Ein künftiger Apple Pencil könnte “Wo ist?” unterstützen

Wir alle haben schon einmal Stifte verloren. Es ist ärgerlich, wenn es passiert, aber sie sind leicht zu ersetzen, also macht man sich nicht viele Gedanken darüber. Aber einen Apple Pencil verlieren? Das ist ein echtes Problem. Er ist nicht nur ein spezielles, einzigartiges Utensil, sondern auch sehr kostspielig.

Ein neuer Patentantrag Apples lässt hoffen, den Nutzern künftig diesen Ärger zu ersparen. Patently Apple berichtet über das US-Patent 20230161545, in dem beschrieben wird, wie akustische Resonatoren im Apple Pencil eingesetzt werden können, um den Benutzer über seinen Standort zu informieren.

Die Suche nach einem verlorenen Pencil könnte auf die gleiche Weise funktionieren wie die Suche nach einem verlegten iPhone, iPad oder Mac mit “Wo ist?”. Der Nutzer startet die App und geht zum Abschnitt “Geräte”. Über Bluetooth (über das sich der Pencil mit dem iPad verbindet) würde er die Nähe des Geräts erkennen. Der Nutzer kann dann auf der Karte von “Wo ist?” auf den Pencil klicken und ihn einen Ton abspielen und vibrieren lassen.

Ein Diagramm des akustischen Resonators des Apple Pencil aus Apples Patentantrag. Apple

Da das Design des Pencils keinen Lautsprecher zulässt, will Apple akustische Resonatoren einsetzen. Dem Patent zufolge befinden sich die Resonatoren im oberen Teil des Pencil, unterhalb der Kappe, in der sich das haptische Modul befindet. “Das am Haptikmodul erzeugte Antriebssignal kann über einen Materialpfad, der die akustischen Resonatoren mechanisch mit dem Haptikmodul koppelt, an die akustischen Resonatoren übertragen werden.”

Apple bietet derzeit zwei Versionen des Pencil an, und sowohl der ursprüngliche Pencil als auch der Pencil der 2. Generation sind nicht in der Lage, Töne abzugeben. So wie es in Apples Patent aussieht, gibt es keine Möglichkeit, diesen Pencils eine solche Funktion in Software hinzuzufügen. Sie erfordert neue Hardware und wäre Teil eines brandneuen Pencils, den das Unternehmen in Zukunft herausbringen würde.

Dieser Artikel erschien zuerst auf Macworld.com und wurde aus dem Englischen übersetzt.