Mysteriöser Bug erschwert Kommunikation zwischen iPhones und Android-Smartphones

Übers Wochenende sind auf Reddit vereinzelte Berichte über einen Fehler in Messages aufgetaucht, der dafür sorgt, dass Konversationen mit Android-Nutzer:innen – also per SMS – kaputtgingen und Chatverläufe gebrochen wurden.

Konkret ging es darum, dass Teile der Vorwahl eines Kontakts fälschlicherweise als Ländervorwahl markiert wurden und es in Messages ausgesehen hat, als kämen sie nicht nur aus einem anderen Land, sondern auch von einem anderen Kontakt. In einem Reddit-Thread sieht eine Nummer beispielsweise aus, als käme sie aus der Türkei (Ländervorwahl +90), obwohl eigentlich die amerikanische Vorwahl 903 gemeint ist.

Softwarefehler offenbar beim Provider

Glücklicherweise scheint das Problem nicht allzu weitverbreitet zu sein, betroffen sind offensichtlich hauptsächlich Menschen beim amerikanischen Anbieter „AT&T“, Berichte aus Deutschland und Europa insgesamt sind uns nicht bekannt.

Wahrscheinlich handelt es sich also um ein technisches Problem bei AT&T und nicht, wie an mancher Stelle gemutmaßt wurde, an der ersten Entwickler-Beta von iOS 16.6, die praktisch zeitgleich mit dem Aufkommen dieses Fehlers erschienen ist.

Unsere Kollegen von Macworld.com weisen außerdem darauf hin, dass ein ähnliches Problem bereits vor einigen Jahren mit iOS 13.1.2 aufgetreten ist, damals waren Kund:innen von T-Mobile USA davon betroffen. Seinerzeit habe Apple auf Anfrage darüber informiert, dass das Unternehmen keinerlei Einfluss darauf hat, wie Nummern formatiert werden.

Ganz ausschließen kann man einen softwareseitigen Fehler von Apple jedoch auch nicht, schließlich sind nur (amerikanische) iPhone-Besitzer:innen davon betroffen – ähnliche Berichte von Android gab es zu diesem Zeitpunkt keine.

Falls Sie doch von einem solchen Fehler betroffen sein sollten, soll es angeblich helfen, sich selbst eine SMS zu schicken oder die Netzbetreiber-Einstellungen unter Einstellungen > Mobilfunk > Mobiles Datennetzwerk zurückzusetzen.

Aktuell bester Preis: iPhone 14 Pro 128 GB Space Schwarz