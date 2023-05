iPhone-Kontakte exportieren – auch ohne iCloud

Manchmal benötigt man einen oder mehrere Kontakte vom iPhone auf einer anderen Plattform, diese lassen sich erstaunlicherweise ziemlich problemlos exportieren. iOS verwandelt die iPhone-Kontakte in das gängige Format einer vCard-Datei (.vcf), diese lässt sich auch auf anderen Plattformen importieren und nutzen.

Die schnellste Methode, einen iPhone-Kontakt zu exportieren

Am schnellsten funktioniert der Export von iPhone-Kontakten aus dem Kontext-Menü:

Öffnen Sie die Kontakte-App auf dem iPhone und tippen Sie lange auf den Kontakt, dessen Daten Sie exportieren möchten Im erscheinenden Kontextmenü wählen Sie die Option “Teilen” mit einem aus der Box nach oben zeigendem Pfeil Im nun erscheinenden Bildschirm können Sie entscheiden, welche Informationen vom Kontakt überhaupt geteilt werden können, dafür tippen Sie eine recht unscheinbare Fläche “Geteilte Info verwalten” und wählen dort nur die Felder, aus denen Sie die Informationen teilen möchten Anschließend können Sie auswählen, über welche Kanälen Sie den Kontakt exportieren möchten. Dies funktioniert mit den gängigen Messenger-Apps wie Nachrichten, aber auch Whatsapp oder Signal. Per Mail können Sie die VCF-Datei ebenfalls schicken, direkt per Airdrop auf andere Geräte oder in iCloud-Dateien speichern funktioniert auch.

Langes Drücken in der Kontaktliste liefert ein Kontextmenü mit einer Export-Option.

Vor dem Export gibt es noch einen Möglichkeit, die Kontakte zu bearbeiten.

Unter “Geteilten Infos” kann man noch gewünschte Info-Felder aus- oder abwählen.

Das letzte Teilen-Fenster liefert unterschiedliche Export-Möglichkeiten.

iPhone-Kontakt aus dem Übersichtsbildschirm exportieren

Einmal öfter klicken müssen Sie, wenn Sie in die einzelne Kontakt-Karte wechseln und von dort aus die Daten exportieren:

Öffnen Sie die Kontakte-App auf dem iPhone und tippen Sie den Kontakt an, den Sie exportieren möchten;´ In der Übersicht scrollen Sie ziemlich nach unten, bis die Option “Kontakt teilen” erscheint;´ Ab hier haben Sie die gleichen Möglichkeiten wie beim Kontext-Menü: Sie können die Informationen ausfiltern, die Sie nicht teilen möchten … … anschließend können Sie den Weg wählen, worüber Sie die vCard-Datei teilen möchten.

Mehrere iPhone-Kontakte gleichzeitig exportieren

Die aktuellen iOS-Versionen erlauben es den Nutzern und Nutzerinnen, mehrere Kontakte gleichzeitig in einer einzigen VCF-Datei zu exportieren. Dafür muss man in der Kontakte-App zur Listen-Ansicht wechseln. Dafür tippen Sie in der linken oberen Ecke den Button “Listen”, wenn Sie die Kontakte-App öffnen.

Statt einzelnen Kontakten sehen Sie nun Konktakt-Gruppen, entweder selbstständig erstellt, oder vom System automatisch je nach Quelle gruppiert.

Tippen Sie bei der gewünschten Liste lange in die entsprechende Zeile, bis ein Kontext-Menü erscheint. Hier werden Sie lediglich eine Option “Exportieren” haben. Danach folgt noch das Abfragemenü mit den Feldern, die Sie teilen möchten. Hier können Sie die Informationen abwählen, die Sie nicht teilen möchten.

Danach folgt das bekannte Fenster mit möglichen Verteilungskanälen wie Messenger-Apps, Mail, Airdrop oder die Dateien-App. Bitte beachten, die Kontakte aus einer Liste werden als einzige Datei geteilt, nicht als einzelne Dateien zu jedem Kontakt.