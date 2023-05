Warum Sie jetzt besser kein Macbook Air oder Macbook Pro kaufen sollten

Aktuell gibt es viele interessante Angebote für Macbook Air und Macbook Pro. Das 14-Zoll-Modell des Macbook Pro bietet Coolblue für 2049 Euro an, das Macbook Air M1 gibt es für 925 Euro bei Mactrade. Weitere Angebote finden Sie hier.

Der Haken dabei: Apples Entwicklermesse WWDC beginnt schon am 5. Juni und die üblichen Gutinformierten sind sicher: Bei der Keynote am 5. Juni wird Apple das erste Macbook Air mit 15-Zoll vorstellen. Das hat aber nicht nur Auswirkungen auf das Macbook-Air-Angebot, auch die Macbook-Pro-Linie ist betroffen.

Was bietet das neue 15-Zoll-Modell?

Es ist höchste Zeit für ein neues Macbook, das aktuelle Macbook Air M2 wurde vor knapp einem Jahr vorgestellt und Apples Einstiegs-Notebooks werden von einem größeren Bildschirm profitieren. Nicht jeder kommt mit einem kleinen 13,6-Zoll-Bildschirm klar und auf einem 15-Zoll-Bildschirm sehen nicht nur Excel-Tabellen und Pages-Dokumente besser aus. Ein Einsteigernotebook mit großem Display gab es schließlich schon einmal: Das neue Modell erinnert uns ein wenig an das alte iBook G4 14,1-Zoll, das damals sehr erfolgreich war.

Laut Gerüchten wird Apple nur ein größeres Display verbauen, an CPU und Ausstattung sollte das neue Modell dem aktuellen Macbook Air M2 entsprechen. Äußerlich wird Apple nichts ändern, dazu ist das 2022 vorgestellte Design noch zu neu. Wie üblich ist das Display kleiner als das des Macbook Pro 16-Zoll, was einen Abstand zu den teuren Modellen wahren soll.

Sicherlich wird es kein Mini-LED-Display sein, auch HDR bleibt den Pro-Modellen vermutlich vorbehalten. Eine neue Chip-Generation wie der M3 ist leider noch nicht verfügbar, also wird der neue Mac einen M2-Chip erhalten und annähernd die Leistung des Macbook Air M2 bieten. Ich würde auf ein Modell mit 8 GB RAM und 512 GB SSD für 1799 Dollar tippen – die sich zu 1.899 Euro ergeben könnten.

Aktuell bester Preis: Macbook Air M2 mit 512 GB SSD

Gibt es ein neues Macbook Air M2 13-Zoll oder neue Preise?

Was ist aber für die anderen Macbook Air zu erwarten? Das Design der 13,6-Zoll-Modelle wird Apple nicht ändern, vielleicht gibt es aber kleine Upgrades bei der Technik und beim Preis. So bietet der Mac Mini mittlerweile Thunderbolt 4 und WLAN 6E, während das Macbook Air M2 noch mit Thunderbolt 3 und WLAN 6 auskommen muss. Möglich sind aber auch neue Farben.

Das sind aber nur Vermutungen, bisher gibt es dazu keine Gerüchte. Das letzte Macbook Air erschien bereits vor fast einem Jahr, auch ein kleineres Modell-Update wäre für Apple deshalb nicht unüblich. So waren beim Macbook Air jährliche Updates nicht ungewöhnlich.

Es gibt aber noch andere Gründe zu warten: Möglicherweise nutzt Apple die Gelegenheit, um die Preise in Europa an den wieder schwächeren US-Dollar anzupassen. Das aktuelle Macbook Air M2 ist ja in Europa deutlich teuer als in den USA, weil vor einem Jahr der US-Dollar sehr stark war. Aktuell kostet das Macbook Air M2 in den USA 1.199 Dollar, das alte Macbook Air M1 999 Dollar.

Letzteres könnte Apple nebenbei aus dem Programm nehmen, es ist bereits drei Jahre alt. Im letzten Quartal gab es schließlich einen echten Einbruch bei den Mac-Verkäufen, gut möglich, dass Apple mit einigen verkaufsfördernden Maßnahmen reagiert.

Daniel Masaoka/Foundry

Kann das neue Macbook Air ein Macbook Pro ersetzen?

Wie eingangs erwähnt: Das neue Macbook-Air-Modell hat nicht nur Auswirkungen auf Käufer eines Macbook Air, das große Display macht es auch für Profi-Anwender interessanter. Vielleicht gibt es ja doch schnellere Chips, was das neue Air zu einer Alternative für das Macbook Pro machen würde? Aber auch wenn Sie nicht an diesem Modell interessiert sind: Das neue Modell löst unter Umständen eine Änderung aller Macbook-Preise aus.

Manche Anwender kaufen sich das Macbook Pro 16-Zoll wegen des großen Bildschirms, benötigen aber vielleicht gar nicht die gebotene Leistung des Macbook Pro oder das HDR-Display? Wir wissen bisher noch nicht, welche Ausstattungsvarianten das neue Modell bieten wird, vielleicht hat Apple ja doch ein Modell mit stärkerer M2-CPU im Gepäck.

Fazit

Wer heute ein Macbook Pro oder Macbook Air macht natürlich nichts falsch. Aktuell würden wir aber das Erscheinen der Nachfolgemodelle abwarten, vielleicht ist das neue 15-Zoll Modell ja der ideale Mac? Aber selbst dann könnte sich das Warten lohnen – gibt es doch nach Erscheinen eines interessanten neuen Modells oft gute Preise für „Auslaufmodelle“.