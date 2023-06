Apple Store offline – neue Produkte zur WWDC 2023 erwartet

Eine Binsenweisheit im Apple-Kosmos lautet: „Wenn der Apple Store offline geht, erwarte neue Produkte.“ So ist es nun auch im Vorlauf zur WWDC 2023 geschehen. Etwa seit der Mittagszeit MESZ ist der Apple Store nicht mehr zu erreichen und zeigt stattdessen den üblichen Hinweis „Wir sind gleich wieder da“ an, darüber das wabbernde Apple-Logo zur WWDC 2023, darunter ein Link, wo Sie die Veranstaltung live verfolgen können.

Die WWDC 2023 beginnt am 5. Juni um 19 Uhr MESZ.

Nicht immer wird der Apple Store vor der WWDC vom Netz genommen: Nach 2022 ist 2023 lediglich das zweite Jahr in Folge; 2021 war alles normal.

Neue Geräte zur WWDC 2023

Neben vielen Software-Neuerungen wird dieses Jahr auch viel neue Hardware erwartet: Vor wenigen Tagen sprach Mark Gurman noch von „etlichen Macs“, die vorgestellt werden: Ein 15 Zoll großes Macbook Air und ein Refresh des Mac Studio sind am wahrscheinlichsten, ein potenzieller Mac Pro hingegen wird wahrscheinlich noch auf sich warten lassen. Zur WWDC 2022 wurde das Macbooks Air 13 Zoll in neuem Design vorgestellt und ein Refresh des Macbook Pro 13 Zoll mit Touchbar, das ein Upgrade auf von M1- auf M2-Chips bekommen hat.

Auch Apples Mixed-Reality-Brille soll Marktforschern von Morgan Stanley (via Macrumors) zufolge Ende des Jahres überhaupt erst in (Massen-) Produktion gehen, was einen Marktstart 2023 eher unwahrscheinlich macht. Allerdings geht man davon aus, dass zunächst wenige Geräte an Entwickler:innen verteilt werden, damit sie sich besser mit dieser neuen Plattform vertraut machen können.

Während Sie auf die WWDC 2023 warten, empfehlen wir einen Blick auf die Zusammenfassung vom Kollegen David Price von Macworld.com. Dieser hat die geheimen Präsentationsnotizen von Tim Cook am Straßenrand gefunden in seine Kristallkugel geschaut und vorhergesagt, wie genau die WWDC 2023 ablaufen wird und welche Geräte präsentiert werden.

