortgeschrittenere ChatGPT 4 nutzen, ist hier ebenfalls ein kostenpflichtiges Upgrade auf ”ChatGPT Plus” erforderlich – dies schlägt als In-App-Kauf mit 20 US-Dollar monatlich zu Buche. Die App erhält man hier, sie ist verfügbar ab iOS 16.1.

Hier gibt es ChatGPT 4.0 kostenlos

Die gute Nachricht für deutschsprachige User: Wie wir bereits in einem früheren Artikel berichteten, lässt sich auch ChatGPT 4.0 kostenlos nutzen, und zwar, indem man die Bing-App von Microsoft dafür nutzt. Früher oder später (wohl in den nächsten Wochen) soll auch von OpenAI eine für deutschsprachige User und auch andere Landesregionen verfügbare App-Variante freigeschaltet werden. Auch an Android-User soll dabei gedacht sein.

Werbefreiheit und Nutzungsverhalten

OpenAI betont übrigens die bleibende Werbefreiheit der ChatGPT-App. User sollen laut OpenAI sofortige Antworten erhalten, “ohne Werbung oder mehrere Ergebnisse zu durchsuchen”. Im Gegensatz dazu hat Microsoft in Bing bereits Werbung in den KI-gesteuerten Bing-Chat eingebaut und konkurriert ganz offen mit Suchmaschinen wie Google, das insbesondere mit der Integration der eigenen KI namens ”Bard” nicht richtig aufschließen kann.

Insgesamt wird ChatGPT offensichtlich bereits umfangreich im App Store genutzt: Jüngsten Untersuchungen des App-Store-Intelligence-Anbieters data.ai ergaben laut Tech Crunch, dass die Top 10 der mobilen KI-Apps in diesem Jahr bis Ende März bereits über 14 Millionen US-Dollar an Verbraucherausgaben generiert haben. Die durchschnittlichen täglichen Ausgaben der Verbraucher gegenüber Februar seien um 11 Prozent gestiegen.

Aktuell bester Preis: iPhone 14 Pro 128 GB in Dunkellila