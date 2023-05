iPhone 15 (Pro): Alle Details geleakt

Vor der Markteinführung neuer iPhones investieren die Hersteller von Hüllen viel Geld in die Beschaffung von durchgesickerten Details über aktualisierte Designs, schreibt Macrumors. Diesen Aufwand nehmen die Hersteller in Kauf, um möglichst als Erste mit passenden Hüllen auf den Markt zu kommen, sobald die tatsächlichen iPhones vorliegen. Dafür fertigen diese oft Dummy-Modelle an, die genaue Nachbildungen zukünftiger iPhones sein sollen.

Macrumors hat nach eigener Auskunft eine Reihe von Dummy-Modellen in die Finger bekommen, welche die im September 2023 erwarteten iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max darstellen sollen. Dadurch erscheinen bisherige Gerüchte und Informationen sehr viel konkreter – aber natürlich sind das noch keine fertigen Produkte, dennoch interessant.

Die wichtigsten Highlights, die auf Macrumors auch anschaulich in einem etwa sechs-minütigen Video dargestellt werden, sind demnach:

Wie zu erwarten, sind alle Modelle jetzt mit einem USB-C- statt Lightning-Anschluss versehen, wie es auch die neue EU-Norm vorschreiben wird. Dabei dürften die Pro-Modelle zusätzlich eine schnellere Datenübertragungsgeschwindigkeit unterstützen.

Obwohl die Dummy-Modelle der 15er-Reihe den aktuellen 14er-Geräten fast identisch sehen, spüre man doch einen Unterschied, nämlich, dass die kommende Generation ein angenehmeres Griffgefühl durch abgerundete Ecken biete. Die 15 Pro-Modelle dürften wohl auch von einem Edelstahl- zu einem Titangehäuse übergehen und sich insgesamt leichter anfühlen.

Anstelle der glänzenden Oberfläche der Dummy-Modelle werde vermutlich eine hochwertigere, matte Oberfläche kommen. Außerdem haben nun alle Dummy-Modelle eine Rückseite aus Milchglas, was in der Vergangenheit nur bei den Pro-Modellen der Fall war. Ob dies am Ende auch sämtliche Geräte betreffen wird, muss noch offen bleiben.

Die iPhone 15 Pro und Pro Max Dummy-Modelle verfügen ferner über eine einheitliche Lautstärketaste. Doch wurde diese Designänderung möglicherweise in letzter Minute geändert. Zuvor habe man in der Gerüchteküche damit gerechnet, dass Apple die Lautstärketasten mit Solid-State-Technologie ausstattet. Weil dies aber noch zu fehleranfällig war, muss diese Funktion wohl bis zum iPhone 16 warten, sodass das "traditionelle Zwei-Tasten-Design" statt der Einheitstaste auch bei den 15er-iPhones noch bleibt.

Sehr viel wahrscheinlicher ist, dass Apple die Stummschalttaste abschafft beziehungsweise diese zu einer Taste über den Lautstärketasten wird, die dann als Aktionstaste ähnlich wie die Aktionstaste auf der Apple Watch Ultra fungiert. Die Aktionstaste wäre programmierbar, man könnte damit zum Beispiel direkt die Kamera aktivieren, die Taschenlampe oder auch den Timer steuern.

Was die Kameras betrifft, so sehen auch diese bei den Dummys recht gleich aus wie bei der aktuellen iPhone-Reihe, jedoch sei zu erwarten, dass das iPhone 15 Pro Max ein neues Periskop-Objektiv mit bis zu 6-fachem optischen Zoom erhält. Da diese Technologie viel Platz im Inneren des Telefons braucht, werde sie wohl auf das Pro Max beschränkt bleiben. Anders als von einigen Gerüchten behauptet, bleibt die Kameraanordnung bei den Einsteigermodellen diagonal und nicht vertikal wie beim iPhone 12.

Sehr sicher damit zu rechnen ist, was man aber den Dummy-Modellen naturgemäß nicht ansehen kann, ist, dass alle vier iPhones im Jahr 2023 die Dynamic Island anstelle einer Notch bieten werden. Bisher gibt es diese nur beim iPhone 14 Pro und Pro Max. Dafür könnten die 15er-Pro-Modelle einen deutlich schmaleren Rand erhalten.

Wie gesagt, lässt sich auch diesen Informationen noch keine endgültige Sicherheit über das künftige Aussehen und alle Features der iPhone 15-Geräte entnehmen, doch immerhin: Wir sind nur noch etwa vier Monate von der Vorstellung der iPhone 15-Reihe entfernt, sodass Apple das Design fertiggestellt haben müsste und bald mit der Massenproduktion beginnen wird. Die auf diesen Erwartungen basierenden Dummy-Modelle der Hüllenhersteller bieten bisher die größte Annäherung, was tatsächlich im September zu erwarten sein wird.

