iOS 16.5: iPhone-Besitzer beklagen schlechtere Akkulaufzeit

Mehrere iPhone-Besitzer haben von einem Fehler in iOS 16.5 berichtet, der die Akkuleistung ihrer Geräte stark beeinträchtigt hat. Die britische Nachrichtenseite “The Mirror” zum Beispiel zitiert Beschwerden in den sozialen Medien über das Software-Update, das “die Batterie meines iPhone 12 Pro absolut dezimiert” und die “iOS 16.5-Akkuentladung noch schlimmer” macht.

Eine schnelle Suche auf Twitter zeigt, dass ein Nutzer den Apple-Support fragt, ob es “irgendein Update bezüglich des iOS 16.5 gibt, da es den Akku des Geräts entleert”. Ein anderer beschwert sich, dass “Zufall oder nicht, seit iOS 16.5 ist nicht nur meine Akkulaufzeit schlecht, sondern auch die Ladezeit hat sich drastisch verlangsamt, und aus irgendeinem Grund wird mein Akku sehr heiß,” und viele andere mit ähnlichen Problemen.

Ein Erklärungsversuch

Zwar erklären das unsere Kollegen der Macworld wie Jason Cross folgendermaßen: “Das Betriebssystem führt im Hintergrund Operationen durch, optimiert alle möglichen Daten und indiziert manchmal Fotos mit neuen maschinellen Lernalgorithmen. Das alles erhöht den Batterieverbrauch. Ganz zu schweigen davon, dass die Batterieverwaltung von ausgeklügelten Algorithmen übernommen wird, die unter Umständen mehrere Lade- und Entladezyklen benötigen, um sich anzupassen.”

Apple selbst hat geraten, ein paar Tage zu warten, damit sich die Batterieleistung wieder normalisiert: etwa 48 Stunden sollten genügen. Diese Erklärung mag für ein Herbst-Update wie iOS 15 oder 16 stimmen, das iOS 16.5 gehört eher zu den Wartungsupdates mit weniger neuen Funktionen. Dazu ist seit dem finalen Update bereist fast eine Woche vergangen – genügend Zeit, um alle Hintergrundprozesse ins Lot zu bringen.

Messbare Effekte – Ursache unbekannt

Bei uns in der Macwelt-Redaktion berichten mindestens zwei Kollegen über einen übermäßigen Akkuverbrauch nach dem Update. Hatte vormals der Akku unseres iPhones 11 Pro (Batterie im März ausgetauscht) locker für einen Wandertag gereicht, mussten wir am vergangenen Wochenende im Bus nach Hause die Papiervariante des Deutschlandstickets vorzeigen, weil sich das Gerät abgeschaltet hatte.

Schaut man in die Batterie-Einstellungen in der Einstellungen-App, ist zumindest bei uns auf dem Gerät die Mail-App von Apple ständig im Hintergrund aktiv. Auch “Wo ist?” kommt vor, aber bei der Find-App ist das erklärbar: Das Gerät sendet ständig Bluetooth-Beacons in die Umgebung, um im Zweifelsfall gefunden zu werden. Zwar kann man das damit erklären, dass sich Mail ständig neue E-Mails von Servern sucht, doch auf unseren weiteren Geräten mit iOS 16.4.1 und 16.4.1 (a) spukt das Programm nicht im Ruhezustand.

Haben Sie Probleme mit der Batterie unter iOS 16.5 bemerkt? Schreiben Sie uns?

Die Teile dieses Artikels wurden aus dem Englischen übersetzt.