Mit iOS 17: Bilder zurechtschneiden so flott wie nie

Selbst wenn man die komplette Apple-Keynote zur WWDC 2023 am gestrigen Abend aus Cupertino von knapp über zwei Stunden Länge gespannt verfolgt hat (hier bei Apple abrufbar), hat man vielleicht doch angesichts der Fülle der Neuigkeiten das ein oder andere Detail verpasst. Oder es wurde von Apple erst gar nicht genannt, weil es eher eine kleine, aber vielleicht doch interessante Verbesserung ist. So wie dieses Feature, auf das Macrumors aufmerksam macht. Demnach ist es nun leichter als je zuvor, ein Bild so zurechtzuschneiden, wie man es gerne haben und teilen möchte.

Der „Katzenschnitt“

Erläutert wird dies mit einem lustigen Katzenbild (klar, was sonst…?!): Wenn man in sein gerade betrachtetes Foto hineinzoomt, erscheint oben rechts die Schaltfläche „Zuschneiden“ („Crop“). Darauf tippt man, schon wird die Schnittstelle zum Zuschneiden mit der soeben gewählten Zoomstufe angezeigt, und der gewünschte Teil des Bildes lässt sich bestätigen („Done“) oder weiter zuschneiden. So muss man also in der Foto-App vorher nicht mehr umständlich auf „Bearbeiten“ drücken und das Tool zum Zuschneiden auswählen, sondern kann dies direkt bei der Bildbetrachtung erledigen.

Mit Sicherheit gibt es noch weitere interessante Neuerungen über die verschiedenen Systeme (iOS, iPadOS, macOS und watchOS) hinweg. Auch darüber werden wir künftig berichten.