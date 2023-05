iOS 17: Smart Screen mit Always-on-Display in horizontaler Ausrichtung

iOS 17 könnte einen neuen Anzeigemodus hinzufügen, welcher das iPhone 14 Pro (Max) in eine Art Smart-Display verwandelt, sobald es im Querformat gesperrt ist.

Das berichtet im Anschluss an Mark Gurman und Bloomberg unter anderem 9to5Mac. Aktuell zeigt das Always-on-Display auf unterstützten Geräten (ab iPhone 14 Pro) eine abgeblendete Version des Hintergrundbildes, der Uhrzeit, der Benachrichtigungen und bis zu fünf Widgets an. Doch weder der Sperrbildschirm noch der Startbildschirm unterstützen bislang das Querformat.

Neue Ansichten im horizontalen Lockscreen

Gurman zufolge wird sich die neue Ansicht ab iOS 17 zeigen, wenn ein iPhone gesperrt und horizontal positioniert ist. Dies funktioniere ähnlich wie bei Geräten von Google und Amazon, heiße es von Personen, die mit dem Projekt vertraut seien. iPhones sollen dadurch nützlicher werden, etwa wenn sie auf dem Schreibtisch oder dem Nachttisch ihrer Besitzer liegen.

Außerdem soll die neue Display-Ansicht in der Lage sein, Daten wie “Termine, das Wetter und Benachrichtigungen im Stil eines Smart-Home-Displays” anzuzeigen, so Gurman. Die Funktion werde dafür auf einen dunklen Hintergrund und hellen Text für bessere Lesbarkeit setzen.

Anderen Berichten zufolge entwickelt Apple ein eigenes Smart-Display, ähnlich wie Amazons Echo-Show-Produkte. Möglicherweise würde sich mit iOS 17 aber nur das Querformat, nicht das Hochformat ändern, sondern dieses weiterhin die gleiche Funktionalität wie schon mit iOS 16 bieten. Zudem dürften die neuen Funktionen für das Querformat den höherwertigen iPhones Pro (Max) vorbehalten bleiben.

iOS 17 soll weitere wesentliche Neuerungen bieten

Doch Gurman rechnet laut 9to5Mac noch mit weiteren Neuerungen in iOS. 17: So würden mit dem Betriebssystem-Update “signifikante Änderungen an der Wallet-App des iPhones und Verbesserungen an den Standortdiensten” vorgenommen werden. Apple bemühe sich zudem um Verbesserungen bei Airplay – so sollen Hotelgäste künftig einfacher ihre Inhalte auf die dort stehenden Apparate streamen können.

Auch für iPadOS sei “eine neue horizontale Oberfläche für das iPad” in Arbeit, was aber wohl noch nicht fertiggestellt sein dürfte – auch Sperrbildschirm-Widgets sind beispielsweise bisher nur auf dem iPhone verfügbar.

iOS 17 wird Apple am Montag, den 5. Juni während der WWDC-Keynote erstmals der Öffentlichkeit zeigen. Entwickler erhalten dann auch eine erste Beta, mit der Public Beta kann man ab Mitte bis Ende Juni rechnen. Die finale Version sollte zusammen mit der Reihe iPhone 15 im Herbst erscheinen.