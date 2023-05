5 kostenlose Apps für macOS, die Sie unbedingt installieren sollten

Wer einen Mac kauft, bekommt mit macOS bereits ein komfortables Betriebssystem, das von Werk aus viele Funktionen und gelungene Apps umfasst. Doch viele zusätzliche Anwendungen erlauben es, noch komfortabler und effizienter zu arbeiten. Wir präsentieren fünf Apps, die nicht nur kostenlos, sondern auch äußerst praktisch sind.

Rectangle

Funktion: Fenster bewegen und skalieren mit Tastenkürzeln

Fenster bewegen und skalieren mit Tastenkürzeln Download: https://rectangleapp.com/

Den Anfang macht die App „Rectangle“, mit deren Hilfe sich Fenster per Tastendruck skalieren und positionieren lassen. Für alle, die gerne parallel mit mehreren Anwendungen arbeiten, ist dieses Tool äußerst interessant. Hat man die frei definierbaren Tastenkombinationen erstmal verinnerlicht, lassen sich Fenster blitzschnell in Position bringen, was den gesamten Arbeitsprozess beschleunigt.

Speziell, wenn der Platz auf dem virtuellen Schreibtisch durch fehlende Zusatzbildschirme stark begrenzt ist, erweist sich Rectangle als Problemlöser. Im Praxisalltag kann diese App im Zusammenspiel mit Mission Control und zusätzlichen, virtuellen Schreibtischen begeistern.

Monitor Control

Funktion : Anpassung von Helligkeit, Kontrast und Lautstärke externer Monitore

: Anpassung von Helligkeit, Kontrast und Lautstärke externer Monitore Download: https://github.com/MonitorControl/MonitorControl/releases

Wer seinen virtuellen Schreibtisch ohnehin schon auf mehrere Displays verteilt hat, der findet mit „Monitor Control“ eine praktische Anwendung. Mithilfe dieser App lassen sich Helligkeit, Kontrast und Lautstärke angeschlossener Zusatzbildschirme bequem und zentral steuern. Dabei können die Einstellungen entweder über Schieberegler in einem App-Fenster oder direkt über die Tastatur vorgenommen werden.

Welches Gerät dann angesteuert wird, hängt davon ab, auf welchem Display sich der Mauszeiger aktuell befindet. Auf Wunsch werden sämtliche Displays synchronisiert, sodass sich beispielsweise auch die automatische Helligkeitsregelung über den Umgebungslichtsensor zugleich auf alle Monitore auswirkt.

Copy Clip – Clipboard History

Funktion : Verlauf für die Zwischenablage mit Schnellauswahl

: Verlauf für die Zwischenablage mit Schnellauswahl Download: Copy Clip im Mac App Store herunterladen

Die Zwischenablage ist für viele fester Bestandteil des Arbeitsalltags. Wer kennt das Problem nicht, dass versehentlich ein zwischengespeicherter Text überschrieben wurde oder aus anderen Gründen verloren ist? Dank der App „Copy Clip – Clipboard History“ ist das kein Problem mehr, denn die Zwischenablage wird um einen Verlauf erweitert. Jeder mit Command+C kopierte Text wird in diesen Verlauf aufgenommen und kann später aus einer Liste ausgewählt und abgerufen werden.

Über ein Büroklammer-Symbol lässt sich diese Liste aus der Menüleiste aufklappen. Alternativ gibt es eine Schnellauswahl der letzten zehn zwischengespeicherten Inhalte über die Tastenkombinationen Command+0 bis Command+9.

Hidden Bar

Funktion : Ausblenden von Menüleisten-Objekten

: Ausblenden von Menüleisten-Objekten Download: Hidden Bar im App Store herunterladen

Zahlreiche Apps bieten einen Zugriff auf die wichtigsten Funktionen über die Menüleiste, doch der Platz am oberen Bildschirmrand ist sehr begrenzt. Mithilfe der App „Hidden Bar“ lässt sich hier Abhilfe schaffen. Dieses Tool erlaubt es, die Menüleiste aufzuräumen und Anwendungen in drei verschiedene Bereiche zu verschieben.

Dabei gibt es zum einen den permanent sichtbaren Bereich, der sich wie gewohnt verhält. Daneben gibt es einen neuen aufklappbaren Bereich, der seine Inhalte erst per Mausklick darstellt. Die dritte Sektion ist ein versteckter Bereich, in den alles verschoben werden kann, was keinen Zugriff über die Menüleiste erfordert. Mit gedrückter Command-Taste lassen sich alle Einträge in der Menüleiste komfortabel verschieben.

Displaperture

Funktion : Abrunden von Display-Ecken

: Abrunden von Display-Ecken Download: Displaperture im Mac App Store herunterladen

Die letzte App für macOS richtet sich an Ästheten. Wer sich schon immer abgerundete Bildschirmecken gewünscht hat, kann das mit der App „Displaperture“ erreichen. Dabei kann der Radius und somit die Größe der Abrundung frei bestimmt werden. Zudem lassen sich alle vier Ecken an- und abwählen, sodass auch hier kreative Freiheit gegeben ist.

Von subtilen Anpassungen bis hin zu völlig verrückten Ergebnissen ist hier alles möglich – wie man auch unseren Screenshots entnehmen kann. (Wirklich zur Geltung kommen die abgerundeten Ecken allerdings erst auf einem richtigen Display). Unterschiedliche Rundungen für unterschiedliche Ecken lassen sich allerdings nicht festlegen.

