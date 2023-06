Farblich abgestimmte Zifferblätter für bunte Apple-Watch-Bänder einstellen

Vor wenigen Wochen hat Apple das neue Pride-Armband in die Stores gebracht, passend dazu gibt es ab watchOS 9.5 ein dazugehöriges Apple Watch-Zifferblatt, sodass man das Band und die Uhr gewissermaßen optisch ineinander übergehen.

Die Idee ist nicht neu, auch für andere Pride-Armbänder aus vergangenen Jahren gibt es passende Zifferblätter, auch für Unity-Month-Armbänder in Grün-Rot-Schwarz finden sich im System genügend Optionen. Doch man kann auch bei jedem anderen beliebigen Armband eine passende Farbe am Zifferblatt aussuchen und so einen individuellen Look erstellen.

Welche Zifferblätter erlauben erweiterte Farbeinstellungen?

Aktuell gibt es bei der Option „Zifferblätter“ in der Watch-App auf dem iPhone etwas mehr als vierzig Zifferblattgruppen, jede einzelne Gruppe umfasst von einer bis zu einem Dutzend unterschiedlicher Varianten. Bei jeder davon kann man noch gegebenenfalls Zifferblatt-Arten auswählen (rund vs. rechteckig), sodass nur damit die Anzahl der Varianten bis ins Tausendfache steigt. Doch nicht alle Zifferblätter erlauben eine freie Farbauswahl. Wir haben die App durchforstet und folgende Zifferblätter mit freier Farbgestaltung des gesamten Hintergrunds gefunden:

California

Farbe

Künstler:innen > Spielstunde

Metropolis (mit Einschränkungen)

Modular

Nike Hybrid (mit Einschränkungen)

Typograph (mit Einschränkungen)

Verlauf

X-Large

Das Metropolis-Zifferblatt versteckt auch eine farbliche Option. Halyna Kubiv

Bei Metropolis müssen Sie in der Zifferblattkonfiguration bei der Option „Zifferblatt“ den dritten Stil auswählen. So wird die ausgewählte Farbe bildschirmfüllend dargestellt. Bei den anderen Varianten wird sie mit weißen oder schwarzen Oberflächen kombiniert. Nike Hybrid bei den Zifferblättern ist insofern eine Ausnahme, als dieses Zifferblatt an Nike-Armbänder angepasst ist. Haben Sie eins oder mehrere dieser markanten Armbänder mit Löchern gekauft, können Sie mit Nike Hybrid eine genau passende Farbkombination auswählen und Ihr Zifferblatt an das Nike-Armband anpassen. Bei Typograph lässt sich der farbliche Hintergrund nur mit den sogenannten Grundfarben einstellen. Scrollen Sie weiter nach rechts bei der Farbpalette, werden nur die Zahlen und Komplikationen in der ausgewählten Farbe dargestellt, nicht der Hintergrund selbst.

Beliebige Farbe fürs Apple-Watch-Zifferblatt einstellen

Haben Sie ein entsprechendes Armband ausgepackt und womöglich an der Apple Watch befestigt, wählen Sie eins der oben aufgezählten Zifferblätter. In den nachfolgenden Beispielen werden wir das Verlauf-Zifferblatt nutzen, da es sich auch wunderschön im Always-On-Modus macht.

Wechseln Sie also am besten am iPhone in die Watch-App und dort in den Abschnitt „Zifferblätter“, wählen Sie dort eins der Verlaufzifferblätter und scrollen Sie im Einstellungsfenster zur Option „Farbe“. Zunächst folgen die Grundfarben Rot, Grün, Blau, Gelb etc. Diese ersten Grund-Optionen – wir haben aktuell 19 gezählt – haben zudem noch einen Helligkeitsregler, womit Sie gegebenenfalls den genauen Farbton des Armbandes treffen können.

Scrollen Sie weiter nach rechts, kommen nach einem senkrechten Trenner noch weitere Farbvarianten. Diese sind genau an die Kollektionen der Apple-eigenen Armbänder abgestimmt. In dieser Auswahl finden sich ab und zu die zweifarbigen Verlaufskombinationen wie Hellorange/Creme. Mit dem Pluszeichen ganz rechts in dieser Reihe lassen sich alle Farbschattierungen aufrufen, die Apple jemals für seine Armbänder ausgewählt hat.

Diese sind zudem nach Kollektionen aufgeteilt. In der Kollektion „Frühling 2023“ finden sich beispielsweise drei Farben „Nebelviolett“, „Pastellgrün“ und „Himmel“; sie entsprechen den drei neuen Armbändern Sportarmband Himmel, Solo Loop Nebelviolett und Solo Loop Pastellgrün.

Nach der Einstellung auf dem iPhone überprüfen Sie unbedingt, wie das neue Zifferblatt tatsächlich auf der Apple Watch direkt ausschaut. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass bei manchen Schattierungen die Darstellung auf dem iPhone und die Darstellung auf der Apple Watch sich erheblich unterscheiden.

Unsere Sammlung an bunten Armbändern und passenden Zifferblättern

Apple Watch Armband Marigold (Kollektion 2022) Als Erstes haben wir ein Zifferblatt mit Apples Sportband Marigold aus dem Jahr 2021 ausprobiert. Erstaunlicherweise haben wir keine genaue Entsprechung in Apples Farbmediathek gefunden. Am nächsten kommt hier die Farbschattierung, die Apple Kumquat nennt. Bei Apple ist die Farbe ausverkauft, das Armband findet man jedoch bei Dritthändlern. Apples Sportarmband Marigold für 48 Euro kaufen Zifferblatt Verlauf MarigoldDownload

Apfelband-Armband Petrolgrün Von Apfelband haben wir ein Sportarmband in der Schattierung Petrolgrün bekommen. Bei Apple in der Farbmediathek der Zifferblätter konnten wir keine exakte Entsprechung finden, am nächsten ist die Farbe „Federgrün“. Beim eingeschalteten Display ist sie etwas zu hell, im Always-On-Modus passt jedoch die Schattierung perfekt. Sportarmband Petrolgrün für 16 Euro kaufen Apple Watch Zifferblatt PetrolgrünDownload

Apple-Watch-Armband Helllila Bei Amazon finden sich ganze Kollektionen mit mehreren Armbändern in recht farbenfrohen Designs. Wir haben eine davon gekauft und ausprobiert. Die Qualität ist passabel, beim Anbringen an die Apple Watch muss man ganz genau die Ausbuchtung im Gehäuse treffen – die Armbänder sind wohl nicht so präzise gefertigt wie Apples eigene Produkte. Acht Armbänder für 20 Euro auf Amazon kaufen Zifferblatt Verlauf HelllilaDownload

Apple-Watch-Armband Minzgrün Auf dem Foto kommt die Übereinstimmung der Farben etwas schlechter rüber. In der Wirklichkeit aber ist das Apple-Watch-Display etwas dunkler, das Zifferblatt und das Armband passen besser zusammen, als das Foto erraten lässt. Acht Armbänder für 20 Euro auf Amazon kaufen Zifferblatt Verlauf MinzgrünDownload

Apple-Watch-Armband Dunkelkirsche Auch bei diesem Zifferblatt entspricht das Foto nur sehr wenig der Wirklichkeit. In der Realität ist das Zifferblatt wesentlich dunkler und passt besser zum Pflaumen-farbenen Armband von Amazon. Bei Apples Farbmediathek haben wir die Schattierung „Dunkelkirsche“ gefunden. Nun gut, beide sind Steinfrüchte und passen zueinander. Acht Armbänder für 20 Euro auf Amazon kaufen Zifferblatt Verlauf DunkelkirscheDownload

Apple-Watch-Armband Walnuss

Mit dem Kaffee-farbenden Armband hatten wir beim Ausprobieren die meisten Probleme. Es stellte sich heraus, dass manche Schattierungen auf dem iPhone in der Watch-App anders dargestellt werden als auf der Watch direkt. So haben wir hier zunächst die Farbe „Stein“ gewählt, auf dem iPhone sah die Schattierung noch recht ähnlich aus, auf der Watch wurde eine aschgraue Oberfläche dargestellt. Nach etwas Suche haben wir bei Apple die Schattierung „Walnuss“ gefunden – sie erinnert an Milchkaffee, welcher auch beim Armband zur Geltung kommt. Acht Armbänder für 20 Euro auf Amazon kaufen Zifferblatt Modular WalnussDownload

