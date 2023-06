Apple Vision Pro Headset: Das kann die neue AR-Brille für 3.500 US-Dollar

Nach monatelangen, ja sogar jahrelangen Gerüchten hat Apple endlich sein Mixed-Reality-Headset enthüllt. Die Apple Vision Pro genannte Gerät unterstützt sowohl AR- als auch VR-Anwendungen und verfügt über Funktionen und Spezifikationen, die andere Konkurrenzprodukte wie Spielzeug aussehen lassen.

Apple bezeichnet es als das fortschrittlichste Gerät der persönlichen Elektronik aller Zeiten” und hat über 5.000 Patente zu diesem Thema angemeldet. Und genau das lässt sich Apple teuer bezahlen. Denn Apple ruft sage und schreibe 3.499 US-Dollar für die Vision Pro auf, die ab Anfang 2024 verfügbar sein wird.

Apple behauptet, es handele sich um ein High-End-Fernsehgerät, ein Soundsystem, einen Computer und vieles mehr – was den Preis im Vergleich zu einem Schnäppchen macht.

Apple bezeichnet es als eine neue Art von Produkt, das die digitale und die reale Welt miteinander verbindet. Es ist das erste Apple-Gerät, durch das man hindurchschaut und nicht auf das man schaut. Sie steuern alles mit Ihren Augen, Ihren Händen und Ihrer Stimme, Sie haben also keine physischen Controller in der Hand. Apps und die Benutzeroberfläche können verschoben und in der Größe verändert werden und werfen sogar Schatten auf die reale Welt, um den Maßstab zu verdeutlichen.

Apple sagt, dass Apple Vision Pro das “Spatial Computing” einführen wird, so wie der Mac das Personal Computing und das iPhone das Portable Computing eingeführt hat.

Sie können mehrere Anwendungen im realen Raum platzieren und entweder mit der Stimme oder einer virtuellen Tastatur tippen, aber Sie können auch Bluetooth-Tastaturen und Trackpads nutzen. Und mit einem Blick auf Ihren Mac können Sie ihn auf einem großen virtuellen Display verwenden.

Apple Vision Pro zeigt eine Echtzeit-Wiedergabe Ihrer Augen, Apple

EyeSight: Ein externes Display zeigt anderen mit einer Funktion namens EyeSight, wie Ihre Augen gerade aussehen, sodass Sie weiterhin mit Menschen interagieren können, obwohl Sie die Brille tragen. Aber wenn Sie sich in einem vollständig immersiven Erlebnis befinden, zeigt eine trübe Ansicht anderen, dass Sie sie gerade nicht sehen können.

Facetime: Die Apps, die wir kennen, sind alle für den virtuellen Raum völlig neu gestaltet. Facetime zeigt jeden Teilnehmer in einer großen Videokachel an und nutzt räumliches Audio, um zu verdeutlichen, wer gerade spricht.

Mit Vision Pro können Sie auch Fotos und Videos in vollem 3D aufnehmen, sodass Sie sie mit dem Headset ansehen können und sie mit echter Tiefe erleben. Wenn Sie einen Film ansehen, wird der Raum abgedunkelt oder Sie befinden sich in einer großen virtuellen Umgebung.

Disney: Im Rahmen der Ankündigung brachte Apple den Disney-CEO Bob Iger mit, der in einer kurzen Präsentation einige der Möglichkeiten aufzeigte, die das Unternehmen zur Unterstützung des Produkts plant. Darunter neue Möglichkeiten, Disney- oder ESPN-Inhalte zu konsumieren. Die Demo zeigte Filme mit interaktiven Elementen und Live-Sport mit Statistiken, Highlights und Ansichten vom Spielfeldrand.

Design der Apple Vision Pro

Die Vorderseite besteht aus einem einzigen Stück Glas. Der Aluminiumrahmen hat eine Taste auf der linken Seite und eine Digital Crown auf der rechten Seite. Die Polsterung ist in verschiedenen Größen erhältlich, und der Stoffkopfbügel ist dehnbar und sogar abnehmbar.

Die Lautsprecher sind an den Seiten integriert und bieten personalisierten Raumklang. Sie verwenden Audio Ray Tracing, um ein Klangprofil Ihres Raums zu erstellen. Und für Brillenträger gibt es magnetisch befestigte Zeiss-Sichtkorrekturaufsätze.

Das Headset können Sie laut Apple den ganzen Tag über nutzen, wenn es an die Steckdose angeschlossen ist. Wenn Sie es ohne Kabel an der Steckdose verwenden, hält der separate Akku rund zwei Stunden.

Apple Vision Pro hält den ganzen Tag, wenn es eingesteckt ist, und zwei Stunden mit dem externen Batteriepack. Apple

Displays – mehr als 4K pro Auge

Die beiden Displays – eins vor jedem Auge – bieten zusammen über 23 Millionen Pixel. Also mehr als 4K pro Auge. Ein Hochgeschwindigkeits-Augenverfolgungssystem im Inneren überwacht, wohin Sie schauen Im Inneren wird das System von einem M2-Prozessor und einem neuen R1-Chip angetrieben, der Eingaben von allen 12 Kameras und zahlreichen anderen Sensoren in nur wenigen Millisekunden verarbeiten kann.

Das externe OLED-Display auf der Vorderseite ist gebogen und verwendet ein Lentikular-Display, damit andere Personen Ihre Augen aus der richtigen Perspektive sehen. Sie scannen Ihr Gesicht, um einen genauen 3D-Avatar von Ihnen zu erstellen.

VisionOS – das neue Betriebssystem

All das wird von VisionOS gesteuert, dem neuen Betriebssystem von Apple, das von Grund auf für räumliche Datenverarbeitung entwickelt wurde. Hunderttausende von iPhone- und iPad-Apps werden vom ersten Tag an mit Vision Pro funktionieren, zusätzlich zu den neuen 3D-Apps, die Sie in einem neuen App Store bekommen. Laut Apple werden ab dem ersten Tag über 100 Apple Arcade Spiele zur Verfügung stehen, darunter NBA 2K24. Und die Hardware unterstützt Gamepads genau wie iPhone, iPad und Apple TV.

Der Vision Pro scannt Ihre Iris mit Optic ID, das wie Face ID verschlüsselt ist und auf dem Gerät verbleibt und nur für die sichere Enklave im M1-Prozessor zugänglich ist. Sie wird zur Authentifizierung verwendet, genau wie Touch ID und Face ID.