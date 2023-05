Airtags jetzt offiziell im Fluggepäck erlaubt

Das teil das Luftfahrt-Bundesamt mit. In der etwas kryptischen Meldungen ist nicht von den Marken und Geräten die Rede, sondern von den technischen Details.

So heißt es dort, dass Lithiumbatterien und elektronische Geräte aufgrund von Funkenschlag oder Kurzschluss gefährliche Auswirkungen haben könnten – daher müssen diese, wenn sie im aufgegebenen Gepäck transportiert werden, vollständig ausgeschaltet (kein Stand-by-Modus) sein, und es ist vom Besitzer dafür Sorge zu tragen, eine unbeabsichtigte Aktivierung der Geräte zu verhindern und sie vor Beschädigung zu schützen. Nimmt man sie im Handgepäck mit, gelten die strengen Auflagen nicht.

Bestimmte GPS-Tracker im aufgegebenen Gepäck jetzt klar erlaubt

Und dann gibt es eine wesentliche Ausnahme von Geräten mit Lithium-Batterien, die im aufgegebenen Gepäck transportiert werden: GPS-Tracker mit Lithium-Metall-Batterien dürfen demnach einen Lithiumgehalt von 0,3 Gramm und bei Lithium-Ionen-Batterien einen Energieinhalt von 2,7 Wh nicht überschreiten. Die Geräte sind vor Beschädigung zu schützen. In diesem Fall muss man sie nicht abschalten, und genau dies betrifft beispielsweise die Airtags und Smarttags von Apple beziehungsweise Samsung. Diese verwenden gängige Knopfzellen des Typs CR2032.

Sprecher des Bundesverkehrsministeriums bestätigt

Die Details hat Teltarif.de zufolge auch ein Spre­cher des Bundes­ver­kehrs­minis­teriums am Dienstag in Berlin erläutert. Demnach hat das Minis­terium eine Anpas­sung bei der inter­natio­nalen Zivil­luft­fahrt­orga­nisa­tion (ICAO) unter­stützt, nach der das Mitführen von GPS-Trackern im Fracht­raum von Flug­zeugen nun formal erlaubt sei. Bisher fehlten gemäß dem Bericht eindeu­tige Vorgaben für die Mitnahme von Trackern wie den Airtags im Aufga­bege­päck.

Daher gab es von verschie­denen Airlines unter­schied­liche Ansagen an ihre Passa­giere, ob sie Tracker in ihren Koffern verstauen dürften oder nicht. So hatte die Luft­hansa eine Zeit lang die Mini­sender im aufge­gebenen Gepäck als Sicher­heits­risiko einge­schätzt und verboten. Nun sollte dies bei allen Airlines problemlos erlaubt sein. Allerdings scheint dies auch bei der Lufthansa schon seit längerem kein Problem zu sein, wie wir im vergangenen Oktober berichteten.