Apple Pencil 2 für 99 Euro bei Cyberport als seltenes Schnäppchen

Apples Pencil 2 ist aktuell bei Cyberport als Tagesangebot zu haben. Der Eingabestift von Apple ist mit den teureren iPad-Modellen kompatibel und wird im Unterschied zum Vorgänger Pencil 1 drahtlos aufgeladen.

Der 2018 vorgestellte Apple Pencil 2 bietet eine berührungssensitive Oberfläche, die einen Doppeltipp versteht. Damit lässt sich das angebundene iPad aus dem Ruhezustand aufwecken, in Notizen lässt sich so das Werkzeug ändern und die neue Photoshop App wird damit in eine Datei hinein- und herauszoomen. Bei Apple kostet er aktuell 149 Euro, im Fachhandel ist er schon für ab 115 Euro zu haben. 99 Euro ist aber ein besonders günstiges Angebot, das wir bisher selten gesehen haben. Auch der Versand ist kostenlos.

Hinweis: Der Rabatt wird nur angewandt, wenn man das Angebot über die Cybersale-Seite aufruft. Das Angebot gilt bis zum 26.05.2023 oder solange Vorrat reicht.

Apple Pencil 2 für 115 Euro auf Amazon anschauen

Achtung: Mit dem neuen iPad 10 und dem iPad 9 ist der Pencil 2 nicht kompatibel, bei diesen Modellen ist weiter der Pencil 1 erforderlich. Der Pencil 2 ist mit dem folgenden iPad-Modellen kompatibel:

12,9″ iPad Pro (6. Generation)

12,9″ iPad Pro (5. Generation)

12,9″ iPad Pro (4. Generation)

12,9″ iPad Pro (3. Generation)

11″ iPad Pro (4. Generation)

11″ iPad Pro (3. Generation)

11″ iPad Pro (2. Generation)

11″ iPad Pro (1. Generation)

iPad Air (5. Generation)

iPad Air (4. Generation)

iPad mini (6. Generation)

Aktuell bester Preis: Apple Pencil 2