Beats Studio Buds+ vorgestellt – Airpods-Alternative mit langer Batterielaufzeit

Die Gerüchte zu dem Nachfolger von Beats Studio Buds haben sich bereits Ende März 2023 verdichtet: Damals haben die findigen Entwickler im Beta-Code von iOS 16.4 die Hinweise auf neue Kopfhörer gefunden, ein Monat später Ende April ging eine Produkt-Seite für die Beats Studio Buds+ auf Amazon wohl etwas verfrüht online. Aus den Bildern wurde klar, dass Apple ein neues transparentes Design vorstellen wird.

Nun sind die neuen Kopfhörer von Beats offiziell vorgestellt: Auf der Seite „Beatsbydre“ kann man Beats Studio Buds+ zumindest ansehen und sich informieren lassen, wann sie verfügbar sein werden. Der Preissprung bei der neuen Generation ist weniger gewaltig als befürchtet: Die vorhandene Generation kostet bei Apple 189,95 Euro, der Nachfolger wird lediglich zehn Euro mehr kosten – 199,95 Euro. Die neuen Beats Studio Buds+ sind jedoch erst ab Mitte Juni bestellbar; vielleicht gibt es deswegen nichts dazu auf der Seite von Apple.

Verbesserung in allen Punkten

Die Studio Buds ohne Plus hat Apple im Frühling 2021 vorgestellt, beim Nachfolger hat Apple nicht nur ein neues Design eingeführt, sondern auch an der Audio-Qualität geschraubt. Laut dem Hersteller ist die aktive Geräuschunterdrückung 1,6-mal besser als beim Vorgänger. Dies kommt durch einige Hardware-Neuerungen: Apple hat den Studio Buds+ einen neuen Chipsatz spendiert, dazu haben die Kopfhörer drei Löcher im Gehäuse, die den Luftdruck regulieren sollen. Für den besseren Sitzkomfort hat der Hersteller noch eine vierte Größe an den Silikon-Aufsätzen spendiert.

Die Akkulaufzeiten haben sich laut der Produktseite ebenfalls stark verbessert: Statt 24 Stunden Wiedergabezeit können die Nutzer und Nutzerinnen mit insgesamt 36 Stunden Wiedergabe mit drei Hüllenladungen rechnen, eine Studio-Buds+-Ladung reicht nun für neun statt acht Stunden. Mit aktiviertem Geräuschunterdrückungs- oder Transparenzmodus kommt man insgesamt auf 24 Stunden Wiedergabe bzw. 6 Stunden in den Kopfhörern allein, bei den Buds ohne Plus sind das noch 15 bzw. 5 Stunden.

Die Akkulaufzeiten bei einer normalen Wiedergabe haben sich insgesamt um Faktor 1,5, im Transparenzmodus – um Faktor 1,6 verlängert, was vermutlich einem größeren Akku in der Ladeschale geschuldet ist. So gesehen sind die neuen Studio Buds+ ein Batteriewunder selbst im Vergleich mit den Airpods der dritten Generation und den Airpods Pro 2: Beide Geräte kommen lediglich auf 30 Stunden Wiedergabezeit.

