Bildbearbeitung für den Mac – die besten Programme 2023

Skylum Luminar Neo

$14.95 a month; $179 a year for Luminar Neo Pro; £199 Lifetime

Luminar Neo von Skylum ist nicht so bekannt wie einige seiner Konkurrenten im Bereich Fotobearbeitung, aber es hat eine übersichtlich gestaltete Oberfläche, die es einfach macht, die vielen Bearbeitungswerkzeuge zu erkunden und mit verschiedenen Effekten zu experimentieren.

Die Werkzeuge des Programms sind in drei Hauptgruppen unterteilt – Katalog, Voreinstellungen und Bearbeiten –, die Sie durch Klicken auf die Tabs oben in der Hauptwerkzeugleiste des Programms auswählen können. Wie erwartet, ermöglicht der Tab „Katalog“ das Importieren und Organisieren Ihrer Fotos, das Hinzufügen von Ordnern oder das Erstellen von Alben mit zusammengehörigen Gruppen von Fotos. Außerdem stehen Ihnen einfache Werkzeuge zum Organisieren und Durchsuchen Ihrer Fotos zur Verfügung, z. B. zum Markieren von Favoriten oder „abgelehnt“ oder zum Sortieren nach Name, Typ oder Größe. Zudem enthält das Programm eine Reihe von Beispielfotos, die als Kurzanleitung für einige der wichtigsten Bearbeitungswerkzeuge dienen.

Der zweite Tab zeigt eine Reihe von Voreinstellungen an, mit denen Sie Helligkeit, Kontrast und andere Einstellungen schnell anpassen können. Diese sind in Gruppen zusammengefasst, darunter Landschaften, Porträts und Sonnenuntergänge. Wenn Sie mit der Maus über eine Voreinstellung fahren, wird sofort eine Vorschau in voller Größe angezeigt, die Ihr Foto mit dieser Voreinstellung zeigt.

Wenn Sie eine genauere Kontrolle benötigen, können Sie auf den Tab „Bearbeiten“ klicken. Dort finden Sie Regler für eine Vielzahl von Werkzeugen und Einstellungen, etwa für Belichtung, Lichter und Schatten sowie einige clevere KI-gestützte Werkzeuge zum Anpassen des Himmels in Ihren Fotos. Das Programm kann Ihrem Foto sogar einen völlig neuen Himmel aus einer Reihe von Voreinstellungen verpassen. Zu den weiteren Werkzeugen gehören Beleuchtungs- und Körnungseffekte, ein Klon-Werkzeug zum Retuschieren von Fotos und eine praktische Vorher/Nachher-Schaltfläche, die sofort anzeigt, wie sich Ihre Änderungen auf das Foto auswirken, sowie eine Zurücksetzen-Schaltfläche, mit der Sie einfach das Originalbild wiederherstellen können.

Luminar verfügt nicht über die große Auswahl an pixelgenauen Bearbeitungswerkzeugen von Photoshop und eignet sich daher am besten für schnelle Anpassungen am Gesamtbild eines Fotos. Gelegentlich gibt es auch Funktionen, die sich etwas schwerfällig anfühlen, etwa die Option „Größe ändern“. Doch im Großen und Ganzen macht es die aufgeräumte und effiziente Benutzeroberfläche von Luminar einfach, mit verschiedenen Effekten zu experimentieren.

Luminar ist allerdings ziemlich teuer – vor allem, wenn Sie es auf mehr als einem Computer verwenden möchten. Die Preise beginnen bei 7,95 Euro pro Monat für das Erkunden-Abo von Skylum, das auf einem einzigen Computer läuft. Es gibt auch Pro-Abo für zwei Computer, das 11,95 Euro pro Monat kostet und eine Reihe von Erweiterungen mit zusätzlichen Bearbeitungstools enthält. Skylum bietet auch eine abonnementfreie Option auf Lebenszeit an, mit der Sie das Programm für einmalig 199 Euro auf einem Computer so lange nutzen können, wie Sie wollen. Diese Preise sind jedoch nicht viel niedriger als die Abo-Pläne für Fotografie von Adobe, die sowohl Lightroom als auch Photoshop enthalten. Skylum bietet jedoch regelmäßig große Rabatte an – aktuell kostet die Dauerlizenz beispielsweise 129 Euro –, außerdem ist auch eine siebentägige Testversion verfügbar.