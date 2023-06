iOS 17: Widgets werden endlich interaktiv

Auch wenn Apple bei der Vorstellung von iPadOS 17 (alle Neuigkeiten dazu auf der WWDC) viel Augenmerk auf PDFs gelegt hat, war das eigentliche Highlight der nächsten Version des iPad-Betriebssystems die interaktiven Widgets. Umso seltsamer, dass davon gar keine Rede beim Teil zu iOS 17 (alle Neuigkeiten dazu auf der WWDC) war, kommen solche Features doch im Normalfall auf beide Betriebssysteme gleichzeitig oder überhaupt erst verspätet aufs iPad, wie der anpassbare Sperrbildschirm.

Nachdem Apple nun die Beta-Versionen von iOS 17 verteilt, kommen etliche Details ans Licht, die es nicht in die Präsentation geschafft haben: so etwa auch die Tatsache, dass interaktive Widgets tatsächlich auch aufs iPhone kommen. Neben einer einfacheren Möglichkeit, Bilder zuzuschneiden und Airtags mit anderen Personen zu teilen, sind die interaktiven Widgets bisher das dritte iOS-Feature, das Apple nicht explizit bei während der WWDC-Keynote erwähnt hat.

We finally have interactive widgets in iOS 17! #WWDC23 pic.twitter.com/oIrlh3JWC7 — Apple Hub (@theapplehub) June 5, 2023

Apple Hub teilte auf Twitter eine kurze Aufnahme eines Homescreens, auf dem mehrere Widgets zu sehen sind: Im kleinen Home-Widget finden vier Shortcuts für Aktionen Platz, die innerhalb des Widgets ein- und ausgeschaltet werden können.

Das breite Music-Widget zeigt neben Album-Cover und Song-Informationen nun auch einen kleinen Button an, mit der sich der aktuelle Song wiedergeben und pausieren lässt. Erinnerungen lassen sich ebenfalls aus der App heraus abschließen. Das ist jedoch nur eine kleine Auswahl an Widgets, die bereits in der Entwickler-Beta von iOS 17 interaktiv sind. Die neue Funktion bindet Apple in die WidgetKit-Schnittstelle ein, damit auch externe Entwickler:innen Gebrauch davon machen können.

Warum Apple die interaktiven Widgets ins iPadOS-Segment geschoben hat, darüber lässt sich nur spekulieren. Betrachtet man jedoch die beiden Abschnitte zu iOS und iPadOS, wird deutlich, dass schon jetzt ein klares Ungleichgewicht zwischen den beiden Betriebssystemen herrscht, zumindest, was die Änderungen und Neuerungen angeht. Hätte Apple die interaktiven Widgets auch ins iOS-Segment gesteckt, hätte iPadOS wie ein winziges, langweiliges Update dagestanden.

Ich persönlich freue mich trotz Mangel an großen neuen Features ungemein auf iOS 17, da es allen Anschein nach zwei meiner größten Probleme mit dem iPhone beseitigen dürfte: interaktive Widgets und bessere Autokorrektur, wobei die letztere nur auf neueren iPhones funktionieren wird.

