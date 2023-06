iOS 17 Beta für alle verfügbar – so nutzen Sie schon jetzt die neuen Features

Ab sofort und künftig gewährt Apple auch kostenlosen Entwickler-Accounts Zugang zu den Entwickler-Betas seiner Betriebssysteme. Heißt: Sie können schon jetzt iOS 17 mit seinen neuen Funktionen auf Ihrem iPhone ausprobieren. Wir zeigen Ihnen, wie Sie die Beta installieren können.

So installieren Sie die iOS 17 Beta

Allen voran zwei Warnungen: Besonders in frühen Stadien sind Entwickler-Betas noch höchst experimentell, instabil und voll mit Fehlern. Es kann zu Abstürzen kommen und die Performance ist häufig noch nicht optimiert, weshalb der Akku nicht so lange hält. Sie sollten Entwickler-Betas also auf keinen Fall auf Geräten installieren, auf die Sie tagtäglich angewiesen sind – für die Arbeit, fürs Banking, für Zwei-Faktor-Authentifizierung und andere wichtige Dinge.

Sobald Sie die iOS 17 Beta installiert haben, können Sie nicht ohne Weiteres zu einer früheren Version von iOS zurückkehren – etwa iOS 16.5. Wenn Sie unzufrieden mit dem Zustand der iOS 17 Beta sind, müssen Sie den umständlichen Weg komplettes Zurücksetzen Ihres iPhones mit IPSW-Dateien gehen.

Falls Sie beide Warnungen verstanden haben, ein zweites iPhone besitzen und schon jetzt die neuen Funktionen ausprobieren möchten, verfahren Sie wie folgt:

Stellen Sie sicher, dass Ihr iPhone bereits über iOS 16.5 (oder höher) verfügt. Erstellen Sie sicherheitshalber ein Backup Ihres iPhones, um Datenverlust vorzubeugen. Melden Sie sich unter https://developer.apple.com/programs/enroll/ mit Ihrer Apple-ID an und stimmen Sie den Nutzungsbedingungen zu. Ihre Apple-ID hat nun Zugang zum kostenlosen Entwicklerprogramm. Falls Sie aufgefordert werden, Ihre Daten einzugeben, können Sie diesen Schritt ignorieren – diese sind nur fürs vollwertige Apple Developer Program nötig. Öffnen Sie auf Ihrem iPhone Einstellungen > Allgemein > Softwareupdate, tippen Sie auf „Beta-Updates“ und wählen Sie „iOS 17 Developer Beta“ aus. Wenn Ihnen die iOS 17 Developer Beta angezeigt wird, installieren Sie sie wie jedes andere Systemupdate. Nachdem Ihr iPhone das Update installiert und neu gestartet hat, ist es wieder betriebsbereit.

Im Großen und Ganzen dienen kostenlose Entwickler-Accounts dazu, sich mit den Entwicklungs-Tools von Apple vertraut zu machen: Sie erhalten Zugang zu Xcode, den Entwickler-Foren und können eigene Apps auf eigenen Geräten testen. Der Zugang zum App Store bleibt weiterhin dem kostenpflichtigen Apple Developer Program vorbehalten. Die deutschsprachige Übersichtsseite wurde – Stand 7. Juni 2023 – indes noch nicht aktualisiert.

Neue Funktionen in iOS 17

Mit iOS 17 führt Apple zwar keine großen neuen Funktionen ein, verbessert aber vieles, was bereits vorhanden ist. Neben einer verbesserten Autokorrektur können Sie Ihre Kontakte mit sogenannten Kontaktpostern personalisieren, Airdrop bekommt eine neue Geste, um Dateien einfach zu teilen und mit dem neuen Standby-Modus wird Ihr iPhone zum kleinen Infocenter, beispielsweise für den Nachttisch.

Was Apple bei der WWDC 2023 für iOS 17 angekündigt hat, erfahren Sie in unserem Beitrag „iOS 17: Alle Neuerungen im großen iPhone-Update“. Darüber hinaus gibt es einige Details, die Apple nicht während der Keynote erwähnt hat: „Was Apple auf der WWDC-Keynote nicht erwähnt hat“.