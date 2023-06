WWDC 2023 Keynote hier im Live-Ticker – Apple-AR/VR-Enthüllung heute ab 19 Uhr

Sie haben heute Abend keine Zeit, den Live-Stream der Apple-Keynote zur Eröffnung der WWDC 2023 anzuschauen? Das müssen Sie auch nicht, denn am Montag, 5. Juni 2023 ab 19 Uhr versorgen wir Sie hier in unserem Live-Blog mit allen Highlights. Wir erwarten unter anderem die Vorstellung des Apple-AR/VR-Headsets “Apple Reality Pro”. Viele rechnen mit dem “iPhone-Moment” für VR/AR. Auch sonst wird es sicherlich nicht langweilig bei der rund zweistündigen Keynote. Etwa mit den Neuvorstellungen von iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, watchOS 10 und tvOS 17. Und neue Hardware gibt es sicherlich auch.

Los geht´s hier im Live-Blog ab 19 Uhr!

19:30 Uhr: Virtuelle Tastatur erhält mit iOS 17 eine KI. Ganze Sätze kann die KI für den Nutzer abschließen und so das Tippen auf iPhones beschleunigen. Die KI erkennt, was der Nutzer tippen möchte und schlägt automatisch den Text vor. Genauere und schnellere Autokorrektur, mehr Personalisierung. Wir sind gespannt.

19:28 Uhr: Neue Funktionen für Messages und Facetime. Darunter Stickers und Live-Stickers. Air Drop wird erweitert durch “Name Drop”. Damit können einfach persönliche Daten (Namen, Telefonnummern, etc) von einem Apple-Gerät zu einem anderen übertragen. Beispielsweise auch von einem iPhone zu einer Apple Watch. Mit Share Play können auch Inhalte, wie Musik und Video-Streams, über mehrere Geräte geteilt werden. Anrufe werden automatisch und live als Text transkribiert. Messages erhält Suchfilter, einen Pfeil zum Auffinden von Nachrichten, aktualisiertes Design, neue Sticker-UI und Live-Sticker.

Apple

19:20 Uhr: Mehr Leistung gefällig? Dann ist hier der neue Mac Pro. 192 GB Unified Memory! 8 Thunderbolt-Anschlüsse, 6 offene PCI-Anschlüsse.Ab 6999 US-Dollar.

Mac

19:15 Uhr: Weiter geht es mit dem neuen Mac Studio mit M2 Max oder M2 Ultra Chip. 4x schneller als schnellster iMac. Der neue M2 Ultra ist noch mal doppelt so schnell wie der M2 Max. Maximal 192 GB Speicher mit 800 GB/s! M2 Ultra ist 50 % schneller als der M1 Ultra bei der Videoverarbeitung als M1 Ultra. Es werden bis zu 6 Pro Display XDR unterstützt. Ab 1999 US-Dollar.

Apple

19:09 Uhr: Die Keynote startet mit Macs: 15 Zoll Macbook Air! Das dünnste 15-Zoll-Laptop der Welt laut Apple, ab 1.199 US-Dollar und ab nächster Woche erhältlich. Mit M2-Chip, 11.5 Millimeter dünn, ca. 1500 Gramm leicht, MagSafe, 2 Thunderbolt-Anschluss, Kopfhörer-Anschluss, in 4 Farben. Plus: Liquid Retina Display (500 nits), 1080p Kamera, 6 Lautsprecher und 18 Stunden Akkulaufzeit.

Apple

19:00 Uhr: Es geht los. Tim Cook ist auf der Bühne. Im Live-Stream ist ein Intro zu sehen. Die Anwesenden sehen die aufgezeichnete Keynote.

Foundry / Roman Loyola

18:54 Uhr: Schönen guten Abend zusammen. Die WWDC 2023 Keynote startet in wenigen Minuten und es wird eine spannendere WWDC-Eröffnung als in den vergangenen Jahren. Die Aufmerksamkeit ist vor allem so groß, weil Apple mit dem AR/VR-Headset das “nächste große Ding” vorstellen wird. Mein Kollege Roman Loyola von Macworld ist im Apple Park (Cupertino). Wir stehen im direkten Kontakt mit ihm und er liefert uns brandheiße Informationen vor und hinter den Kulissen der Veranstaltung.

18:40 Uhr: Noch 20 Minuten…

18:23 Uhr: So langsam begeben sich alle in Cupertino anwesenden Medienvertreter, Analysten und Gäste auf ihre Plätze. In knapp 30 Minuten geht´s dann los.

Foundry / Roman Loyola

17:45 Uhr: Der US-Kollege ist schon vor Ort eingetroffen. Die Stimmung scheint zu passen und die Jäckchen hätten wir auch gerne…

17:01 Uhr: Noch 119 Minuten, dann legen wir hier los! Aber es lohnt sich, etwas früher einzuschalten.

