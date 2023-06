tvOS 17 bringt Facetime auf den Fernseher

Zusammen mit iOS 17, watchOS 10 und macOS 14 Sonoma kündigte Apple heute tvOS 17 an, das ein paar neue nützliche Funktionen enthält, darunter ein neu gestaltetes Kontrollzentrum und die Möglichkeit, eine verlorene Apple TV-Fernbedienung mit dem iPhone zu orten. Aber der Hauptgrund für ein Update in diesem Herbst ist Facetime.

Richtig gelesen: Apple bringt endlich die Facetime-App für Videoanrufe auf Apple TV 4K. Mit der Continuity Camera (in Apple-Deutsch: Kameraübergabe) und dem iPhone können Sie sich drahtlos mit dem Apple TV verbinden und Anrufe auf Ihrem Fernseher präsentieren. Mit dem Vorteil des größeren Bildschirms führt Apple auch Split View für Apple TV ein, mit dem Nutzer Sendungen oder Filme ansehen können, während sie einen Anruf tätigen. Apple hat zu einigen Gesten sogar die bekannten Nachrichten-Effekte wie Konfetti oder Luftballons gekoppelt; diese werden immersiv im Video dargestellt.

Apple bestätigt, dass Videokonferenz-Apps von Cisco, Zoom und anderen noch in diesem Jahr auf Apple TV erscheinen werden. Weitere Apps werden dank der Erweiterung der Continuity-Camera-API auf Apple TV 4K wahrscheinlich folgen.

Es gibt Gerüchte, dass Apple an einem neuen Apple TV mit eingebauter Kamera arbeitet. Diese neue Funktion könnte also ein Zeichen dafür sein, dass eine richtige Kamera für das Apple TV 4K kommt. tvOS 17 wird nach einer Beta-Testphase für alle Apple TV 4K- und Apple TV HD-Modelle verfügbar sein. Die Facetime-Funktion ist auf die drei Modelle von Apple TV 4K beschränkt.

Das neue Kontrollzentrum

Meldet sich der Nutzer oder die Nutzerin per iPhone-Remote-App beim Apple TV an, kann die Set-Top-Box gleich das personifizierte Profil mit den vorgeschlagenen Inhalten und angepassten Einstellungen wie Sprache aktivieren. Dazu kann man im neuen Kontrollzentrum sofort die Einstellungen an den angebundenen Airpods anpassen, die Home-Geräte überwachen und zu der letzten Konversation in iMessage springen.

Schlaue Funktion für Fremdsprachenlernen

Nutzen Sie Serien und Filme, um spielend eine fremde Sprache zu lernen, kommt es oft zu den Situationen, wenn in lauten (Film-) Umgebungen die ausgetauschten Phrasen überhört werden. Ab tvOS 17 kann die Dialoge von den Hintergrundgeräuschen im Film oder in der Folge trennen und diese prominenter abspielen zu lassen. Dazu ist aber noch ein Homepod der zweiten Generation notwendig. Offenbar ist ein Homepod Mini von der Funktion ausgeschlossen.

Teile dieses Artikels erschienen ursprüngliche bei unserer Schwesterpublikation „Macworld“ und wurden aus dem Englischen übersetzt.

