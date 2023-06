Apple plant weltweit 50 neue Stores bis 2027 – auch in München

Um seine physische Einzelhandelspräsenz auf der ganzen Welt wiederzubeleben, wird Apple nicht nur bestehende Läden umgestalten, sondern auch neue Standorte eröffnen. Das berichtet Apple Insider im Anschluss an einen Bloomberg-Artikel (hinter Paywall). In den nächsten vier Jahren werde sich der Konzern aus Cupertino vor allem auf die Wiederbelebung des physischen Einkaufserlebnisses konzentrieren. So soll Apple in Gesprächen über die Eröffnung von insgesamt 15 neuen Geschäften im asiatisch-pazifischen Raum, zu fünf neuen Standorten in Europa und im Nahen Osten sowie vier neuen Standorten in den Vereinigten Staaten und Kanada sein.

Über 50 renovierte oder neue Apple-Stores bis 2027

Dem Bericht zufolge werde Apple 13 Läden in Nordamerika, sechs in Asien und neun in Europa umgestalten oder ganz verlegen. Insgesamt würde Apple in den nächsten vier Jahren an 53 “neuen, verlegten oder umgestalteten Läden” arbeiten. Dazu gehört auch die Eröffnung des ersten Ladengeschäfts überhaupt in Malaysia, in Kuala Lumpur, sowie die Eröffnung von drei Standorten in Indien. In Paris will Apple Berichten zufolge das Einkaufszentrum Opera aufwerten. Ferner sei die Eröffnung eines neuen Ladens in der Nähe der Battersea Power Station in London geplant.

Auch in Miami, Florida, soll demnach ein neuer Verkaufsladen entstehen. Apple könnte auch ein neues Ladengeschäft im Jing’an Temple Plaza in Shanghai eröffnen. Ähnliche Pläne gibt es für das Einkaufszentrum Grand Front Plaza in Osaka, Japan. Für den Standort Shinsaibashi wird dagegen eine Umgestaltung erwartet.

Verlegung auch in München geplant

Apple Insider führt übersichtlich eine Liste von möglichen Öffnungen oder Renovierungen von Apple-Läden zwischen 2023 und 2027 auf. An letzter Stelle steht dort eine Verlegung des Münchner Apple-Germany-Stores – gemeint ist wohl derjenige in der Rosenstraße.

In vielen dieser Fälle befinde man sich bei Apple freilich noch in der Diskussionsphase und arbeitet bislang mit Vorschlägen und Projektionen, sodass möglicherweise nicht alle Pläne auch umgesetzt werden. Doch auch diverser Beschwerden hat sich Apple angenommen. Dabei wird auf Deidre O’Brien, die bei Apple für den Einzelhandel zuständig ist, hingewiesen. Sie sei ”bestrebt, die Erfahrung in den Apple Stores zu verbessern.” Denn die Beschwerden von Kund:innen und Mitarbeitenden haben sich in den vergangenen Jahren gehäuft. Die ”Kette hat etwas von dem Gütesiegel verloren, das sie genoss, als das leuchtende Apple-Logo vor zwei Jahrzehnten erstmals in Einkaufszentren auftauchte.” Ferner habe Apple sowohl in den USA als auch im Ausland mit gewerkschaftlichem Druck zu kämpfen.

Ur-Apple Store in neuer Lager

Erst kürzlich hat Apple seinen allerersten Apple Store in den Vereinigten Staaten wiedereröffnet, der sich in Tysons Corner befindet. Der neue Laden steht nicht weit von der ursprünglichen Filiale entfernt, bietet aber ein völlig neues Layout und mehr Platz für die Kundschaft.