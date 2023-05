Betatest von macOS Ventura 13.5 beginnt – macOS 14 ist nah

Apple hat am Montag die Public Beta von macOS Ventura 13.5 freigegeben, nachdem es diese seit letzten Freitag zunächst für Entwickler gegeben hatte. Dies ist wahrscheinlich die letzte Ventura-Beta vor dem Beginn der Worldwide Developers Conference am 5. Juni, auf der Apple voraussichtlich macOS 14 vorstellen wird. Die erste 13.5-Beta folgt unmittelbar auf macOS Ventura 13.4, das in der letzten Woche in finaler Fassung erscheinen war. Diese Version enthält einen neuen Sport-Feed für Apple News, Fehlerkorrekturen und Sicherheitsupdates.

macOS Ventura 13.5: Neue Funktionen

Apple hat noch keine Versionshinweise für die 13.5 Beta veröffentlicht, daher ist noch nicht bekannt, was in dieser Beta enthalten ist. Sie wird jedoch wahrscheinlich nur wenige neue Funktionen enthalten, da Apple auf die Veröffentlichung von macOS 14 in diesem Herbst hinarbeitet.

Apple

macOS Ventura 13.5: Wie man die Beta installiert

Apple hat das macOS Beta-Verfahren in Version 13.4 geändert, sodass es an Apple-IDs gebunden ist und nicht an individuelle Rechnerprofile. So nehmen Sie an dem Programm teil: