Apples Lightning-USB-Adapter funktioniert nicht unter iOS 16.5

Das berichtet Macrumors.com im Anschluss an verschiedene Beiträge von Usern, die dieses Problem beklagen, nachdem sie ihre iOS- oder iPadOS-Geräte auf die neueste Version 16.5 aktualisiert haben.

So etwa im Apple Support-Forum (Community), bei Reddit oder auch im Forum von Macrumors selbst. Seit iOS 16.5 und iPadOS 16.5, die beide vergangene Woche von Apple veröffentlicht wurden, kann der Adapter nach Angaben der betroffenen User die Geräte, die mit beiden Anschlüssen verbunden sind, nicht mehr mit Strom versorgen.

Der Adapter verfügt über einen USB-A-Anschluss für die Verbindung mit einer Kamera, einem Mikrofon oder anderem USB-betriebenen Zubehör mit einem iPhone oder iPad sowie über einen Lightning-Anschluss zum Aufladen des iPhones oder iPads.

Wie Macrumors berichtet, handelt es sich bei dem Problem wahrscheinlich um einen Softwarefehler. Dieser könnte nur in einer zukünftigen iOS-Version behoben werden. Noch sei die zugrunde liegende Ursache zumindest offiziell nicht bekannt. Apple hat aber gerade die erste Beta-Version von iOS 16.6 an Entwickler verteilt. Das Update dürfte wohl erst in einigen Wochen erscheinen, sodass schon vorher eine Aktualisierung auf iOS 16.5.1 erforderlich sein dürfte, wenn Apple den Fehler früher beheben möchte – was im Interesse der betroffenen User auf jeden Fall sehr empfehlenswert wäre.

