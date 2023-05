Macwelt am Morgen: 26.5.23 – Feiertage voraus

Macwelt wünscht einen guten Morgen!

Diese Woche war beinahe ungewohnt, fünf Arbeitstage. Es soll ja Leute geben, die halten eine Vier-Tage-Woche als Regel – und nicht wie in den letzten Wochen öfter als Ausnahme – für eine sinnvolle und erreichbare Utopie. Einige Unternehmen haben heute schon Probleme, Nachwuchs zu finden, weil die Generation Z das mit der Work-Life-Balance ernster nimmt als wir Boomer und Generation-Golf-Angehörigen. In vielen Branchen ist ein Arbeitnehmermarkt entstanden, wer als Arbeitgeber sich nicht auf die Wünsche der Bewerber einlässt, bekommt die begehrte Arbeitskraft eben nicht.

Wir plädieren hier weder für eine permanente Viertagewoche noch für strenge 40 und mehr Stunden auf fünf Tage verteilt oder gar freiwillig obligatorische Wochenendarbeit. Aber natürlich wird es weiter Tätigkeiten geben, bei denen vier oder fünf oder sechs oder gar acht Arbeitstage die Woche eine irrelevante Frage ist. Man frage nach bei Selbstständigen, die gerne selbst und ständig werkeln.

Entwickler gehören an sich auch zu dieser Spezies. Wenn die Deadline drängt, der Bug gefixt werden muss oder eine brillante Idee nach Umsetzung fordert – welche Rolle spielt dann die Zeit? Entspannen kann man danach wieder und drei Tage die Woche ernsthaft arbeiten und den Rest auf Bereitschaft verbringen.

Wenn aber die kommende, vom Pfingstmonat eingeleitete Viertagewoche rum ist, stehen gleich die vier wichtigsten Tage des Jahres im Kalender von Mac- und iPhone-Entwicklern an: Die WWDC läuft zwar offiziell vom 5. bis 9. Juni, aber am Freitag hängen in Cupertino und Umgebung eigentlich nur noch Leute herum, die gar nicht genug bekommen oder sich nicht vom Ambiente des Apple Park trennen können. Da aber die meisten Sessions wieder online stattfinden, werden viele wohl schon am Mittwoch das Entwicklertreffen für sich beenden, insbesondere dann, wenn sie in Zeitzonen leben, welche die WWDC vorwiegend zur Nachtarbeit machen. Also etwa in Mitteleuropa.

Und was machen wir in den beiden kommenden Viertagewochen – in Bayern ist am WWDC-Donnerstag bekanntlich der katholische Feiertag Fronleichnam? Urlaub, hatten wir gestern an dieser Stelle schon angedeutet.

Und so sagen wir an Horst Tapperts 100sten Geburtstag zu unserem Inneren Harry, er möge schon mal den Wagen holen – denn dieser muss für die Reise vorbereitet sein. So wüschen wir denn ein frohes Pfingstwochenende und eine spannende WWDC in der Woche darauf. Wir melden uns zu gegebener Zeit wieder.