Macbook Air jetzt deutlich günstiger – Warum Sie trotzdem noch warten sollten

Das neue Macbook Air mit 15-Zoll Display kostet bei Apple in der Basisausstattung mit 8 GB Arbeitsspeicher und 256 GB SSD 1.599 €. Damit wäre der Preisabstand zum 13-Zoll-Modell mit der gleichen Ausstattung nur bei 100 € gelegen. Das hat Apple wohl dazu veranlasst, den Preis für das Modell mit 13-Zoll-Display um 200 € zu verringern, und zwar sowohl für die Basisausstattung als auch für die Variante mit 8 GB Arbeitsspeicher, einer SSD mit 512 GB und einer GPU mit 10 Kernen. Jetzt muss man bei Apple für diese Modelle nur noch 1.299 € beziehungsweise 1.649 € bezahlen.

Diese Preissenkung spiegelt sich auch bei anderen Anbietern, bei denen man gegenüber den gesenkten Preisen von Apple sogar noch ein paar Euro mehr einsparen kann. So kostet das Basismodell bei Mac Trade 1.230 €, und das besser ausgestattete Macbook Air M2 1.539 €. Bei Amazon kostet das Basismodell 1.259 €, andere Anbieter wie Cyberport und Notebooks Billiger liegen dagegen nur knapp unter dem Preis von Apple. Bei der Variante mit 512 GB SSD und 10-Core GPU kann man dagegen zwischen 50 € (Cyberport) und 90 € (Notebooks billiger) einsparen. Bei letzterem ist auch ein Netzteil mit 67 W dabei, das man für das Schnellladen benötigt.

Macbook Air 13 Zoll M2 bei Amazon für 1.259 Euro kaufen

Das 13-Zoll Macbook Air ist nun deutlich günstiger zu haben als vor der Entwicklerkonferenz. Apple

Die gesenkten Preise spiegeln sich auch in den Angeboten von Apple für die Gebrauchtgeräte (Refurbished Mac) wieder. So bekommt man im Gebrauchtwarenladen das Basismodell schon für 1.099 €, um 200 Euro günstiger als ein Neugerät. Und das Modell mit 512 GB SSD und 10-Core GPU ist dort für 1.399 € zu haben. Man spart also 250 € gegenüber dem Neugerät. Wir empfehlen, mit dem Kauf noch wenige Tage zu warten, bis sich auf dem Markt die Preise entsprechend den reduzierten Apples UVP einpendeln.

Was verwunderlich ist, dass Apple nicht auch den Preis für das Macbook Pro M2 13 Zoll gesenkt hat. Dieses kostet nun genauso viel wie das Macbook Air mit 15-Zoll-Bildschirm und viel mehr als das gleich große Macbook Air. Auf dem Marktplatz ist es zwar deutlich günstiger als bei Apple, aber immer noch teurer als das Macbook Air. Also gute Chance, sich zu einem Ladenhüter zu entwickeln.

Aktuell bester Preis: Macbook Air 13 Zoll M2 8 GB RAM, 256 GB Speicher Space Grau