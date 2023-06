Die Apple-ID streikt? So beheben Sie Anmeldeprobleme und Sperrungen.

Die Apple-ID ist wohl für jeden Apple-Anwender immer wichtiger geworden, sind mit dem Apple-Account doch nicht nur persönliche Daten, E-Mail-Account und Fotosammlungen, sondern auch Abos und Käufe verknüpft. Gelegentlich kommt es aber zu Problemen bei der Anmeldung per Apple-ID. Sie sehen etwa plötzlich eine Aufforderung ihr Passwort einzugeben oder dass die Anmeldung fehlgeschlagen ist. Wir zeigen Ihnen, was Sie in diesen Fällen unter iOS 16 und Ventura tun können und wie wertvoll ein Wiederherstellungskontakt sein kann.

Vorab: Gibt es Probleme mit einer Anmeldung bei Apple, sind oft simple Verbindungsprobleme mit iCloud die Ursache. Im schlimmsten Fall könnte aber auch Ihre Apple ID von einem Hacker missbraucht werden, was Sie aber an bestimmen Anzeichen erkennen, die wir Ihnen zeigen.

Nur Verbindungsprobleme?

Oft ist nur die Verbindung mit dem Apple-Server nicht möglich. Für die Suche nach Verbindungsprobleme gibt es eine ganze Reihe an Tipps:

Als erster Schritt lohnt sich ein Blick auf die Seite „Systemstatus“. Hier listet Apple Probleme einzelner Dienste auf. Bei Redaktionsschluss war etwa ein Ausfall von Apple Pay & Wallet zu beobachten, was möglich Probleme mit diesem Dienst erklären würde. Eine typische Fehlerquelle ist bei einem iPhone oder iPad, dass „mobile Daten“ versehentlich nicht aktiv ist. Die Anmeldung funktioniert dann im WLAN-Netz problemlos, versagt aber im Mobilnetz. Prüfen Sie dies deshalb über die Einstellung „Mobiles Netz“, ob dies Option aktiviert ist. Starten Sie das Gerät neu, auch das behebt oft das Problem – sowohl bei System- als auch Netzwerkproblemen.

IDG

Aufforderung, dass ein Passwort eingegeben werden muss

Dieser Fall tritt recht häufig ein: Sie erhalten plötzlich eine Aufforderung, das Passwort einzugeben – ohne sofort erkennbaren Grund. Das kann zahlreiche Ursachen haben und ist meist harmlos:

Falls Sie ein Gerät per iCloud wiederhergestellt haben, wird diese Wiederherstellung oft unterbrochen. Das führt zu mehrmaligen Aufforderungen, das Passwort einzugeben.

Auch nachdem Sie Ihr Passwort der Apple-ID geändert haben, müssen Sie ebenfalls mehrmals das neue Passwort eingeben – je nach verwendeten iCloud-Diensten.

Möglicherweise ist im Hintergrund ein Download gestartet, der per Passwort bestätigt werden muss – etwa ein App-Update.

Sind sie Teil einer Familienfreigabe-Gruppe, kann außerdem eine Anfrage eines Familienmitglieds die Ursache sein.

Meldung: Ihre Apple-ID sei gesperrt oder deaktiviert

Eine Meldung wie „Diese Apple-ID wurde aus Sicherheitsgründen gesperrt“ (oder „deaktiviert“) bedeutet meist, dass Ihr Passwort zu häufig falsch eingegeben wurde. Auch bei falschen Antworten auf Sicherheitsfragen bei der Anmeldung wird ihre Apple-ID automatisch gesperrt – das kann etwa nach einem Anmeldeversuch eines Hackers passieren. Um wieder Zugriff zu erhalten, müssen Sie nun Ihr Passwort zurücksetzen. Das ist recht einfach möglich, wenn eines Ihrer Apple-Geräte noch per Apple-ID angemeldet ist, es sich um ein vertrauenswürdiges Gerät handelt.

Wählen Sie auf dem Mac oder iOS-Gerät die Systemeinstellung bzw. Einstellung „Passwort & Sicherheit“. Sie müssen nun über die Option „Passwort ändern“ ein neues Passwort eingeben.

Alternativ können Sie Ihren Account auch über die Webseite iforgot.apple.com entsperren, hier müssen Sie gegebenenfalls die Telefonnummer eingeben, die Sie beim Einrichten des Accounts angegeben haben oder Sicherheitsfragen beantworten, die Sie beim Einrichten des Accounts angegeben haben. Falls möglich, versucht der Dienst aber, das Passwort über ein vertrauenswürdiges Gerät zu entsperren.

Eine Wiederherstellung ist außerdem über die Apples Support-App möglich, etwa über das iPhone eines Familienmitglieds. Hier gibt es eine eigene Funktion für das Zurücksetzen des Passworts.

Music und App Store als Sonderfall

Ein Sonderfall sind Account-Sperrungen beim App Store und iTunes, etwa die Meldung „Dein Account wurde im App Store und in iTunes deaktiviert.“ In diesem Fall müssen Sie sich direkt an den Support wenden.

IDG

Tipp: Wiederherstellungskontakt einrichten

Wenn Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert haben (was wir empfehlen), wird eine Entsperrung per Webseite erschwert. Schließlich soll das System verhindern, dass jemand, der Ihr Passwort erfahren hat, auf Ihre Daten zugreift. Das erschwert aber bei einem Problem mit Ihrer Apple-ID die Lösung. Apple bietet aber zwei Optionen, einen Wiederherstellungsschlüssel und den Wiederherstellungskontakt.

Empfehlenswert ist der „Kontakt für Accountwiederherstellung“, der so funktioniert, als würden Sie einen Wohnungsschlüssel bei einem Freund deponieren. Sie können nämlich einen anderen Apple-Nutzer (der über 16 Jahre als sein muss) als „Vertrauenswürdige Person“ hinzufügen. Diese Person erhält dann von Apple einen Code zugeschickt, über den der Account wiederhergestellt wird (diesen Code kann sie Ihnen auch per Telefon übermitteln). Anders als der „Nachlasskontakt“ erhält diese Person übrigens keinerlei Zugriff auf Ihre Daten.

Diese Optionen können Sie unter „Passwort & Sicherheit“ über „Account-Wiederherstellung“ aktivieren.

Öffnen Sie die Einstellungen Tippen Sie auf Ihre Apple-ID (die große Kachel mit Ihrem Namen am oberen Rand) Öffnen Sie „Passwort & Sicherheit“ Öffnen Sie „Kontowiederherstellung“ Tippen Sie auf „Wiederherstellungskontakt hinzufügen“ und folgen Sie den Aufforderungen

Die zweite Alternative ist der sogenannte „Wiederherstellungsschlüssel“. Ist er aktiviert, sichert er Ihren Account zusätzlich ab. Er verursacht aber eine große Einschränkung: Sie können ein Passwort dann nämlich nur noch mit einem per Apple-ID angemeldeten Gerät oder nach Eingabe des 28-stelligen Wiederherstellungsschlüssels ändern – und den sie nicht verlieren sollten.

So ändern Sie Ihr Apple-ID-Passwort

Unter Umständen erhalten Sie von Apple die Empfehlung, Ihr Passwort zu ändern – eigentlich sollten Sie dies aus Sicherheitsgründen regelmäßig selbst tun.

Rufen Sie im Webbrowser die Website „appleid.apple.com“ auf und melden Sie sich mit der bestehenden Apple-ID oder Ihrem Gerätepasswort an. Hier klicken Sie auf den Eintrag „Passwort“. Ein Fenster öffnet sich, in dem Sie das Passwort ändern können: Geben Sie Ihr altes und dann das neue Passwort ein. Sie müssen das neue Passwort noch einmal bestätigen. Wichtig: Es gibt hier auch die Option „Melde dich von Apple-Geräten und Websites ab, die mit deiner Apple-ID verbunden sind.“ Diese sehr nützliche Option ist für den Fall gedacht, dass ihr Passwort in falsche Hände geraten ist.

Das Passwort kann sehr einfach geändert werden. IDG

So ändern Sie Ihre Apple-ID

Sie können auch den Benutzernamen Ihre Apple-ID ändern, etwa weil sie noch auf einer uralten E-Mail-Adresse basiert. Dies können Sie über die Seite „https://appleid.apple.com“ durchführen. Der Vorgang ist aber recht tiefgreifend und sollte nur durchgeführt werden, wenn er wirklich nötig ist. Zuvor sollten Sie sich von allen Geräten abmelden und besser ein komplettes Backup per Time Machine bzw. iCloud durchführen. Die Funktion für das Abmelden finden Sie am Mac unter der Systemeinstellung „Apple-ID“, ebenso unter iOS.

Bitte beachten Sie: Sobald Sie eine E-Mail-Adresse von Apple als Apple-ID nutzen, ist es nicht möglich, auf die E-Mail-Adresse eines Drittanbieters zu wechseln. Nur umgekehrt wäre dies möglich. Auch wenn Sie eine @icloud.com-, @me.com- oder @mac.com-E-Mail-Adresse nutzen, müssen Sie eine neue Apple-ID erstellen und zu einem anderen Account wechseln. Sie verlieren dabei den Zugriff auf Ihre Daten und Einkäufe, die mit der alten Apple-ID verknüpft sind.

Rufen Sie im Webbrowser die Website „appleid.apple.com“ auf und melden Sie sich mit der bestehenden Apple-ID oder Ihrem Gerätepasswort an. Hier klicken Sie auf den Eintrag „Apple-ID“. Im nächsten Schritt klicken Sie rechts am Eintrag „Account“ auf den Schalter „Bearbeiten“ und auf der nächsten Seite auf „Apple-ID ändern“. Dort wählen Sie nun eine der anderen vorhandenen E-Mail-Adressen aus. Melden sich anschließend von der Account-Verwaltung sowie der Website „www.icloud.com“ wieder ab.

Nun können Sie sich mit der neuen Apple-ID und mit Ihrem bestehenden Passwort bei allen Ihren Geräten sowie Diensten erneut anmelden. Ihre Daten bleiben dabei erhalten.

Sie können auch Ihre E-Mail-Adresse noch nachträglich ändern. IDG

Letzer Ausweg: Account wiederherstellen

Im schlimmsten Fall gelingt das Zurücksetzen des Passwortes nicht und Sie bleiben ausgesperrt. Wenn Sie aber die Zwei-Faktor-Authentifizierung nutzen, können Sie als letzte Lösung bei Apple eine Wiederherstellung des Accounts beantragen. Dazu benötigen Sie ein vertrauenswürdiges Gerät (etwa Ihr iPhone) oder das iOS-Gerät eines Verwandten. Sie können diese Wiederherstellung auch in einem Apple Store vornehmen lassen.

Rufen Sie dazu die Seite iforgot.apple.com auf und klicken auf den Button „Passwort zurücksetzen“.

Der Vorgang kann aber einige Tage, laut Berichten sogar Wochen dauern. Dann erhalten Sie eine SMS oder einen Telefonanruf mit Anweisungen, um wieder Zugriff auf Ihre Apple-ID zu erhalten. Erinnern Sie sich in diesem Zeitraum an vergessene Sicherheitsfragen und können sich doch anmelden, wird die Wiederherstellung sofort unterbrochen. Hatten Sie einen Freund oder Verwandten als Wiederherstellungskontakt angegeben, kann auch dieser den Wiederherstellung-Code erhalten und kann Ihnen den Code zum Entsperren des Accounts einfach übermitteln.

Anzeichen für einen Missbrauch der Apple-ID