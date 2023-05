Wechsel von Android zu iPhone auf Fünfjahreshoch

Laut einer aktuellen Umfrage von der Marktforschungsfirma CIRP (hinter der Bezahlschranke, via 9to5mac) wechseln mit dem Stand März 2023 relativ gesehen so viele Android-Nutzer und -Nutzerinnen zum iPhone, wie seit fünf Jahren nicht mehr. 15 Prozent der aktuellen iPhone-Anwender waren noch vor zwölf Monaten Android-Besitzer. Zuletzt war die Zahl der UmsteigerInnen vor fünf Jahren so hoch, also im März 2018. In den Pandemie-Jahren 2020, 2021 und 2022 bewegte sich die Zahl zwischen elf und zehn Prozent, im Jahr 2019 betrug sie 14 Prozent.

Android-Umsteiger auf das iPhone Consumer Intelligence Research Partners, LLC

Bei der Grafik muss man beachten, dass CIRP immer im März die Umfragen auswertet, so ist es mit großen Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass das iPhone des Vorjahres der wichtigste Grund zum Umstieg war. So kann man daraus schließen, dass das iPhone 14 prozentual gesehen mehr Android-Nutzer zum Umstieg bewogen hat als das iPhone 11, 12 und 13. Bei der höchsten Umstiegsquote von 21 Prozent im März 2016 war wohl das iPhone 6S ausschlaggebend, das iPhone SE der ersten Generation erschien just zum Zeitpunkt, als die Umfrage von CIRP ausgewertet wurde.

iPhone 14 Pro 128 GB Dunkellila bei Amazon kaufen

Eine weitere Besonderheit der Umfrage von CIRP ist, dass diese nur prozentuale Werte der Switcher liefert. Dabei wird jedoch außer Acht gelassen, dass der globale Smartphone-Markt in den vergangenen fünf Jahren einige Schwankungen durchgemacht hat, seit 2016 sinken die Zahlen der ausgelieferten Geräte von Jahr zu Jahr leicht. Den größten Bruch hat der Markt im Pandemie-Jahr 2020 erlitten, der Markt ist um knapp sieben Prozent geschrumpft. 2021 hat sich der Markt erholt, wie man aus der CIRP-Umfrage sieht, nicht dank des iPhones, sondern dank der Geräte anderer Hersteller, weil der Anteil der iPhone-Umsteiger verhältnismäßig konstant blieb.

Eine weitere wichtige Frage lässt die CIRP-Umfrage außer Acht, diese wollen wir hier nachholen: Warum wechseln die Nutzer und Nutzerinnen vom Android auf das iPhone? Der Kollege Wegmann musste das tun, seine Überlegungen hat er in diesem Artikel geschildert. Wenn Sie also in den vergangenen zwölf Monaten von Android auf das iPhone umgestiegen sind, beantworten Sie bitte ein paar einfache Fragen. Die Ergebnisse werden wir in den nächsten Wochen publizieren:

Direkter Link auf die Umfrage “Warum wechseln Sie vom Android auf das iPhone”.