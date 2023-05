Apple schaltet Fotostream am 26. Juli ab – das ist zu tun

Fotostream als Fotosynchronisierungsdienst startete gleichzeitig mit iCloud 2012 und war eine einfache Methode, die eigene Mediathek auf mehreren Geräten automatisch zu laden. Im Unterschied zu iCloud-Fotos landeten die Originale direkt auf den synchronisierten Geräten, ein Nachteil war – gleiche Fotos in mehrfachen Ausführung, ein Vorteil – die synchronisierten Gigabytes hat Apple nicht gegen den iCloud-Speicher angerechnet.

Nun gibt Apple in einer Ankündigung bekannt, den alten Synchronisierungsdienst einstellen zu wollen. Abgeschaltet wird Fotostream am 26. Juli 2023 ab. Bis zum 26. Juni 2023 gibt es nach wie vor eine Möglichkeit, eigene Fotos auf Fotostream hochzuladen. Diese Fotos werden laut Apple noch dreißig Tage auf iCloud gespeichert, bis dahin müssen Sie sich drum kümmern, diese Fotos von dem Dienst herunterzuladen.

In einem Support-Dokument erklärt Apple die Vorgehensweise genauer: Die Fotos, die über Fotostream synchronisiert wurden, sind als Originale auf mindestens einem Gerät verfügbar. Solange Sie dieses Gerät noch besitzen, gehen die Fotos nicht verloren. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob die gewünschten Fotos irgendwo als Original gespeichert haben, können Sie die Fotos herunterladen. Gehen Sie auf Ihrem Mac, iPhone oder iPad in die Foto-App und klicken Sie in den Bereich „Alben“. Wählen Sie dort das Album „Mein Fotostream“ und daraus die zu speichernden Bilder. Über die Teilen-Schaltfläche werden Sie eine Option „Bild sichern“ sehen, das Bild wird auf dem Gerät gespeichert.

Als eine deutlich aktuellere Option zur Bild-Synchronisierung bewirbt Apple iCloud-Fotos. Die Funktion ist auf iPhones und iPads ab iOS 8.3 bzw. iPadOS 8.3 und auf Macs ab macOS Yosemite verfügbar. Sie müssen dabei beachten, dass iCloud-Fotos Ihren kostenlosen iCloud-Speicherplatz von fünf Gigabyte sprengt. Die günstigste Speicheroption von 50 GB kostet bei Apple 99 Euro-Cent pro Monat.