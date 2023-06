So könnte die Keynote zur WWDC 2023 ablaufen

Sie haben es wahrscheinlich noch nicht gewusst: Heute Abend hält Apple seine erste Veranstaltung des Jahres 2023 ab. Das war ein Witz – wir wissen, dass Sie wissen, dass die WWDC 2023 kommt. Deshalb versuchen wir uns an der Vorhersage zu den kleinsten Details.

Genau wie bei manchen iPhone-Veranstaltungen aus der Vergangenheit sind wir durch einen erstaunlichen Zufall wieder über Tim Cooks Videoskript für die Keynote-Präsentation am Montagabend gestolpert und natürlich werden wir es mit Ihnen teilen. Es ist ein echter Knaller: Von iOS 17 und neuen Macs bis hin zu macOS und dem Mixed-Reality-Headset haben wir alles, was Sie heute Abend von Apple hören werden – und zwar noch bevor Apple das selbst ankündigt. (Anmerkung der Redaktion: Für alle, die den nachfolgenden Text für echt halten: Wenn unser Autor das eigentliche Skript hätte, würde er es definitiv an Apple zur Überarbeitung zurückschicken.)

Hier also der Spoiler-Alarm: Wenn Sie sich überraschen lassen wollen, schließen Sie jetzt diese Seite und kommen erst um 19 Uhr zurück, um sich die WWDC-Keynote um 19 Uhr MESZ live anzusehen.

Intro

09:57 Uhr: Der Pre-Stream beginnt, komplett mit schmerzhaft angesagter musikalischer Untermalung. Der Eröffnungssong heißt „Friday Night Baseball“ von MLS Season Pass… Moment, das ist die falsche Apple-Notiz – es ist eigentlich „Eyes Closed“ von Ed Sheeran aus der Apple Music WWDC Playlist. Ist das ein Hinweis?

10:00: Der Videostream beginnt. Es ist ein bereits übliches aufgezeichnetes Video und keine Live-Präsentation.

10:01: Tim Cook sagt guten Morgen und begrüßt uns zur WWDC 2023. „Heute“, sagt er, „werden wir unsere Plattformen für eine aufregende Zukunft vorbereiten, in der Technologie die Welt zu einem besseren Ort macht.“ Er spricht ein wenig darüber, wie sehr er Entwickler liebt und sagt, dass viele tolle Ankündigungen in wenigen Minuten auf der Bühne erscheinen, aber im Moment möchte er über…

10:03: …den App Store sprechen. Er berichtet, dass der offizielle App Store im letzten Jahr mehr als zwei Milliarden Dollar an Betrugstransaktionen verhindert hat, während kleine Entwickler ihre Einnahmen um 64 Prozent steigern konnten. Es klingt ein wenig so, als ob Sideloading kommen wird und Apple erkennt, dass es jetzt die Vorteile des App Stores vermarkten muss, anstatt die Nutzer und Nutzerinnen zu zwingen, den Store zu benutzen.

iOS 17 und iPadOS 17

10:05: Nun, wir werden gleich herausfinden, ob das der Fall ist, denn hier kommt Apples Schönling Craig Federighi, begleitet von alberner James-Bond-Musik, um über das iPhone und iOS zu sprechen.

10:06: Craig macht seine üblichen Witze über die Namenswahl für das Update. Wird es ein Branding im Stil von macOS haben? iOS Death Valley, vielleicht? Nein, es heißt iOS 17. Sehr witzig, Craig.

10:07: Craig ist jetzt richtig in Aktion. Er spricht über den Sperrbildschirm des iPhones und all die Anpassungsmöglichkeiten, die letztes Jahr eingeführt wurden. Anscheinend hat er einige der Konzepte gesehen, die Nutzer entwickelt haben und hält sie für „magisch“.

10:08: Es wird bald noch magischer werden, denn Apple fügt neue Schriftoptionen hinzu. Und man kann einen Sperrbildschirm einrichten und ihn mit anderen Benutzern teilen. Das ist eine nette Idee.

10:09: Und wie erwartet, wird der Sperrbildschirm zu einer Art des intelligenten Displays. Wenn das iPhone gesperrt und horizontal aufgestellt ist, wechselt es zu einer alternativen Oberfläche und einer Reihe von Widgets, die wichtige Daten anzeigen. Das könnte praktisch sein, wenn Sie an Ihrem Mac arbeiten und das iPhone auf Ihrem Schreibtisch oder neben Ihrem Bett aufladen.

10:10: Wir sind jetzt bei der Dynamic Island. Sie erhält rechtzeitig vor der erwarteten Erweiterung auf die gesamte iPhone-15-Reihe neue Funktionen. Sowohl eingehende Benachrichtigungen als auch Siri werden auf die Dynamic Island verlagert und es gibt eine elegante neue Oberfläche, die grafische Elemente von der Insel in den Hauptbereich fließen lässt.

10:13: Das Kontrollzentrum ändert sich. Es hat ein völlig neues Design und sieht genial aus. Es wird allerdings einige Zeit dauern, sich daran zu gewöhnen. Apple bestätigt, dass Sie jetzt die vollständige, nun ja, Kontrolle über die Schalter haben, die hier erscheinen, einschließlich der Einstellungen von Drittanbietern!

10:15: Jetzt geht es um den Fokusmodus. Es gibt zwei neue Filter, die Filme bzw. Fanzone heißen und sich an Menschen richten, die sich entweder einen Film, eine Fernsehsendung oder ein Sportereignis auf ihrem iPhone ansehen. (Federighi bestätigt, dass diese Filter auch auf dem iPad funktionieren werden.) Die beiden Filter haben unterschiedliche Voreinstellungen: Der eine hilft, Spoiler und Ablenkung zu vermeiden, während der andere soziale Medien und Kommentare aus weiteren Quellen einblendet.

10:17: Federighi sorgt für einige Lacher, indem er vorgibt, eine superwichtige neue Funktion enthüllen und dann verrät, dass es sich um die stufenlos einstellbare Taschenlampe handelt. Eine Anspielung auf die undichten Stellen, denke ich.

10:18: Robby Walker, Apples Chef der Datenverarbeitung, betritt die Bühne, um das neue und verbesserte Siri vorzustellen – und das keinen Moment zu früh.

10:19: Siri basiert jetzt auf einer komplett überarbeiteten künstlichen Intelligenz, die Walker als Projekt Bobcat bezeichnet. Es ist viel genauer und vielseitiger als jeder andere intelligente Assistent auf dem Markt, prahlt er. Kein Wort über die erwartete Änderung der Trigger-Phrase, zum Glück.

10:21: Emily Schubert tritt auf die Bühne, um die neu gestaltete Version von Carplay vorzustellen. Wir haben auf der WWDC letztes Jahr viel davon gesehen, Apple kann jetzt ein festes Veröffentlichungsdatum bekannt geben: die ersten Autos mit Carplay 2.0 werden im September 2023 ausgeliefert.

10:24: Federighi ist zurück, um über Kompatibilität zu sprechen. iOS 17 ist mit dem iPhone XS und neuer kompatibel. Schlechte Nachrichten für iPhone-8-Besitzer.

10:26: Federighi erzählt nun über iPadOS 17. Das iPad erhält ein Jahr später die Anpassung des Sperrbildschirms, einschließlich der neuen Schriftarten und Freigabeoptionen, die in iOS 17 dieses Jahr hinzugefügt wurden. Dazu kommen die neuen Fokusmodus-Filter.

10:30: Nicht viel Neues für iPad-Besitzer und -Besitzerinnen, wie es scheint, denn das war’s erst einmal. Federighi ist zurück und fasst die wichtigsten Punkte des iOS 17/iPadOS 17 zusammen. Interessant, dass sie gemeinsam vorgestellt wurden: ein ruhiges Jahr für iDevices. Und keine Erwähnung von Sideloading. Andererseits ist dies genau die Art von Änderungen, die Apple verschweigen würde.

Die neue Fahreransicht von CarPlay 2.0. Apple

Macs und macOS 14

10:35 Uhr: Wird es heute neue Hardware geben? Es sieht so aus, denn John Ternus ist auf der Bühne. Und es ist offiziell: Apple stellt ein Macbook Air 15 Zoll vor!

10:37: Wir sehen uns ein Marketing-Video für das neue Air an, und es sieht erstklassig aus. Drei Fragen stellen sich sofort: Wie viel wiegt es, wie viel kostet es und wie leistungsfähig wird es sein?

10:39: Die Antwort auf die erste Frage lautet rund 1,4 Kilo. Das ist ziemlich beeindruckend für seine Größe. Es ist nur 12 mm dick (oder „dünn“ in Apples Terminologie), was nur 0,7 mm dicker ist als das 13-Zoll-Modell.

10:41: Es hat einen 15,2-Zoll-Bildschirm, um genau zu sein, mit einer Auflösung von 2880 × 1800 Pixel (im Vergleich zu 2560 × 1664 beim 13-Zoll-Modell).

10:43: Wie erwartet, bleibt Apple beim M2-Chip. Von der M3-Generation ist noch nichts zu sehen (es sei denn, es gibt eine Überraschung, die später in der Präsentation auftaucht). Und es scheint der einfache M2-Chip zu sein, ohne dass eine M2-Pro-Option erwähnt wird. Der ist aber auch schnell genug.

10:45: Apple preist das neue Air als „flüsterleise“ an, was vermutlich bedeutet, dass es keinen Lüfter hat und eine Umschreibung dafür, dass Cupertino kein M2 Pro eingebaut hat, der eine Kühlung erfordern würde.

10:47: Die Wahl eines Chips mit etwas geringerer Leistung könnte aus anderen Gründen wichtig sein. Apple behauptet, dass das neue Macbook Air die längste Akkulaufzeit aller bisher hergestellten Laptops hat. Das ist eine starke Behauptung. Wir sehen uns Diagramme an: Apple stellt die führenden Windows-Laptops in den Schatten.

10:49: Das Einstiegsmodell ist mit 256 GB Speicherplatz und 8 GB RAM ausgestattet.

10:51: Mehr Marketing-Videos. Ich bin es langsam leid, mir das Air anzuschauen, so schön es auch ist.

10:52: BITTE WAS? DAS MACBOOK AIR IST GRÜN.

10:54: Das neue Macook Air kostet ab 1.799 Euro und kommt nächsten Monat in den Handel. Und das war’s von John Ternus.

10:58: Federighi ist zurück und spricht über macOS 14!

10:59: Er witzelt wieder über die Namen für das neue macOS. Viele Aufnahmen der schönen kalifornischen Landschaft, die zu der Enthüllung führen, dass…

11:00: …die nächste Version von macOS Grizzly heißt. Wow, das ist überraschend.

11:01: Moment mal, das war wieder ein Scherz von Federighi. Es heißt eigentlich Skyline. Gut gemacht, Craig.

11:02: Er spricht jetzt über Systemzuverlässigkeit und behauptet, macOS Skyline sei das schnellste und energieeffizienteste Betriebssystem der Welt. Das ist die Kurzform für „nicht viele neue Funktionen in diesem Jahr, Jungs.“

11:03: Ah, aber Wallet kommt auf den Mac! Das ist eine nette Idee.

11:04: macOS Skyline kommt im Herbst. Das war alles recht zügig. Und es gibt keine Hinweise auf den M2 Ultra Chip oder den Mac Pro.

Foundry

watchOS 10

11:05 Uhr: Beste Zeit, die Apple Watch vorzustellen. Hier kommt Kevin Lynch, um über watchOS 10 zu sprechen!

11:07: Lynch spricht über die berühmte Rasteransicht, die er als „den meistgesehenen Bildschirm auf einer Smartwatch in der Geschichte“ bezeichnet. Aber er gibt zu, dass die Bedienung etwas verwirrend sein kann.

11:08: Wir sehen uns das an, was er als „eine Neuinterpretation“ der Rasteransicht bezeichnet. Es ist ein einfacheres Layout, mit größeren Symbolen in ordentlichen Reihen, anstatt in einem Mosaik angeordnet; man scrollt nach oben und unten, nicht frei in zwei Dimensionen. Es sieht ein wenig mehr wie iOS aus und ist viel einfacher zu bedienen, auch wenn weniger Symbole auf einmal auf dem Bildschirm zu sehen sind.

11:10: Es gibt jetzt App-Ordner in watchOS! Bei Lynch sehen sie ganz einfach aus, auch wenn sie auf den kleineren Apple Watches etwas fummelig sein könnten.

11:11: Und Widgets auch! Was die Komplexität angeht, liegen diese irgendwo zwischen den alten Glances in frühen Versionen von watchOS und vollständigen Apps.

11:12: Apple Watches können jetzt mit mehreren Apple-Geräten synchronisiert werden: Macs und iPads sowie mit mehr als einem iPhone. Das ist eine große Veränderung.

11:14: Lynch gibt jetzt mit den Verbesserungen bei der Schlaferfassung in watchOS an, die seiner Meinung nach „die genauesten Messwerte in der Branche“ bietet. Hat Apple wirklich mit Fitbit gleichgezogen?

11:16: Es gibt eine neue Funktion, mit der Sie Ihre eigenen Trainingsarten erstellen können. Das war bereits in gewissem Umfang möglich, indem man den Trainingstyp „Andere“ verwendet hat, jetzt kann man jedoch eine Reihe von Fragen zu der angedachten Übung beantworten, watchOS erfasst somit den Fortschritt, den Kalorienverbrauch und weitere Messwerte intelligenter. Das sind großartige Neuigkeiten für Kabaddi-Sportler.

11:18: Auf welchen Apple Watches läuft watchOS 10? Series 4 und neuer. Das ist dieselbe Liste wie letztes Jahr, also hat Apple noch nichts gekürzt.

Mixed-Reality-Headset

11:19 Uhr: Tim Cook ist zurück und erzählt über die Geschichte von Apple, ein wenig über Steve Jobs und die vielen Errungenschaften und Produkte, die Apple im Laufe der Jahre entwickelt hat. Das klingt alles bedeutungsvoll und nach jahrelangen Gerüchten ist es endlich Zeit für das Apple-Headset!

11:22: Es kommt ein Marketing-Video. Viele stimmungsvolle, schwach beleuchtete Aufnahmen von abstrakten Formen vor einem Hintergrund mit ominöser Musik.

11:23: Die Vorfreude ist spürbar. Und jetzt kommt es…

11:24: Wir bekommen einen ersten Blick auf das Headset. Zugegebenermaßen, es ist überwältigend. Apple macht diese Videos so gut. Aber was ist mit der Akkulaufzeit? Wie sieht es mit dem Preis aus? Wie sieht es mit dem Inhalt aus?

11:26: Das Video ist zu Ende und Cook spricht ein wenig darüber, was es bedeutet und stellt einen Geschäftsführer vor, den wir noch nie gesehen haben: Mike Rockwell. Rockwell spricht darüber, dass VR und AR „die wichtigsten Technologien der Welt sind, ohne Ausnahme.“ Er bestätigt, dass Apple diese Technologien schon seit Jahren in seinen Softwareversionen erforscht, aber mit der Entwicklung von Hardware gewartet hat, bis diese seinen hohen Standards entsprechen könnte.

11:28: Rockwell ist bereit, uns den Namen des Geräts zu verraten. Bitte, keine Witze.

11:29: Es heißt… Reality Pro. Wie wir erwartet haben. Leaks haben den Spaß an Apple-Events wirklich zerstört.

11:30: Rockwell spricht über all die Dinge, die wir mit dem Headset machen können. Spiele, Filme, Produktdesign, „Soziale Netzwerke der nächsten Generation“, das verdächtig nach Metaverse aussieht, Sport, Kunst…

11:33: Ein nervös aussehender Entwickler namens John Caramel führt uns durch die Freuden des VR-Gaming. Es sieht teilweise langweilig aus. Das Problem bei dieser Art von Präsentationen ist, dass man es nicht wirklich zu schätzen weiß, wenn man die Hardware nicht selbst benutzt.

11:37: Ein Hollywood-Mogul namens Ron Waffle täuscht eine Begeisterung vor, Filme in VR zu sehen. Wir sehen uns eine Vorschau eines Marvel-Kurzfilms an, der offensichtlich keinen Sinn ergibt, wenn man nicht ein Headset trägt. Der Kurzfilm heißt „Ant-Man bezahlt einen Strafzettel.“

11:41: Rockwell ist zurück und spricht über die Hardware. Demnach seien die Bildschirme die „höchstauflösenden Displays im Vergleich mit der VR-Konkurrenz“ und dass das Seherlebnis „sehr flüssig ist.“ Ein Hauch von Federighi.

11:43: Ah, die alles entscheidende Frage der Akkulaufzeit. Rockwell bestätigt, dass das Reality Pro mit einer Aufladung vier Stunden durchhält und behauptet, dass dies besser ist als die Hardware der Konkurrenz.

11:44: …aber das ist nur möglich, weil es einen separaten Akku gibt, den man mit sich führen muss. Das könnte die Zahl der Kunden reduzieren, vermute ich.

11:45: Rockwell erklärt nun, wie das Gerät funktioniert. Wie erwartet gibt es ein Rädchen im Stil der Apple Watch (das Apple als „Reality Switch“ bezeichnet), mit dem man nahtlos von der erweiterten Realität in die virtuelle Realität und umgekehrt wechseln kann.

11:47: Wir sprechen jetzt über die Augmented Reality und wie das Headset Informationen über Ihre Umgebung überlagern kann. Das Headset verwendet sowohl Kurz- als auch Langstrecken-LiDAR, um eine 3D-Karte der Umgebung zu erstellen.

11:49: Wir sehen uns einige der auf dem Gerät vorinstallierten Apps an. Es gibt xrOS-Versionen (ja, dieser Name wurde jetzt bestätigt) von Facetime, Fitness, Kamera, Kalender, Karten, Mail, Numbers, News und einer ganzen Menge mehr. Für so ziemlich jede vorinstallierte iOS-App gibt es ein xrOS-Äquivalent, das sofort einsatzbereit ist. Inhalte von Drittanbietern sind zwar nur spärlich vorhanden, Apple hat viele eigene Apps für die ersten Anwender und Anwenderinnen entwickelt.

11:51: Hier kommen die zwei wichtigsten Fakten: Preis und Erscheinungsdatum. Das Reality Pro wird 2.899 Dollar kosten, Apple hat es also geschafft, unter die wichtige Grenze von 3.000 Dollar zu kommen. Das ist immer noch ein stolzer Preis für etwas, das sich derzeit noch wie eine Nische anfühlt. Es ist nicht klar, ob das Headset für jedermann erhältlich sein wird oder nur über den Entwicklerkanal, wie es vor der Markteinführung angedeutet wurde. (Die deutschen Preise bzw. diese für den Euro-Raum erfahren wir wie immer nach der Keynote aus einer Pressemitteilung, die wenigen Minuten nach der Keynote-Schluss veröffentlicht wird. – Anm. d. Red).

11:53: Auf jeden Fall wird es im Herbst in den Handel kommen.

11:54: Und das war’s. Tim Cook kehrt auf die Bühne zurück und fasst alles zusammen. Für iPhone- und Apple-Watch-Besitzer gibt es viel, für iPad- und Mac-Nutzer:innen etwas weniger, aber zumindest bekommen letztere neue Hardware. Und was für eine aufregende Zukunft Reality Pro ist!

11:56: Der Abschlusssong wird immer lauter, die Bühne verdunkelt sich immer mehr. Apple spielt zum Schluss „All My Life“ von Lil Durk, die Keynote ist vorbei.

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei unserer Schwesterpublikation „Macworld“ und wurde aus dem Englischen übersetzt.