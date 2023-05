Was uns an macOS nervt – was nervt Sie?

Seit dem Jahr 2012 bringt Apple alle zwölf Monate ein Update für das Mac-Betriebssystem, nach dem Vorbild von iOS und iPadOS. Große Sprünge sind nicht zu erwarten, die Entwicklung schreitet kontinuierlich voran.

Nur mit großer Brennweite werden Unterschiede sichtbar: OS X 10.8 Mountain Lion hat mit dem aktuellen macOS 13 Ventura nur noch wenige Gemeinsamkeiten. Der Look auf dem Mac hat sich seither dem von iOS respektive iPadOS angepasst, wie man zuletzt mit den neuen Systemeinstellungen gesehen hatte. Wesentlicher ist aber das Dateisystem APFS, welches das altbewährte HFS+ ersetzt hat. Und selbst beim ersten Blick auf den eingeschalteten Mac fällt auf, dass die Landschaftsbilder von Bergen, Wüsten und Inseln mittlerweile abstrakten Hintergründen gewichen sind.

Eine Einstellungssache – und die Macht der Gewohnheit

Aber das meinen wir nicht mit unserer Frage – es sei denn, Sie nervt der jährliche Farbwechsel so sehr, dass Sie sich in die Zeiten von Leopard und Snow Leopard zurücksehnen, in denen man bis zu zwei Jahre auf ein neues Mac-Betriebssystem warten musste? Oder sind es doch eher solche Designentscheidungen Apples, wie die eingangs erwähnten Systemeinstellungen?

Was altgediente Macianer irritiert: Das Fenster mit den Einstellungen ist nicht vergrößerbar. Um an bestimmte Elemente zu gelangen, muss man gefühlt ewig klicken und scrollen. Dabei hat es Jahre gedauert, bis wir wirklich memorieren konnten, wo genau denn welche Einstellung zu finden ist und wir quasi ohne hinzusehen darauf klicken konnten.

Seitdem Apple Mac-OS X veröffentlicht und damit das klassische System abgelöst hatte, war der Finder immer wieder Gegenstand der Kritik aus der Anwenderschaft. Gerade im ersten Jahrzehnt der Großkatzen bastelte Apple auch ständig an seinem Dateienbrowser herum, führte neue Darstellungsformen ein und überarbeitete sie auch wieder radikal. Die Geschwindigkeit des Finders bot oft Anlass zur Klage, insbesondere der darin integrierte FTP-Client. Aber auch andere Server-Protokolle hat Apple nicht immer so eingebunden, wie sich das die Leute erhoffen. Und überhaupt – wie wäre es mal mit einem vernünftigen Download-Manager?

Was aber nervt wirklich an macOS? Sagen Sie es uns!

Manche Gegebenheiten des aktuellen Mac-Betriebssystems verstören vor allem, weil sie anders sind, als man es kennt. Das betrifft Mac-Anwender, die unvorsichtigerweise nur alle fünf Jahre oder so mit einem neuen Mac auf ein neues System umsteigen. Oder langjährige Windows-Nutzer, die mit ihrem neuen Mac eine Liebe auf den zweiten Blick erleben. In beiden Fällen hilft Gewöhnung und allmähliches Umlernen weiter, oft findet sich aber doch eine Einstellung oder ein Workaround, um sich auf dem neuen System nicht mehr ganz so fremd zu fühlen.

An manches kann oder will man sich nicht gewöhnen, selbst wenn man muss. Bei uns sind es die seit macOS Ventura neuen Systemeinstellungen, aber wie ist es bei Ihnen? Was sollte Apple endlich anders machen, was neu, was gar nicht mehr? Wer weiß, vielleicht gehen einige Ihrer Wünsche schon mit macOS 14 in Erfüllung.