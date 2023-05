Updates für Final Cut Pro und Logic Pro am Mac

Gestern hat Apple, wie bereits vor zwei Wochen angekündigt, seine iPad-Versionen der Profi-Programme Final Cut Pro und Logic Pro veröffentlicht. Entsprechend mussten auch die Mac-Versionen der beiden Programme aktualisiert werden, damit die Zusammenarbeit mit den iPad-Apps klappt.

Im App Store kann man Logic Pro auf die Version 10.7.8 aktualisieren, neu ist eine Unterstützung für Projekt-Roundtrip mit „Logic Pro fürs iPad“. Apple hat zudem einige Fehler behoben und die Stabilität verbessert.

Final Cut umfassend überarbeitet

Deutlich umfangreicher fallen die Aktualisierungen für Final Cut Pro aus: Version 10.6.6 bringt ebenfalls Unterstützung für Projekt-Importe aus „Final Cut Pro für iPad“, doch die Liste der neuen Funktion wird darauf nicht beschränkt. Apple veröffentlicht außerdem eine neue Sammlung von Titeln, Effekten, Übergängen und Generatoren, quasi Vorlagen für eigene Inhalte.

Die praktische Funktion der Hintergrundentfernung, die bereits in Pages und Keynote funktioniert, wird auch fürs Bewegtbild eingeführt. Damit ist es möglich, den Hintergrund zu entfernen, ohne einen Greenscreen zu verwenden. Apple hat zudem der neuen Version verbesserte Farbvoreinstellungen spendiert, die automatische Farbverwaltung lässt den gesamten Clip an die ausgewählten Farbraum anpassen. All das ist neu in der Version für das iPad mit M1-Chip oder höher, die unsere Kollegen der Macworld bereits getestet haben.

Neben den zwei Apps für Mac hat Apple auch sein Paket für Pro-Video-Formate aktualisiert. Die neue Version trägt die Nummer 2.2.5 und kann im Support-Bereich bei Apple heruntergeladen werden. Die beiden neuen Formate von Apple ProRes RAW und ProRes RAW HQ setzen einen Mac mit Metal-Unterstützung voraus. Ob Sie einen solchen besitzen, können Sie in den Systeminformationen überprüfen: Klicken Sie in der Menüleiste auf das Apfel-Logo, dort auf „Systemeinstellungen“. Im Reiter „Allgemein“ scrollen Sie bis nach unten und klicken auf den Knopf „Systembericht…“. Im Bereich „Hardware“ findet sich die Zeile „Grafik/Displays“. Wenn Sie darauf klicken, werden allerlei Eckdaten angezeigt, darunter auch mögliche Metal-Unterstützung mit dem Hinweis auf die konkrete Metal-Familie, die Ihr Mac unterstützt.

