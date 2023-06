Whatsapp ab sofort auf mehreren iPhones nutzbar

Ende April hatte Whatsapp angekündigt, künftig dasselbe Konto auf mehreren Smartphones nutzen zu können – ähnlich, wie es bereits mit Whatsapp Web bzw. den entsprechenden Desktop-Clients möglich ist. Seit wenigen Tagen wird nun das entsprechende Update verteilt. Die Funktion ist ab Version 23.10.76 verfügbar, inzwischen wurde aber bereits ein kleines Update auf 23.10.77 nachgereicht.

In den Versionshinweisen heißt es dazu:

Du kannst WhatsApp jetzt auf mehreren Telefonen verwenden. Um ein iPhone als begleitendes Gerät zu verbinden, tippe auf dem Bildschirm zur Registrierung der Telefonnummer auf die Option „Dieses Gerät verknüpfen“. Whatsapp

Sie können Whatsapp fürs iPhone im App Store herunterladen. Welche Version aktuell installiert ist, können Sie unter Einstellungen > Hilfe am oberen Bildschirmrand überprüfen. Die Funktion wird nach und nach verteilt, also könnte es ein paar Tage, vielleicht sogar Wochen dauern, bis sie Ihnen zur Verfügung steht.

Ein Hauptgerät, drei begleitende Geräte

Künftig wird es dank dieser Funktion möglich sein, Whatsapp auf bis zu vier verschiedenen Smartphones gleichzeitig, ohne irgendwelcher Tricksereien mit Whatsapp Web oder alternativen Clients zu verwenden. In erster Linie ist das nützlich für Unternehmen, die per Whatsapp mit ihren Kund:innen kommunizieren, aber auch Privatpersonen können von dieser Funktion profitieren, wenn sie zwischen verschiedenen Geräten hin und her wechseln.

Dabei müssen Sie Whatsapp auf einem Gerät ganz normal mit Telefonnummer einrichten, das als Hauptgerät fungiert. Statt bei weiteren Geräten Ihre Nummer einzugeben (und das Hauptgerät zu wechseln), tippen Sie auf „Gerät mit bestehendem Konto verknüpfen“ und scannen Sie mit Ihrem Hauptgerät den angezeigten QR-Code ein (Einstellungen > Verknüpfte Geräte > Gerät hinzufügen) – wie bei der Einrichtung von Whatsapp Web. Danach können Sie Whatsapp auf mehreren Smartphones verwenden.

Wenn sich Ihr Hauptgerät zwei Wochen lang nicht mit Whatsapp verbunden hat, funktionieren die anderen drei Geräte auch nicht mehr.

