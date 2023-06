macOS 14 Sonoma – Überraschende Liebe für Games und Gamer

Widgets, die bisher nur in einer einblendbaren Seitenleiste verfügbar waren, lassen sich nun direkt auf dem Schreibtisch platzieren. Sie verschmelzen mit dem Hintergrund, sobald man mit einem anderen Programm arbeitet. Neu ist auch die Möglichkeit, direkt mit den Widgets zu interagieren, ohne das dazugehörige Programm zu öffnen. So lassen sich unter anderem Erinnerungen als erledigt kennzeichnen, Musiktitel abspielen oder Home-Funktionen steuern. Diese Option teilt sich der Mac mit dem neuen iPadOS 17.

Wirgets lassen sich nun direkt auf dem Schreibtisch platzieren Apple

Für Videokonferenzen, egal, mit welcher App man arbeitet, bietet MacOS Sonoma einige neue Optionen. So blendet die „Moderatorenmaske“ den Anwender vor dem geteilten Inhalt ein, entweder als kleines Bild oder in voller Größe. Und es gibt nun Effekte wie Konfetti oder Ballone, die sich als Reaktion einfach durch Gesten einblenden lassen. Außerdem kann man nun Inhalte einfacher per Bildschirmfreigabe teilen.

Bei Videokonferenzen kann man sich vor dem geteilten Hintergrund einblenden. Apple

Sicherer Surfen

Safari und WebKit erhalten verbesserte Optionen zum Schutz der Privatsphäre. So wird ein privater Tab in Safari automatisch gesperrt, wenn man ihn nicht aktiv verwendet, und man wird besser als bisher vor Tracking und Fingerprinting geschützt. Mithilfe von Profilen lassen sich Cookies, Verläufe, Erweiterungen, Tabgruppen und Favoriten getrennt voneinander halten, und man kann direkt in Safari Webapps erstellen. So kann man mit einem Klick häufig verwendete Webseiten wie ein eigenständiges Programm öffnen.

Mit Profilen kann man Cookies, Verläufe, Erweiterungen, Tabgruppen und Favoriten getrennt halten. Apple

Besser spielen

MacOS Sonoma bekommt einen Spielemodus spendiert. In diesem werden den Spielen sowohl bei der CPU als auch bei der GPU die höchste Priorität zugewiesen. Außerdem wird die Audiolatenz mit Airpods und die Eingabelatenz mit Game Controllern gesenkt, indem die Bluetooth-Samplingrate verdoppelt wird. Für Entwickler gibt es mit dem Game Porting Toolkit ein Werkzeug, um Spiele auf den Mac zu portieren. Die Entwicklungszeit soll sich damit spürbar verkürzen lassen.

Ein Spielemodus sorgt unter macOS Sonoma auch für eine bessere Anbinmdung von Controllern. Apple

Weitere Neuerungen

Für PDFs gibt es eine Funktion, die es ermöglicht, Formularvorlagen direkt auszufüllen, und die PDFs werden in Notizen nun in voller Breite angezeigt. Überarbeitet hat Apple auch die Autokorrektur, und die Spracherkennung beim Diktieren soll deutlich besser geworden sein. Passwörter lassen sich nun innerhalb einer Gruppe teilen und bearbeiten, und es gibt etliche Verbesserungen bei den Bedienungshilfen. Neu sind ebenfalls etliche neue Motive für den Bildschirmschoner, die unter anderem Zeitlupenvideos verschiedener Orte bieten. Entwickler können die erste Version von macOS Sonoma ab morgen installieren, der öffentliche Betatest soll in einem Monat beginnen.