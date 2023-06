Firmenkauf: Auch nach Vision Pro investiert Apple in AR

Mira stellte seine Hardware ursprünglich als ”leichtgewichtigen Einstieg” in die Welt der AR vor mit Schwerpunkt auf Verbraucheranwendungen. Später schwenkte das Unternehmen jedoch auf industrielle Anwendungen um – vermutlich ein profitablerer Markt, wie Techcrunch berichtet. Und im Anschluss an “The Verge” mitteilt, dass Apple dieses Unternehmen mit Hauptsitz in Los Angeles, gegründet 2016, nun für einen unbekannten Betrag aufgekauft hat.

Zu Miras Kunden für AR-Headsets zählen demnach Universal Studios für Attraktionen in ihren Nintendo World-Themenparks, außerdem Investoren wie Blue Bear Capital, Happiness Ventures und Sequoia. Diese investierten vor der Übernahme durch Apple 17 Millionen US-Dollar in das Start-up, wobei sie auf die Heads-up-Displays und die Software zur Erstellung von AR-Apps, Spielen und Erlebnissen setzten, heißt es dazu weiter.

Auch militärische Verträge

“The Verge” zufolge verfüge Mira auch über mehrere militärische Verträge, darunter Vereinbarungen mit der U.S. Air Force und Navy. “Techcrunch” bemüht sich herauszufinden, ob diese Verträge auch unter der Eigentümerschaft von Apple fortbestehen werden, hat aber offenbar noch keine Antwort erhalten.

Jonathan Ive in Verbindung mit Mira

Die Nachricht über die Übernahme folgt der Präsentation von Apples lang erwartetem Vision-Pro-AR-Headset. Es sei unklar, in welchem Ausmaß Mira eine Rolle in Apples AR-Roadmap spielen könnte. Interessanterweise habe “The Verge” auch berichtet, dass Jony Ive, Apples langjähriger ehemaliger Produktdesigner, Berater von Mira war. Inwiefern das im Vorfeld der Entwicklung von Apples Mixed Reality-Headset eine Rolle spielte, ist aber unbekannt. Und auch, welche spezifischen Qualitäten das Start-up ab in Apples Produktionsentwicklung einbringen wird. Doch die langjährige konkrete Anwendung von AR-Hardware und zugehöriger Software ist dafür sicherlich kein Nachteil …

