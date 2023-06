WWDC 2023: So sehen Sie die Keynote live

Noch vor wenigen Jahren war es für Android-Nutzer ein Problem, sich Apples Keynote im Stream anzuschauen. Der Hersteller hat den Stream zunächst auf Safari beschränkt, dementsprechend konnte man ausschließlich auf dem Mac, iPhone oder iPad über die neuesten Produkte von Apple direkt erfahren. Mittlerweile gibt es unterschiedliche Wege, wo man sich die Video-Übertragung von Apple anschauen kann.

Auf Apples Webseite

Die Website apple.com/apple-events bietet Livestreams von Apple an. Öffnet man die Seite zu gegebener Zeit, diesmal um 19 Uhr MESZ am 5. Juni 2023, startet die Wiedergabe automatisch. Zunächst läuft Lounge-Music, danach kommt Tim Cook auf die Bühne, Apples Vorstellung nimmt seinen gewöhnlichen Lauf. Dieser Kanal ist für Mac-, iPhone- und iPad-Nutzer sowie für Windows-Anwender geeignet, dafür benötigt man lediglich ein halbwegs aktuelles Safari bzw. Microsoft Edge unter Windows 10/11 und eine Internet-Anbindung.

Tipp: Live-Ticker der Macwelt

Wenn Sie just zu der Zeit der Keynote keine Gelegenheit haben, den Video-Stream von Apple zu verfolgen, können Sie den Live-Ticker der Macwelt verfolgen. Wir stellen die wichtigsten Neuerungen in Text- und Bild-Form vor. Den direkten Link auf Macwelt-Ticker gibt es hier.

In der Apple-TV-App

Apple streamt seine Events auch über die Apple-TV-App. Kurz vor Beginn erscheint dort ein Banner mit dem Hinweis auf den Stream; diesen kann man nicht übersehen. Noch vor einiger Zeit hat Apple einen gesonderten Bereich „Apple Events“ gehabt, doch dieser wurde mittlerweile aufgelöst. Alle Apple-Keynotes seit 2020 finden sich jedoch unter dem Suchbegriff „Apple Events“. Diese Methode ist für alle geeignet, denn die Apple-TV-App gibt es ebenfalls für Android. Für Apple-TV-Besitzer ist das wohl bequemste Art, die WWDC-Keynote anzuschauen.

Auf Youtube

Apple hat bereits einen Platzhalter für ein Youtube-Video vorbereitet, an der Stelle startet am Montag um 19 Uhr der WWDC-Stream. Den direkten Link zum Video gibt es hier.

Über Apple Podcasts

Die App „Podcasts“ gibt es für iOS, für macOS und unter Windows in iTunes. Wenigen ist bekannt, dass Apple dort eine eigene Sendung unter dem Namen von „Apple Events“ hat, wo auch Videos von diversen Keynotes veröffentlicht werden. Anders als auf der Webseite und in der Apple-TV-App gibt es dort einen deutlich umfangreicheren Katalog an Keynote-Videos – das älteste stammt vom Januar 2007 – die Vorstellung vom ersten iPhone.