Macbook Pro und Mac Mini von 2023 jetzt refurbished bei Apple – woanders günstiger

Gute Nachricht für Rabattjäger, die gern beim Originalhersteller Apple einkaufen: Auch neuere Modelle vom Macbook Pro und Mac Mini (M2) von 2023 gibt es nun generalüberholt/refurbished im Apple Store.

Mac Mini (M2 Pro)

Für den Mac Mini mit M2 Pro Chip und 12‑Core CPU sowie 19‑Core GPU kann man zwar auch dort satte 4349 Euro ausgeben – dieser bietet dafür aber auch 32 GB gemeinsamen Speicher, eine 8 TB SSD, vier Thunderbolt-4-Anschlüsse und einen Gigabit-Ethernet-Anschluss.

Stellen wir uns diese Konfiguration im Apple Store selbst zusammen, kommen wir auf einen doch deutlich höheren Betrag von 5114 Euro, also 965 Euro mehr. Den günstigsten Mac Mini refurbished mit M2 Chip, mit 8‑Core CPU und 10‑Core GPU gibt es dort für 589 statt regulär 699 Euro, eine Ersparnis von 110 Euro. Er bietet außerdem 8 GB Speicher, eine 256 GB fassende SSD sowie zwei Thunderbolt-4-Anschlüsse. Zwischen diesen ”Extremen” gibt es zahlreiche weitere Angebote, auch noch Mac Mini mit Intel Core i7 aus früheren Jahrgängen.

Macbook Pro von 2023

Vergleichbare Abschläge finden sich bei Apple generalüberholt auch für das Macbook Pro von 2023. Geht man auch hier wieder vom teuersten Modell aus, gibt es das Refurbished 16 Zoll Macbook Pro mit Apple M2 Max Chip, 12‑Core CPU und 38‑Core GPU in Silber oder Space Grau für 4899 Euro – die eigene Zusammenstellung der neuen Geräte mit ebenfalls 64 GB RAM, 4 TB SSD und Touch ID findet sich bei 5539 Euro wieder.

Also eine Differenz von 640 Euro. Am günstigsten kommt man demnach an ein Apple-refurbished Macbook Pro von 2023 heran mit dem 14 Zoll Macbook Pro mit Apple M2 Pro Chip, 10‑Core CPU und 16‑Core GPU – Silber oder Space Grau für 2.039 (vorher: 2399, Differenz 360 Euro). Auch hier gibt es wieder mehrere “Zwischenmodelle” und natürlich auch aus früheren Jahrgängen.

Das ist “Apple refurbished”

Was ein von Apple ”refurbished Mac” ist, beschreibt der Anbieter so: ”Alle refurbished Mac Modelle enthalten eine einjährige Garantie, bieten eine kostenlose Lieferung und kostenlose Rückgabe. Das Angebot beinhaltet außerdem:

Volles funktionales Testing, echte Apple Ersatzteile (falls nötig) und eine gründliche Reinigung

Das ursprüngliche Betriebssystem oder eine aktuellere Version

Alle refurbished Geräte werden mit allem Zubehör und sämtlichen Kabeln neu verpackt.”

Die Anzahl der verfügbaren Modelle ist begrenzt, deswegen können auch unsere Beispiele jederzeit nicht mehr verfügbar sein.

Refurbished Macs: Hier gibt es die besseren Angebote

Zwar mag der Apple Store die vertrauteste Quelle sein, andere Refurbished Stores bieten aber teilweise bessere Preise, ohne eine schlechtere Qualität zu bieten – der Kauf eines generalüberholten Macs ist also empfehlenswert. Schwieriger wird es beim Kauf von Macs von privat, also aus zweiter Hand, hier lauern Gefahren, welche die Freude am vermeintlichen Schnäppchen relativieren.

Neben Apples Angebot gibt es inzwischen auch eine Menge Plattformen, die runderneuerte Macs zu guten Preisen anbieten: Backmarket, Refurbed, As Good As New – selbst Amazon hat einen Bereich für generalüberholte Hardware.

Noch nicht bei allen Dritthändlern sind schon Geräte aus dem Jahr 2023 aufgetaucht. In den ersten Monaten nach Veröffentlichung, also noch in der Zeit der Herstellergarantie, landet zurückgegebene Hardware vorwiegend bei Apple landet. Das könnten Test- oder Vorführgeräte sein, die Apple nach ihrem kurzen Einsatz als solche zurückgenommen und wiederaufbereitet hat.

Ein Gegenbeispiel liefert Asgoodasnew, das vereinzelt schon Macbooks Pro von 2023 im Angebot hat. Das Macbook Pro M2 Pro in 16 Zoll mit 1 TB SSD und 16 GB Speicher kostet aktuell 2.570 Euro, der Neupreis bei Apple beträgt 3.229 Euro und die der wieder aufbereiteten Variante 2.739 Euro.

Aber auch Macbooks Pro von 2021 gehören lange nicht zu alten Eisen, die Modelle von 2023 sind nur unwesentlich schneller und besser geworden, auch die Ausstattung blieb weitgehend gleich. Bei Refurbed finden wir etwa ein Macbook Pro M1 14 Zoll mit 16 GB Speicher und 512 GB SSD für 1728 Euro, bei Backmarket ein Macbook Pro 14 Zoll M1 Pro mit 1 TB SSD und 32 GB Speicher für 2.499 Euro – dieses aber mit QWERTY-Tastatur.