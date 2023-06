Darum steigen Android-Nutzer auf iPhones um

Vor knapp zwei Wochen hat die Marktforschungsfirma CIRP berichtet, aktuell steigen so viele Android-Anwender und Anwenderinnen auf das iPhone wie seit fünf Jahren nicht mehr. Darauf wollten wir wissen, welche Beweggründe diese Frisch-Umsteiger haben und eigene Umfrage gestartet.

Darin haben wir nach rudimentären demografischen Merkmalen wie Altersspanne und Geschlecht gefragt, von welchem Gerät man umgestiegen ist und auf welches iPhone-Modell genau. Die Beweggründe haben wir in Software, Hardware und Dienstleistungen gegliedert, unter Hardware haben wir als mögliche Optionen Akku, Prozessor, Kamera und eine freie Antwort angegeben. Unter Software haben wir vier Optionen zur Auswahl angegeben: iOS im Allgemeinen, exklusive Apps, Zusammenspiel der Apple-Geräte und Sonstiges. Bei den Dienstleistungen waren als Optionen längere iOS-Updates, guter Hardware-Support und Sonstiges möglich.

Umfrage-Ergebnisse

In knapp einer Woche, seitdem die Umfrage auf unseren Webseiten online war, haben unsere Fragen 1943 Teilnehmer und Teilnehmerinnen beantwortet. 1032, also rund 53 Prozent, haben unsere Fangfrage „Ich bin in den vergangenen 12 Monaten von Android aufs iPhone umgestiegen“ mit „Ja“ beantwortet und sich so für die weitere Auswertung qualifiziert. Über tausend Respondenten sind eine gute Grundlage für die Datenauswertung, allerdings sind die Ergebnisse unserer Umfrage nicht repräsentativ: Zum einen sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch das Interesse an unseren Tech-Themen etwas vorgefiltert, zum anderen haben an der Umfrage verhältnismäßig wenige Frauen teilgenommen – lediglich neun Prozent von allen Respondenten.

Bei der Altersverteilung hatten wir ein gleichmäßigeres Bild – rund zwanzig Prozent entfallen jeweils auf die Altersgruppen von 21 bis 30, 31 bis 40 und 41 bis 50. Auf die jüngsten Teilnehmer bis zwanzig Jahre entfallen rund fünf Prozent, die 51- bis 60-Jährige sind mit rund 17 Prozent vertreten, die ältere Generation – mit knapp neun Prozent.

Welche iPhones sind beliebt? Von welchen Android-Geräten steigen Menschen um?

Im nächsten Teil wollten wir etwas mehr über die Gerätebasis erfahren, also welcher Gerätezustand bei den Umsteigern beliebt ist und von welchen Android-Smartphones sie zuletzt umgestiegen sind. Die Mehrheit der Respondenten zieht neue iPhones vor – rund 81 Prozent der Befragten sind auf ein neues Gerät umgestiegen, die Kategorie „gebraucht oder generalüberholt“ kommt auf knapp 17 Prozent, der Rest auf „geschenkt bekommen“.

Der unangefochtene Favorit bei den vorherigen Geräten ist Samsung – der Handy-Hersteller kommt bei den Angaben unserer Umfrage in der Hälfte aller Fälle vor. Auf Platz zwei folgt Huawei mit knapp zwölf Prozent, danach Xiaomi mit rund neun Prozent, unter Kategorie „Sonstige“ findet sich sehr oft die Angabe von One Plus und Oppo. Nicht selten geben die Inhaber und Inhaberinnen dieser Smartphones an, ihr Umstieg auf das iPhone ist durch die Marktveränderung bedingt. Vor allem der Hersteller Huawei war von den US-Sanktionen betroffen und schien sich aus Europa zurückzuziehen. Dass Samsung auf Platz eins landet, ist wenig verwunderlich: Wer die meisten Smartphones verkauft, hat in absoluten Zahlen auch die meisten „Aussteiger“.

Im nachfolgenden Schritt haben wir abgefragt, auf welche iPhone-Generation man von Android umsteigt: Die Nutzerinnen und Nutzer favorisieren verstärkt die beiden neuesten Generationen, das iPhone 13 und das iPhone 14. Das iPhone 13 ziehen 34 Prozent aller Umsteiger vor, das iPhone 14 – 36 Prozent. Auf Platz drei folgt weiter abgeschlagen das iPhone 12 mit 14 Prozent. Das iPhone 11 kommt auf lediglich sechs Prozent. Interessanterweise hat das iPhone SE der dritten Generation seinen Zweck als Einsteiger-iPhone verfehlt: lediglich neun Respondenten – nicht Prozent! – haben angegeben, von Android auf das iPhone SE 3 umgestiegen zu sein. Da ist selbst das iPhone SE 2 mit 26 Geräten beliebter. Das war jedoch abzusehen: iPhone SE 3 gefloppt: Was Apple beim SE 4 dringend ändern muss.

Wir haben die einzelnen iPhone-Generationen noch den Altersgruppen zugewiesen: Es Zeigt sich, dass vor allem die beiden jüngeren Teilnehmergruppen der 21- bis 40-Jährigen die neueren Modelle wie das iPhone 13 und 14 schätzen. Die Anteile beim iPhone 12 sind gleichmäßig über alle Alterskategorien verteilt, das iPhone SE 2 ist besonders bei den älteren Generationen beliebt.

Apple iPhone 14 Pro 128 GB space schwarz

Warum steigen die Menschen von Android auf das iPhone um?

Die Gründe für den Umstieg haben wir in „Hardware“, „Software“, „Dienstleistungen“ und „Sonstiges“ aufgeteilt. Die Mehrheit der Respondenten – 36 Prozent – steigt wegen der Software auf das iPhone um, der besseren Hardware wegen steigen 27 Prozent um, die Dienstleistungen kommen auf 20 Prozent. Auffällig oft trifft man unter „Sonstiges“ die Antwort „Größe“: Dabei sind insbesondere die Mini-Modelle gemeint, da die Nutzer mit dieser Antwort gleichzeitig angegeben haben, auf ein Mini-iPhone umgestiegen zu sein. 14 Respondenten aus der Kategorie „Sonstiges“ haben zudem angegeben, wegen einer Apple Watch auf das iPhone umsteigen zu wollen. Hier wirkt sich ein umgekehrter Halo-Effekt aus – eigentlich ist ja die Apple Watch eine Peripherie zum iPhone, ihre Funktionalität kann die Menschen jedoch dazu bewegen, sich ein iPhone zu kaufen!

Bei der anzahlstärksten Kategorie der Antworten „Software“ haben sie die beiden Gründe „iOS im Allgemeinen“ und „Zusammenspiel der Apple-Geräte“ den ersten Platz geteilt – sie beide kommen auf jeweils 44 Prozent aller Antworten. Bei den „Sonstigen“ Antworten kommen Gründe wie bessere Kompatibilität mit Dritt-Peripherie – Sonos-Lautsprecher, Hörgeräte – recht häufig vor.

Bei der „Hardware“ haben sich die A-Prozessoren als Gewinner herauskristallisiert. Wegen eines besseren Prozessors steigen 38 Prozent aller Respondenten auf das iPhone um, die die Kategorie „Hardware“ ausgewählt haben. Wegen der Kamera steigen 26 Prozent aller Befragten um, auf Platz drei kommt die Kategorie „Sonstiges“. Auch hier kommen sehr häufig „Größe“ und „Apple Watch“ als Gründe vor.

Bei den „Dienstleistungen“ waren die „längeren iOS-Updates“ ein eindeutiger Favorit, dies haben rund 80 Prozent aller Befragten angekreuzt.

Welche iPhone-Varianten sind beliebt?

Eine recht interessante Erkenntnis findet sich bei der Beliebtheit der einzelnen iPhone-Varianten der gleichen iPhone-Generation. Während bei den Vorgänger-Generationen iPhone 12 und iPhone 13 noch die Einstiegs-Varianten sehr beliebt waren, das Mini übrigens noch beliebter als ein normales iPhone 12/13, sind das beim iPhone 14 vor allem die Pro-Varianten. Hier greift womöglich die Apple-Strategie, dass sich die Pro-Geräte noch deutlicher von den Einstiegsmodellen unterscheiden: Das iPhone 14 Pro hat eine Dynamic Island, einen etwas besseren Chip und das Pro-Motion-Display, während die Einstiegsgeräte noch mit der „alten“ Technologie auskommen müssen.

Aktuell bester Preis: iPhone 14 Pro 128 GB Dunkellila