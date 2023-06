iPadOS 17 – Brücke zwischen Mac und iPhone

Der Sperrbildschirm auf dem iPad lässt sich nun wie schon bisher auf dem iPhone bearbeiten und auch mit Widgets versehen. Zudem lassen sich dort live einige Aktivitäten anzeigen, wie etwas der Torestand eines Fußballspiels oder der Zeitpunkt einer Lieferung. Zudem sind viele Widgets nun interaktiv, sodass man mit ihnen interagieren kann, ohne die dazugehörige App öffnen zu müssen. Man kann unter anderem Erinnerungen als erledigt markieren oder Songs direkt im Widget abspielen. Für Entwickler gibt es das WidgetKit, mit dem sie ihre Widgets ebenfalls interaktiv machen können.

Die Widgets sind nun interaktiv und man kann sie bedienen, ohne die dazugehörige App zu starten. Apple

Health jetzt auf dem iPad

Von vielen erwartet und gewünscht, jetzt gibt es die Health-App auch auf dem iPad. Das Design hat Apple für das iPad optimiert, und es gibt nun auch interaktive Diagramme. Nutzer könne wie auf dem iPhone nun auch auf dem iPad ihre Medikamente verwalten und Patientenakten anzeigen.

Die Health App für das iPad wurde an den größeren Bildschirm angepasst. Apple

Verbesserte Kommunikation

In Nachrichten kann man jetzt auch Emoji-Sticker und Live-Sticker mit dem eigenen Foto erstellen und Effekte hinzufügen. Außerdem lässt sich in iPadOS 17 gezielter nach Personen, Schlagwörtern und Inhalten suchen und man kann direkt auf eine Nachricht antworten, indem man einfach über die betreffende Sprechblase streicht. Und Audionachrichten werden automatisch transkribiert.

In Facetime lässt sich eine Nachricht hinterlegen, wenn eine Person nicht auf einen Anruf reagiert. Und man kann mit Gesten den Videoanrufen Effekte hinzufügen wie etwa Konfetti, Herzen oder Feuerwerk.

In Nachrichten lassen sich alle Sticker in einem eigenen Bereich verwalten. Apple

PDF-Bearbeitung optimiert

Formularfelder in PDFs werden mit maschinellem Lernen erkannt und man kann sie dann ausfüllen. Und die Notizen-App ist auf die Verwaltung von PDFs hin optimiert worden. Die Dateien werden in voller Breite angezeigt und man kann direkt mit dem Pencil Anmerkungen hinzufügen.

Mit Machine Learning erkennt das iPad Formularfelder automatisch in einem PDF. Apple

Weitere Neuerungen

In Karten kann man bestimmte Ausschnitte herunterladen, um sie offline zu verwenden. In Safari lassen sich mithilfe von Profilen Inhalte voneinander trennen, und der private Modus ist sicherer als bisher. Wie auf dem Mac gibt es eine verbesserte Autokorrektur sowie eine verbesserte Spracherkennung beim Diktieren. Und neue Bedienungshilfen machen die Arbeit mit dem iPad für Menschen mit Einschränkungen einfacher. Last but not least bekommt die Anwendung Freeform neue Zeichenwerkzeuge und Funktionen und Siri nimmt die Arbeit nun auch ohne „Hey“ auf.

iPadOS 17 wird laut Apple im Herbst als kostenloses Update für das iPad (6. Generation und neuer), iPad Mini (5. Generation und neuer), iPad Air (3. Generation und neuer), 12,9″ iPad Pro (2. Generation und neuer), 10,5″ iPad Pro und 11″ iPad Pro (1. Generation und neuer) verfügbar sein. Das sind die gleichen Geräte, die auch mit iOS 16 kompatibel sind, außer dem iPad der fünften Generation. Dieses Gerät wird von dem Update auf iPadOS 17 ausgesperrt.

