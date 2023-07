macOS 13.5 Ventura ist da, Updates für Monterey und Big Sur

Der Update-Reigen geht in eine neue Runde. Für drei Versionen des macOS hat Apple Updates fertiggestellt, die etliche Sicherheitslücken schließen. Die sofortige Installation ist daher ratsam.

Die längste Liste ist bei macOS Ventura 13.5 zu finden, sie umfasst 29 Einträge. Betroffen von den Sicherheitslücken waren unter anderem die Neural Engine (nur Macs mit Apple-Chip M1 oder M2), die Sandbox, curl, Wo ist?, der Kernel, libxpc, PackageKit, Shortcuts, Voice Memos und WebKit.

Beim Kernel wurden insgesamt fünf Lücken geschlossen, bei WebKit deren sechs. Darunter ist auch die Lücke, die schon mit dem letzten schnellen Sicherheitsupdate auf macOS Ventura 13.4.1 (c) beseitigt wurde. Diese Korrektur ist nun auch Teil des regulären Updates auf Ventura 13.5. Safari hat ebenfalls ein Update bekommen, die Versionsnummer lautet jetzt 16.6.

Das Update auf macOS Monterey 12.6.8 schließt 15 Lücken, darunter in Wo ist?, curl, dem Kernel, libxpc, PackageKit und in Shortcuts. Und bei Big Sur 11.7.9 gibt es 12 Lücken weniger, betroffen waren unter anderem curl, der Kernel, libxpc und PackageKit. Bei beiden Updates wurden, wie bei macOS Ventura, im Kernel fünf Lücken beseitigt. WebKit taucht bisher bei diesen Systemversionen nicht in der Liste auf.

Eventuell wird es noch, wie sonst bei System-Updates üblich, ein Safari-Update geben, das Lücken in dieser Komponente beseitigt. Zuletzt gab es für Monterey und Big Sur ein Update für Safari auf Version 16.5.2, das dieselbe WebKit-Lücke geschlossen hatte, die auch mit dem schnellen Sicherheitsupdate auf macOS Ventura 13.4.1 (c) beseitigt wurde.

Um das neueste Update auf Ihrem Mac zu installieren, gehen Sie zu den Systemeinstellungen, klicken Sie auf “Softwareupdate” und dann auf “Jetzt aktualisieren”. Folgen Sie dann den Anweisungen und starten Sie Ihren Mac neu. Dies sollte etwa 15 Minuten dauern.