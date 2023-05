Die besten SDXC- und CFexpress-Speicherkarten 2023 im Test

CFexpress, SDHC, SDXC, UHS, SD4.0 – viele Abkürzungen, aber als Fotograf möchte man eigentlich nur schnell und sicher seine Bilder speichern und anschließend auf seinen Mac überspielen.

Worauf es dabei ankommt, haben wir für Sie zusammengefasst. Dazu haben wir eine Reihe an SDXC-, microSDXC- und CFexpress-Speicherkarten auf Herz und Nieren am Mac und in der Kamera getestet.

UHS-I SD-Speicherkarten

Kingston Canvas Go Plus 128GB SDXC Pro sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis, hohe Geschwindigkeit beim Lesen Kontra keine Kingston Canvas Go Plus 128 GB bei Amazon ansehen Die Canvas Go Plus ist eine UHS-I Speicherkarte ohne Schwächen. Beim Schreiben und Lesen gehört sie zur Spitzengruppe. Durch ihren günstigen Preis bekommt sie unseren Preisleistungstipp. ACHTUNG: Wer die maximale Geschwindigkeit beim Lesen nutzen möchte, benötigt einen passen Speicherkartenleser. Kioxia Exceria Plus microSDXC 256GB Pro viele Speichergrößen bis 1TB erhältlich Kontra hoher Preis Kioxia Exceria Plus 256 GB bei Amazon ansehen Die Exceria Plus liefert genau das, was man von einer V30 Speicherkarte erwarten. Ihr großes Plus ist die Verfügbarkeit von Größen bis 1 TB. Lexar Professional 1066x microSDXC 128GB Pro gute Geschwindigkeit beim Lesen Kontra keine Lexar Professional 1066x 128 GB bei Amazon ansehen Die Professional 1066x ist eine unauffällige V30 Speicherkarte. Ihre angegebenen Datenraten konnte sie in der Praxis nicht ganz bestätigen, gehört aber zu den schnelleren UHS-I Speicherkarten. Achtung: Wer die maximale Geschwindigkeit beim Lesen nutzen möchte, benötigt einen passen Speicherkartenleser. Sie harmoniert speziell mit dem Speicherkartenleser von SanDisk. SanDisk Extreme microSDXC 128GB Pro sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis, hohe Geschwindigkeit beim Lesen Kontra keine Sandisk Extreme 128 GB bei Amazon ansehen Die Extreme überzeugt mit sehr guten Datenraten und einem günstigen Preis. Den Preisleistungstipp hat sie knapp verpasst. Mit der SanDisk Extreme kann man aber nichts falsch machen. Perfekt für den Einsatz in Drohnen und ActionCams. Achtung: Wer die maximale Geschwindigkeit beim Lesen nutzen möchte, benötigt einen passen Speicherkartenleser. SanDisk Extreme PRO (200MB/s) 128GB Pro gutes Preis-Leistungsverhältnis, sehr hohe Geschwindigkeit beim Lesen Kontra keine Sandisk Extreme Pro 128 GB bei Amazon ansehen Die neue Version der Extreme Pro mit 200 MB/s ist die neue Spitzenspeicherkarte in der V30 Klasse. Für die gebotene Leistung ist sie fair bepreist. Achtung: Wer die maximale Geschwindigkeit beim Lesen nutzen möchte, benötigt einen passen Speicherkartenleser. Transcend UDC340S microSDXC 128GB Pro gute Geschwindigkeit beim Lesen Kontra hoher Preis Transcend UDC340S bei Amazon ansehen Die teuerste V30 Speicherkarte im Test kommt nicht ganz an das Spitzentrio heran und ist auf dem Leistungsniveau der Lexar Professional 1066x. Die UDC340S ist trotzdem eine empfehlenswerte Speicherkarte, bei der es sich lohnt nach Sonderangeboten Ausschau zu halten. ACHTUNG: Wer die maximale Geschwindigkeit beim Lesen nutzen möchte, benötigt einen passen Speicherkartenleser. Verbatim Premium U1 microSDXC 128GB Pro günstiger Preis Kontra keine Verbatim Premium U1 microSDX bei Amazon ansehen Verbatim schickt nominell zwei gleiche Speicherkarten ins Rennen. Nur einmal als SDXC und einmal als microSDXC. Interessanterweise unterscheiden sich die Datenraten nur beim Schreibtest mit Aja System Test Lite. Nicht ganz verständlich ist die Einstufung in die Geschwindigkeitsklasse V10, bietet sie doch Vergleichbare, wenn nicht so leicht bessere Werte als die Exteria Plus. Als microSDXC zum Schnäppchen Preis zu bekommen. Da ein Adapter für das große SD-Format mitgeliefert wird, ist die Premium U1 auch eine Überlegung für Digitalkamerabesitzer. Verbatim Premium U1 128GB Pro keine Kontra hoher Preis Verbatim Premium U1 128 GB bei Amazon ansehen Die große SDXC-Variante unterscheidet sich quasi nicht von ihrer microSDXC-Variante. Nur in einem Punkt, dem Preis. Zum aktuellen Preis ist die Premium U1 zu teuer, wer eine günstige Speicherkarte sucht, greift daher besser zur microSDXC-Variante.

UHS-II SD-Speicherkarten

CFexpress Speicherkarten

Lexar Professional Gold CFexpress 256GB Pro gutes Preis-Leistungsverhältnis, hohe Geschwindigkeit Kontra keine Lexar Professional Gold CFExpress bei Amazon ansehen Die Professional Gold überzeugt mit einer sehr guten Geschwindigkeit in der Kamera, wie auch beim Auslesen. Wie auch bei den Mitbewerbern ist die angebende Geschwindigkeit von 1750 MB/s weit verfehlt worden. Der Preis ist für eine CFexpress-Karte gut. Prograde Cobalt CFexpress 325GB Pro hohe Geschwindigkeit in der Kamera Kontra hoher Preis Prograde Cobalt CFexpress 325GB bei Amazon ansehen Die Cobalt hinterlässt ein gespaltenes Bild. Zum einen ist sie beim Auslesen der Daten die langsamste, dafür beim Einsatz in der Canon EOS R5 die Schnellste. Für die gebotene Leistung ist die Cobalt zu teuer. Prograde Gold CFexpress 256GB Pro sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis Kontra keine Prograde Gold CFexpress 256GB bei Amazon ansehen Die Gold macht der Cobalt aus dem gleich Haus starke Konkurrenz. Beim Auslesen die schnellste Speicherkarte im Test, zeigt sie sich in der Kamera nur im Mittelfeld. Der günstige Preis machen sie zum Preis-Leistungssieger bei den CFexpress Karten. SanDisk Extreme Pro CFexpress 256GB Pro überzeugende Geschwindigkeit, lange Garantie Kontra hoher Preis San Disk Extreme Pro CFExpress 256 GB bei Amazon ansehen Die Extreme Pro ist der eindeutige Benchmark-Sieger. Im Kameratest kann die Extreme Pro ihren Thron leider nicht behaupten, dafür ist sie beim Auslesen die zweitschnellste Speicherkarte. Im Vergleich zu den Mitbewerbern ist der Preis etwas zu hoch. Dafür glänzt sie mit einer langen Garantie.

Zwar hat die Speicherkarte als Speichermedium den Film nahezu ersetzt, aber Hand aufs Herz: Über den Film haben wir uns früher wesentlich mehr Gedanken gemacht als heute beim Kauf einer Speicherkarte. Wer weiß schon, ob er sein im Supermarkt erstandenes Exemplar überhaupt mit in den Skiurlaub nehmen kann? In den technischen Daten steht nämlich – wie bei nahezu allen elektronischen Geräten – der Temperaturbereich für den Betrieb und die Lagerung.

Los geht es beim Kauf mit der Auswahl des richtigen Kartentyps. Die heutigen Kameras haben mehrheitlich einen Slot für die Secure Digital Memory Card – auch SD-Card genannt. Bei den Profi- und Videokameras ist auch noch die größere CFexpress Karte, der Nachfolger der Compact Flash und XQD-Karten zu finden.

Die CFexpress Karten verfügen über eine schnelle PCI-Express Schnittstelle, vergleichbar zu den NVMe SSD Speicherkarten. Dementsprechend sind sie sehr viel schneller als die sehr kompakten SD-Karten und ihre Vorgänger.

Eine stabile Box bringen nur noch die wenigsten Speicherkarten mit.

Für schnelle Speicherkarten, ist der passende Speicherkartenleser wichtig. Wer die schnellen UHS-I Speicherkarten mit entsprechender Geschwindigkeit auslesen möchte muss sehr genau hinsehen.

Speicherkarten im Labortest

Wir haben uns eine Reihe an Speicherkarten besorgt, die die typische Bandbreite für den Einsatz in Actioncams, Drohnen, Digitalen Systemkameras und professionelle Digitalkameras für Film und Foto darstellen.

In der UHS-I V30 Klasse für Actioncams und Drohnen mit microSDXC die Kioxia Exceria Plus, dieSandisk Extreme, die Lexar Professional 1066x, die Transcend UDC340S und die Verbatim Premium U1. Einen passender SD-Kartenadapter legen alle Hersteller bei.

Die Klasse der professionellen UHS-II Speicherkarten teilt sich in zwei Geschwindigkeitsklassen V60 und V90. Auch bei UHS-II Speicherkarten gibt es microSDXC, da es wenige Professionelle Kameras mit den kleinen Speicherkarten gibt, ist hier der Nutzen eher auf das schnelle Auslesen beschränkt.

In der V60 Klasse sind dabei: Lexar Professional 1800x UHS-II, OWC Atlas Pro UHS-II, PNY EliteX-PRO60 UHS-II und Sony SF-M64T.

In der V90 Klasse: ADATA Premier ONE, Kingston Canvas React Plus UHS-II, OWC Atlas S Pro UHS-II, ProGrade UHS-II 300MB/s, SanDisk Extreme PRO UHS-II (300 MB/s), Sony SF-G256T und Transcend SDC700S.

Und mit microSD UHS-II die ADATA Premier ONE und die Kingston Canvas React Plus

Die CFexpress Typ B Speicherkarten für Profikameras sind die Lexar Professional Gold, die Prograde Cobalt, die Prograde Gold und die SanDisk Extreme Pro.

Bei den UHS-I Speicherkarten tanzen einige aus der Reihe, sprich aus dem Standard. Üblich sind rund 100MB/s beim Lesen als Maximum beim UHS-I Standard. Kingston, Lexar, SanDisk und Transcend verschieben diese Grenze mit den von uns getesteten Speicherkarten auf bis zu angegebene 200 MB/s. Da gerade die Lesegeschwindigkeit bei der Übertragung zum Mac besonders wichtig ist, ein großes Plus der teilweise neuen Speicherkarten. Doch diesen Luxus erkauft man sich mit der Notwendigkeit eines kompatiblen Speicherkartenleser.

Der Mac Studio beispielsweise kann das Potenzial der Speicherkarten ebenso wie viele andere UHS-I und UHS-II Speicherkartenleser ausreizen. Sandisk bietet mit dem Pro-Reader einen angepassten Speicherkartenleser an die von Sandisk getauften Standard QuickFlow an. Ebenfalls kompatibel sind aus unserem Speicherkartenlesertest der Anker PowerExpand und der Pro Grade PG05.5. Die Kingston Workflow Station versteht sich nur mit der hauseigenen Speicherkarte und mit der Sandisk, die Lexar und die Transcend wird nur in normaler Geschwindigkeit ausgelesen.

Für unseren Labortest haben wir mit dem Testprogramm Aja System Test Lite jede einzelne Speicherkarte mit dem Pro-Grade-Speicherkartenleser PG05.5 gemessen. Für einen praxisorientierten Labortest haben wir von Hand die Zeit beim Transfer von rund 2 GB Bilder und Videos gestoppt. Als Speicherkartenleser kam hierbei der Pro Grade PG05.5 zum Einsatz.

Testergebnisse Labortest Lesen

Wir wollen nach dem Fotoshooting die Bilder schnell auf den Mac übertragen, daher ist für diesen Fall der wichtigste Wert einer Speicherkarte der für das Auslesen.

Die Hersteller geben für ihre Speicherkarten nicht nur die Geschwindigkeitsklasse wie V90 an, sondern auch maximale Werte für das Lesen und Schreiben. Das die von den Herstellern angegeben Werte oft nicht erreicht werden, wundert uns nach den Erfahrungen der letzten Tests nicht mehr. Tendenziell kann man jedoch sagen, gibt ein Hersteller hohe Werte an, ist die Speicherkarte auch schneller als andere Speicherkarten.

Bei den UHS-I Speicherkarten gibt es kaum Ausreiser, die Verbatim´s sind im Praxistest etwas schneller als angeben, alle anderen langsamer. Das enttäuscht vor allem bei den Speicherkarten, die bis zu 200 MB/s erreichen sollen. An ihre maximalen Angaben kommen sie nur mit unseren Benchmark Programm. Die größte Diskrepanz ist hier bei Lexar und Transcend zu vermelden. Kingston und SanDisk liefern hier eindeutig die besten Ergebnisse ab.

Mit Werten für das Lesen deutlich über 200 MB/s glänzen die UHS-II Speicherkarten. Aber auch hier werden von den Herstellern angegebene Werte wie 300 MB/s weder in der Praxis noch im Benchmark erreicht. Die meisten Speicherkarten erreichen Werte über 250 MB/s, was vor dem Mac sitzend sehr angenehm ist. Besonders überzeugend sind hier die Speicherkarten von ADATA, Kingston, OWC, SanDisk und Sony. Der Spitzenwert im Benchmark erreicht hier die SDXC ADATA mit 293 MB/s und im Praxistest die Sony SF-G256T mit 272 MB/s.

In der Praxis muss man sagen, dass die meisten Speicherkarte die in sie gesetzten Erwartungen erfüllen. Ob das jetzt gemessene 251 MB/s oder 272 MB/s sind, wird vorm Mac sitzend nicht auffallen.

Bei den CFexpress Speicherkarten sind unsere Benchmark Werte und Praxiswerte weiter auseinander. Hier fällt besonders die ProGrade Cobalt mit dem größten Unterschied auf. In der Praxis erreichen alle anderen Karten mindestens 933 MB/s was ein deutliches Plus gegenüber der SD-Speicherkarten ist. ABER es liegt weit weg von den Angaben der Hersteller, die 1200 MB/s oder 1400 MB/s angeben.

Testergebnisse Labortest Schreiben

Obwohl man in der Praxis die Speicherkarten kaum am Mac beschreiben wird, haben wir auch hier Praxis und Benchmark Tests gemacht. Die günstigeren V60-Speicherkarten fallen da natürlich auf, weil sie „nur“ um die 100 MB/s erreichen. Das sind Werte, die auch die besten UHS-I Speicherkarten erreichen. Positiver Ausreißer ist die OWC Atlas Pro, die die angegebenen 60 MB/s deutlich übertrifft. Positiver Ausreißer bei den UHS-I Speicherkarten sind wieder die Verbatims, die knapp 90 MB/s statt der angegebenen 10 MB/s erreichen.

Einsamer Spitzenreiter ist hier die Sony SF-G256T mit 253 MB/s in der Praxis und 231 MB/s im Benchmark. Der geringe Wert von 393 MB/s bei der Pro Grade Gold CFexpress ist unerwartet gewesen. Diese Werte müssen aber keinen Anhaltspunkt für das Verhalten in der Digitalkamera geben. Daher haben wir alle SDXC UHS-I, UHS-II und CFexpress-Speicherkarten in Digitalkameras gemessen. Mangels passender Digitalkamera mit microSD-Speicherkartenslot, haben wir diese Speicherkarten mit den mitgelieferten Adaptern gemessen.

Praxistest in Digitalkameras

Hat man den entscheidenden Moment, bei dem der Fischadler den Fisch aus dem Wasser zieht, getroffen oder knapp verpasst?

Wenn die Speicherkarte nicht mit der Kamera hinterherkommt, gerät die Bildrate ins Stocken und die Kamera wird langsamer. Beim Fotografieren schreibt die Kamera zuerst den internen Pufferspeicher der Kamera voll und verschiebt gleichzeitig die Fotos auf die Speicherkarte. Im Idealfall reduziert sich die Bildrate nur um wenige Bilder pro Sekunde, im schlimmsten Fall muss man eine Pause einlegen.

Daher haben schnelle Kameras auch einen Steckplatz für schnellen UHS-II beziehungsweise CFexpress Speicherkarten. Für unseren Test nutzen wir die Kameras Canon EOS EOS R5, Fujifilm X-T5, Leica Q2 und Nikon Z6II. Für diesen zweiten Teil des Praxistestes haben wir die Schreibgeschwindigkeit auf die Speicherkarte in der Kamera gemessen.

Die Kamera wurde hierbei auf manuelle Fokussierung und die maximale Bildrate eingestellt. Bei der Canon EOS R5 sind das 20 Bilder, der Fujifilm X-T3 20 Bilder, der Leica Q2 10 Bilder und der Nikon Z6II 14 Bilder jeweils pro Sekunde. Als Bildformat wählten wir RAW und eine 1000stel-Sekunde als Belichtungszeit. Der Auslöser wurde durchgedrückt, bis die Bildrate langsamer wurde, also der Pufferspeicher voll war. Gestoppt wurde von Hand, bis die LEDs angezeigt haben, dass alle Bilder auf der Speicherkarte gelandet sind.

Die Messwerte spiegeln sich auch recht gut in der Praxis bei der „gefühlten Geschwindigkeit“ wider, d.h. wie lange es dauert, bis man wider fotografieren kann. Was passiert mit der Bildrate, wenn der Pufferspeicher voll ist und zuletzt bei der Anzeige der Fotos im Wiedergabemodus.

Abgesehen von der Leica Q2, die zugegebener Maßen auch keine Kamera für den Sport- und Naturfotografen ist, sorgen Canon, Fujifilm und Nikon dafür, dass man lange Bildfolgen fotografieren kann. Entweder durch einen großen Pufferspeicher und oder durch ein schnelles Speicherkarteinterface.

Natürlich fühlen sich die schnellsten Karten auch in der Kamera schnell an. Wobei man den Unterschied zwischen den Speicherkarten innerhalb einer Klasse (U3, V60 und V90) kaum wahrnimmt.

Die Canon EOS R5 legt ein ordentliches Tempo vor, das mit CFexpress-Karten nur gelegentlich eingebremst wird. Wir messen in der Spitze 517 MB/s mit der ProGrade Cobalt können aber beim Fotografieren keinen Unterschied zu den nur wenig langsameren Mitbewerbern feststellen.

Bei der Fujifilm X-T5 liegen die Top-Karte zwischen 171 MB/s und 224 MB/s. Da macht es keinen Sinn, speziell nach der schnellsten Karte Ausschau zu halten. Obwohl die Sony SF-G256T mit 224 MB/s einen deutlichen Abstand von 20 MB/s gegenüber den nächsten Mitbewerbern hat.

Die Leica Q2 ist auf die Belange der Street und Reisefotografen ausgelegt. Hier kommt es nicht auf maximale Bildfolge, sondern auf eine gefühlt hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit an. Genau das können alle UHS-II Speicherkarten mit einer ausreichenden Schreibgeschwindigkeit von rund 100 MB/s leisten. Auch bei der Wiedergabe von Bildern auf der Kamera leisten alle UHS-II Speicherkarte eine vergleichbare gute Leistung. Wie wichtig eine schnelle UHS-II Speicherkarte in der Leica Q2 ist, merkt man bei der Verwendung einer UHS-I Speicherkarte. Die machen gar keinen Spaß in der Leica Q2 beim Blättern der Bilder.

Die Nikon Z6 II erstaunte bei uns im Test mit den langsamsten Datenraten beim Speichern. Für eine professionelle Kamera aktueller Bauart ist das kein Ruhmesblatt. Hier liegen alle UHS-II Speicherkarten bei rund 50 MB/s und die CFexpress-Karten nur bei rund 70 MB/s. Dass sich die Kamera beim Fotografieren nicht langsam anfühlt, liegt an dem sehr großen Pufferspeicher in den rund 100 RAW-Bilder passen. Ist der aber voll, wird man eingebremst. Bei UHS-I sehr viel stärker, als bei den UHS-II und CFexpress.

Professionelle Digitalkameras haben in der Regel zwei Kartenslots. Im Fall der Fujifilm X-T5 sind es zwei für den schnellen UHS-II Standard, bei der Canon EOS R5 ist ein UHS-II und ein CFexpress. Thomas Bergbold

Empfehlung Speicherkarten

Bei der Auswahl der richtigen Speicherkarte sind zwei Faktoren wichtig, die reinen Messwerte und die persönliche Präferenz. Unter die persönliche Präferenz fallen Punkte, die einem wichtig sind, wie die Garantie, die Reputation der Marke oder auch die garantierte Betriebstemperatur. Amateurfotografen werden hier sicher eine andere Wahl treffen als Profis. Aus diesem Grund setzten Profis beispielsweise gerne auf die Sandisk Extreme Pro, die 30 Jahre Garantie und die sehr lange Erfahrung sprechen für sich.

Bei den reinen Messwerten gibt es keine wirklich schlechten Speicherkarten. Auf den ersten Blick enttäuschen die Messwerte der CFexpress-Speicherkarten. Aber nur, weil sie die angebenden Herstellerwerte nicht erreichen. Ansonsten sind alle CFexpress-Speicherkarten auf ähnlichem Niveau.

Bei den UHS-I Karten ist die Kingston Canvas Go Plus unser Preisleistungstipp. Die Verbatim Premium U1 microSD ist vor allem für Preisfüchse interessant und mit der SanDisk Extreme microSD kann man nichts falsch machen. Aber Achtung, auf den richtigen Speicherkartenleser achten, damit man die hohe Geschwindigkeit beim Auslesen erreichen kann.

In der Klasse der UHS-II Speicherkarten gibt es grob zwei Gruppen. Die Spitzengruppe mit hoher Schreibgeschwindigkeit und die Gruppe mit einem ausgewogenen Verhältnis von Preis und Lesegeschwindigkeit.

Zur ersten Gruppe gehört die Kingston Canvas React Plus mit einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis. Ebenfalls zur Spitzengruppe gehören die etwas teureren Speicherkarten OWC Atlas S Pro, ProGrade V90 und SanDisk Extreme Pro. Die Sony SF-G256T ist die teuerste Speicherkarte bei uns im Vergleich, dafür bekommt man aber auch die beste Performance.

Bin ich als Profi unterwegs, bin ich genau in dieser Gruppe gut aufgehoben. Hier lohnt sich auch ein Blick auf die Betriebstemperatur. Bei Lexar und PNY ist ein Betrieb unter 0 Grad nicht empfohlen, während SanDisk den Rekord bis -40 Grad hält. Da moderne Digitalkameras beim Filmen schon mal sehr warm werden können, ist auch der obere Wert wichtig. Bis auf Lexar und PNY geben hier alle 85 Grad an.

Und zur zweiten Gruppe mit einem günstigen Preis pro Gigabyte gehört die ADATA Premier One, die Lexar Professional 1800x und die OWC Atlas Pro, die PNY EliteX-PRO60, Sony SF-M64T und Transcend SDC700S. In dieser Gruppe werden vor allem Amateure fündig werden.

Ein genereller Wert abseits der nackten Datenraten ist die Garantie. Sie gibt zusammen mit den Erfahrungen anderer Fotografen einen Ausblick über die zu erwartende Nutzungsdauer. Da man Speicherkarten oft 10 Jahre und länger im Einsatz hat, ist eine Garantiezeit von mehr als 10 Jahren von Vorteil. Das bekommt man nur bei ADATA, Kingston und SanDisk.

Speicherkarte Speichergröße Lesegeschwindigkeit Schreibgeschwindigkeit UHS-Speedklasse Video Speed Class Lieferumfang Preis pro Gigabyte Preis Kingston Canvas Go Plus 128 170 90 U3 V30 0,13 € 16,20 € Kioxia Exteria Plus MicroSDXC 256 100 85 U3 V30 SD-Adapter 0,16 € 39,70 € Lexar Professional 1066x MicroSDXC 128 160 120 U3 V30 SD-Adapter 0,17 € 21,99 € SanDisk Extreme MicroSDXC 128 190 90 U3 V30 SD-Adapter 0,14 € 17,95 € SanDisk Extreme PRO (200MB/s) 128 200 90 U3 V30 0,16 € 20,85 € Transcend UDC340S MicroSDXC 128 160 90 U3 V30 SD-Adapter 0,18 € 23,28 € Verbatim Premium U1 microSDXC 128 90 10 U1 V10 SD-Adapter 0,09 € 11,77 € Verbatim Premium U1 128 90 10 U1 V10 SD-Adapter 0,17 € 21,49 € UHS-I SDXC/microSD Speicherkarten

Speicherkarte Speichergröße Lesegeschwindigkeit Schreibgeschwindigkeit UHS-Speedklasse Video Speed Class Lieferumfang Preis pro Gigabyte Preis ADATA Premier ONE microSDXC 128 275 U3 V90 UHS-II SD-Adapter 0,69 € 88,26 € ADATA Premier ONE SDXC 128 275 U3 V90 0,75 € 95,89 € Kingston Canvas React Plus microSDXC 128 300 260 U3 V90 UHS-II SD-Adapter und Speicherkartenleser 0,99 € 126,18 € Kingston Canvas React Plus 128 300 260 U3 V90 0,70 € 89,00 € Lexar Professional 1800x 128 270 180 U3 V60 0,57 € 72,95 € OWC Atlas Pro 128 250 60 U3 V60 0,47 € 59,90 € OWC Atlas S Pro 128 290 277 U3 V90 1,30 € 166,54 € PNY EliteX-PRO60 UHS-II 128 280 100 U3 V60 0,22 € 28,14 € ProGrade UHS-II 300MB/s 128 300 250 U3 V90 1,32 € 168,99 € SanDisk Extreme PRO UHS-II (300 MB/s) 128 300 260 U3 V90 1,16 € 148,89 € Sony SF-G256T 128 300 299 U3 V90 1,73 € 221,44 € Sony SF-M64T 128 277 150 U3 V60 0,52 € 66,96 € Transcend SDC700S 64 285 180 U3 V90 0,52 € 33,50 € UHS-II SDXC/microSDXC Speicherkarten

Speicherkarten-Zubehör

Cosyspeed ST-Wallet – die praktische Tasche für Speicherkarten und USB-Sticks Pro sehr gute Verarbeitung, praktische Größe Kontra keine

Cosyspeed ST-Wallet bei Amazon ansehen

Auf nur 95x70x20 mm bietet das ST-Wallet Platz für acht SD-Speicherkarten und mehrere Kreditkarten. Für die SD-Speicherkarten gibt es einen extra Einsatz, die Speicherkarten werden dort ganz einfach mit Gummischlaufen gehalten.

Ein kleines Netzfach bietet zusätzlichen Stauraum für Münzen oder einen USB-Stick.

Zum Schutz vor dem Auslesen der Kreditkarte, ist eine spezielle Folie eingearbeitet. Der Reißverschluss verfügt über einen sehr großen Zipper und ist damit leicht zu öffnen. Ein verdeckter Klettverschluss auf der Rückseite dient zur Befestigung an andere Cosyspeed Taschen.

Das ST-Wallet wird nach SGS-Standards produziert und ist 100 Prozent vegan. In vier Farbkombinationen ist es zu Preisen ab 25,- Euro im Handel erhältlich.

ThinkTank Pee Wee Pixel Pocket Rocket – der Speicherkartenspezialist Pro sehr gute Fächeraufteilung, sehr gute Qualität Kontra keine ThinkTank Pee Wee Pixel Pocket Rocket bei Amazon ansehen Ein langer Name für eine kleine Tasche die bis zu sieben Speicherkarten und einen Speicherkartenleser ein Zuhause gibt.Die Pee Wee Pixel Pocket Rocket wird dreimal gefaltet und mit einem kräftigen Klettverschluss verschlossen. Aufgeklappt bietet sich ein Zugriff auf sieben unterteilte Fächer. Vier davon für große CF oder CFexpress Speicherkarten und drei für SD-Speicherkarten. Man bekommt aber auch bequem 11 SD-Speicherkarten unter. Die Fächer bieten nicht nur einen guten Schutz, die Speicherkarten halten auch sehr gut darin. Das Material ist Wasserabweisen und sehr robust. Zwei Schlaufen auf der Rückseite sind beispielweise für einen Gürtel geeignet, der Karabinerhaken für die Schlaufen an einem Rucksack.Die empfehlenswerte Pee Wee Pixel Pocket Rocket gibt es in drei Größen und drei verschiedenen Farbkombinationen zu Preisen ab 14,57 Euro.

Verbatim externer Slimline Bluray Writer – Die MDISC mit 1000 Haltbarkeit Pro lange Haltbarkeit, einfache Handhabung Kontra keine Verbatim Slimline Bluray-Writer bei Amazon ansehen Eine Speicherkarte ist kein Langzeit-Archivierungsmedium, also müssen Alternativen her. Ist es die Festplatte oder optische Medien? Speziell für diesen Fall hat Verbatim die MDISC entwickelt und verspricht eine Haltbarkeit von 1000 Jahren. Im Artikel Verbatim M-Disc: Daten für die Ewigkeit sichern und brenne haben wir uns die MDISC genauer angesehen. Nach sechs Jahren im Einsatz habe ich bisher keine negativen Erfahrungen gemacht. Verbatim MDISC BD-R Blu-ray Rohlinge – BD-R Rohlinge für die Ewigkeit Pro lange Haltbarkeit Kontra hoher Preis Verbatim Bluray-Rohlinge bei Amazon ansehen Die Verbatim MDISC verspricht mit einer Haltbarkeit von 1000 Jahren das ideale Archivierungsmedium zu sein. Neben der BD-R mit 25GB, ist noch eine 100GB Variante erhältlich.

Kleine Kartenkunde SD-Speicherkarten

Bei den Digitalkameras mit SD-Kartensteckplatz begann die Entwicklung mit der einfachen SD mit einer Speicherkapazität bis 2GB (wobei diese Variante ausgestorben ist), dann folgte die SDHC (SD High Capacity) mit bis zu 32GB und aktuell die SDXC (SD eXtended Capacity) mit bis zu 2TB Speicherplatz. Der neuste Standard SDUC mit bis zu 128 TB ist noch sehr selten.

Wer noch eine alte Digitalkamera im Einsatz hat sollte genau in die Bedienungsanleitung schauen, die aktuellen SDXC-Karten sind genauso wie die SDHC-Karte nicht mit älteren Kameras kompatibel.

Beim Dateisystem ändert sich auch etwas, die SDXC setzt auf das modernere exFAT, für die SDHC reicht noch das alte FAT32. Die Kameras formatieren automatisch im richtigen Dateisystem, da muss man sich also keine Gedanken machen.

Die Geschwindigkeit

Neben der Spezifizierung bezüglich der Speichergröße in SD, SDHC und SDXC gibt es auch noch eine Klassifizierung der Speicherkarten nach Geschwindigkeit.

So steht jede Zahl in den Angaben für die mindestens erreichbare Datenrate beim Speichern. Also steht beispielsweise die „10“ bei Class 10 für mindestens 10 MB/s.

2010 kam dann die Weiterentwicklung zum Ultra High Speed – abgekürzt UHS – hinzu. UHS ermöglicht wesentlich schnellere Datenraten, bei UHS-I bis zu 104 MB/s und bei UHS-II bis zu 321 MB/s. UHS-II wird auch als SD4.0 bezeichnet.

Auch bei UHS gibt es Geschwindigkeitsklassen. Zum Beispiel U1 und U3, sowie für die Ansprüche an Videofilmer V60 mit 60 MB/s und V90 mit 90 MB/s als mindeste Schreibgeschwindigkeit.

Benötigt man jetzt eine Hilfe, welche Geschwindigkeitsklasse man idealerweise einsetzen sollte, so hilft oft ein Blick in das Handbuch der Kamera. V10 ist beispielsweise für Full-HD Film ausreichend, während man für 4K-Video mindestens zu V30 besser V60 greifen sollte. Bei Kameras mit 8K-Video sind V60 oder besser noch V90 nötig.

Das Schöne an SDHC- und SDXC-Karten ist, dass es hinsichtlich der Kompatibilität egal ist, ob man eine Class 2 bis 10 oder UHS-Karte kauft. Sie passen immer in SDHC-kompatible Kameras.

Class 2 2 MB/s Class 4 4 MB/s Class 6 V6 6 MB/s Class 10 UHS Class U1 V10 10 MB/s UHS Class U3 V30 30 MB/s V60 60 MB/s V90 90 MB/s Tabelle 1: Mindestgeschwindigkeit beim Schreiben

Die Angaben haben sich zwar mit der Einführung der V-Klassen vereinfacht, trotzdem geben die Hersteller zusätzlich die maximalen Datenraten für das Schreiben und Lesen auf den Karten als Wert in MB/s an.

Neben dieser klaren Angabe findet sich oft auch noch eine antiquierte Angabe mit einem Faktor – beispielsweise 600x. Dieser Faktor bezieht sich auf die Basis 150 kByte/s – der 1-fachen CD-Lesegeschwindigkeit. Im Fall von 600x also 90 MB/s.