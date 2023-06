iOS 17: Alle Neuerungen im großen iPhone-Update

Die Keynote der WWDC 2023 (hier unser Live-Ticker) ist vorbei und wie erwartet fällt das nächste große iOS-Update auf iOS 17 nicht sehr groß aus, zumindest, was Aushängeschilder – also tolle neue Funktionen – angeht. Stattdessen spendiert Apple dem iPhone-Betriebssystem einen längst überfälligen Feinschliff, justiert an vielen Stellen sinnvoll nach und erweitert bereits vorhandene Features.

Folgende Funktionen von und Änderungen in iOS 17 hat Apple während der Keynote zur WWDC 2023 angekündigt:

Wenn Sie jemand anruft, können große Bilder statt eines langweiligen Anrufbildschirms angezeigt werden. Foundry

Poster für Telefon und Facetime

Die Telefon- und die Facetime-Apps werden mit iOS 17 etwas bunter und persönlicher: Statt eines langweiligen Bildschirms können jetzt Bilder Ihrer Kontakte angezeigt werden. Diese sind nicht auf Fotos beschränkt, auch Memojis können verwendet und der Text angepasst werden, ähnlich, wie es seit iOS 16 auf dem Sperrbildschirm möglich ist. Poster werden auch in den entsprechenden Einträgen in den Kontakten angezeigt.

Foundry

Messages – viele neue Features

Die Nachrichten-App bekommt in erster Linie viele kleine, nützliche Zusatzfunktionen, darunter einen Suchfilter, eine Wischgeste zum schnellen Antworten, und Standortanzeige in der Nachrichten-App. Sprachnachrichten, die Sie erhalten, können Sie innerhalb der App transkribieren lassen, falls Sie sie gerade nicht anhören können.

Auch die Oberfläche wird etwas aufpoliert: Messages bekommt eine kleine Schaltfläche – Catch-up –, mit der Sie zur ersten ungelesenen Nachricht springen können, falls Sie drei Stunden einer Gruppennachricht verpasst haben. Die Zeile mit den Shortcuts über der Tastatur wandert in ein kleines Menü neben der Textzeile. Hier finden sich künftig auch Sticker, deren Funktion um Live-Sticker aus Live-Fotos und einen Reiter für eigene Sticker erweitert wurde – nicht nur in Messages, sondern systemweit.

Am interessantesten ist wohl die Funktion Check-in, mit der Sie Freunde und Familie automatisch benachrichtigen können, ob Sie sicher nach Hause gekommen sind. Die App prüft, wie weit Sie gekommen sind und schickt regelmäßig Benachrichtigungen, ob Sie noch „da“ sind. Wenn nicht, bekommt Ihr Kontakt eine Warnung mit Ihrem letzten Standort, Ihrer Verbindungsqualität und Ihrem Akkustand.

Foundry

Neue Funktionen für Airdrop

Mit Airdrop wird es künftig einfacher sein, Kontakten mit anderen iPhone-Nutzerinnen auszutauschen. Sie müssen nur zwei iPhones in die Nähe voneinander bringen und die Daten auswählen, die Sie austauschen möchten. Wenn Sie Ihr iPhone nicht dabei haben, können Sie Kontaktdaten auch per Apple Watch austauschen.

Dieselbe Geste funktioniert auch mit anderen Airdrop-Funktionen: Wenn Sie Fotos teilen möchten, können Sie Ihr iPhone künftig auch einfach in die Nähe eines anderen Geräts bringen und sie auf diese Weise tauschen, statt das richtige Gerät aus einer Liste auswählen zu müssen. Falls Sie auf diesem Weg mehrere Fotos verschicken und aus der Reichweite des anderen Geräts gehen, werden sie stattdessen Ende-zu-Ende-verschlüsselt übers Internet übertragen.

Foundry

Autokorrektur wird verbessert

Unsere Gebete wurden erhört: Apple hat endlich an der Autokorrektur der Tastatur geschraubt. Einerseits kommt ein modernes neues Sprachmodell zum Einsatz, das die Textvorhersage verbessern soll, andererseits merkt sich die Tastatur künftig Eingaben, die man selbst korrigiert hat. Dadurch können eigene Ausdrücke und Schreibweisen gespeichert werden, offensichtlich aber endlich auch Kraftausdrücke. Duck Fuck, yeah!

Foundry

Neue App: Tagebuch

Gänzlich neu ist eine Tagebuch-App, mit der Sie Ereignisse an einem Tag Revue passieren lassen können, um Dankbarkeit zu praktizieren. Studien zufolge verbessert Dankbarkeit merklich das Wohlbefinden – der Youtube-Channel „Kurzgesagt“ hat vor einer ganzen Weile ein schönes, informatives Video dazu veröffentlicht.

Die App merkt sich Dinge, die Sie an diesem Tag gemacht haben – sportliche Erfolge, Musik, die Sie gehört haben, Fotos, die Sie gemacht haben – und schlägt Ihnen Themen vor, über die Sie schreiben können.

Apple

Standby – Nachttisch-Modus fürs iPhone

Die Gerüchte haben sich bewahrheitet und das iPhone bekommt eine Art Nachttisch-Modus. Vertikal ausgerichtet können Sie den Sperrbildschirm so verändern, dass er nur die Uhr zeigt oder verschiedene Widgets, die außerdem in Smart-Stapel gelegt werden können.

