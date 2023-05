Mit welcher iOS-Version ist mein iPhone kompatibel?

Sie sind sich nicht sicher, welche Version von iOS auf Ihrem iPhone läuft? Hier ist ein kurzer Leitfaden, mit dem Sie herausfinden können, ob Ihr iPhone mit den neuesten Versionen des iPhone-Betriebssystems kompatibel ist und, falls nicht, welche Version Sie auf Ihrem iPhone installieren können.

Apple bringt jedes Jahr ein größeres Update für iOS heraus, das in der Regel neue Funktionen und Stabilitätsverbesserungen für die Vorgängerversion enthält, sowie zahlreiche kleinere Updates dazwischen. Obwohl es dem Unternehmen besser als den meisten anderen gelingt, ältere Modelle zu unterstützen, können Hardwarebeschränkungen manchmal dazu führen, dass ein iPhone auf der Strecke bleibt. Das bedeutet nicht, dass das Gerät nicht mehr funktioniert, aber Sie können dann nicht auf die neueren Funktionen und Möglichkeiten der aktualisierten Software zugreifen.

Lesetipp: So lange bekommt Ihr iPhone und iPad Updates

So finden Sie heraus, welche Version von iOS Sie verwenden

Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Version von iOS auf Ihrem Geräte installiert ist, können Sie das in der Einstellungen-App nachschauen. Gehen Sie einfach zu Einstellungen > Allgemein > Info und suchen Sie nach der iOS-Versionsnummer.

So finden Sie die aktuell installierte iOS-Version heraus. Halyna Kubiv

Mit welchem iOS ist Ihr iPhone kompatibel?

In der nachfolgenden Liste finden Sie jede Generation des iPhones mit der Angabe der iOS-Version, womit das Modell ursprünglich ausgeliefert wurde und die aktuellste Version, womit das Gerät kompatibel ist. Außerdem schätzen wir die Chancen ein, ob die konkrete Generation auf die Kompatibilitätsliste für iOS 17 schafft, wenn es im Herbst erscheint. Die kleineren Punkt-Updates wie iOS 16.4.1 sind bei den großen Updates wie iOS 16 mit beinhaltet.

Seit iOS 14 hat Apple angefangen, auch die Vorgänger-Versionen mit Sicherheitsupdates zu versorgen, allerdings darf man darauf nicht ewig zählen. iOS 15 hat Apple erst vor zwei Wochen auf iOS 15.7.6 gebracht, iOS 14 wurde auf Version 14.8.1 Ende Oktober 2021 aktualisiert, wenige Wochen nach dem iOS-15-Start.

Allerdings hat Apple erst im Januar 2023 ein Sicherheitsupdate für iOS 12 veröffentlicht. Wir gehen jedoch nicht davon aus, dass Apple weitere Updates für iOS 12 herausgeben wird.

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

Ursprüngliche iOS-Version: 16

Aktuellste iOS-Version: 16

Wird es iOS 17 erhalten: Ja

iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro, 13 Pro Max

Ursprüngliche iOS-Version: 15

Aktuellste iOS-Version: 16

Bekommt es iOS 17: Ja

iPhone SE (3. Generation)

Ursprüngliche iOS-Version: 15

Aktuellste iOS-Version: 16

Bekommt es iOS 17: Ja

iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max

Ursprüngliche iOS-Version: 14

Aktuellste iOS-Version: 16

Bekommt es iOS 17: Ja

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

Ursprüngliche iOS-Version: 13

Aktuellste iOS-Version: 16

Bekommt es iOS 17: Ja

iPhone SE (2. Generation)

Ursprüngliche iOS-Version: 13

Aktuellste iOS-Version: 16

Bekommt es iOS 17: Ja

iPhone XR, XS, XS Max

Ursprüngliche iOS-Version: 12

Aktuellste iOS-Version: 16

Wird es iOS 17 bekommen: Wahrscheinlich

iPhone X

Ursprüngliche iOS-Version: 11

Aktuellste iOS-Version: 16

Wird es iOS 17 bekommen: Möglicherweise

iPhone 8, 8 Plus

Ursprüngliche iOS-Version: 11

Aktuellste iOS-Version: 16

Bekommt es iOS 17: Möglicherweise

iPhone 7, 7 Plus

Ursprüngliche iOS-Version: 10

Aktuellste iOS-Version: 15

Bekommt es iOS 17: Nein

iPhone 6S, 6S Plus

Ursprüngliche iOS-Version: 9

Aktuellste iOS-Version: 15

Bekommt es iOS 17: Nein

iPhone SE (1. Generation)

Ursprüngliche iOS-Version: 9

Aktuellste iOS-Version: 15

Bekommt es iOS 17: Nein

iPhone 6, 6 Plus

Ursprüngliche iOS-Version: 8

Aktuellste iOS-Version: 12

Bekommt es iOS 17: Nein

iPhone 5S

Ursprüngliche iOS-Version: 7

Neueste iOS-Version: 12

Bekommt es iOS 17: Nein

iPhone 5C

Ursprüngliche iOS-Version: 7

Aktuellste iOS-Version: 10

Bekommt es iOS 17: Nein

iPhone 5

Ursprüngliche iOS-Version: 6

Aktuellste iOS-Version: 10

Bekommt es iOS 17: Nein

iPhone 4S

Ursprüngliche iOS-Version: 5

Aktuellste iOS-Version: 9

Bekommt es iOS 17: Nein

iPhone 4

Ursprüngliche iOS-Version: 4

Aktuellste iOS-Version: 7

Bekommt es iOS 17: Nein

iPhone 3GS

Ursprüngliche iOS-Version: 3

Aktuellste iOS-Version: 6

Bekommt es iOS 17: Nein

iPhone 3G

Ursprüngliche iOS-Version: 2

Aktuellste iOS-Version: 4

Bekommt es iOS 17: Nein

iPhone

Ursprüngliche iOS-Version: 1

Aktuellste iOS-Version: 3

Bekommt es iOS 17: Nein

Wenn Ihr iPhone nicht mehr mit iOS 17, 16 oder 15 kompatibel ist, sollen Sie vielleicht langsam auf ein neues Gerät umsteigen. Wir aktualisieren regelmäßig unsere Übersicht mit den besten iPhone-Deals an dieser Stelle.

Wie Sie iOS aktualisieren

Wir empfehlen stets, immer auf die neueste iOS-Version zu aktualisieren, da Apple regelmäßig Sicherheitslücken schließt. Dies können Sie über die Einstellungen-App > Allgemein > Software-Update tun. Allerdings gibt es zahlreiche Berichte über Akku-Probleme mit iOS 16.5, der aktuellsten iOS-Version. Wenn es Ihnen also an den Akku-Laufzeiten liegt und Sie kein Journalist, Politiker oder Geschäftsführer einer großen Firma sind, warten Sie lieber bis iOS 16.5.1.

Wenn Ihr iPhone mit iOS 17 kompatibel ist, können Sie in einigen Wochen bereits die Beta-Version ausprobieren. Dadurch erhalten Sie einen frühen Zugang zur Software, allerdings gibt es dabei ein paar Dinge zu beachten. Lesen Sie also, wie Sie am Beta-Programm von Apple teilnehmen können.

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei unserer Schwesterpublikation „Macworld“ und wurde aus dem Englischen übersetzt.