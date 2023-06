15-Zoll Macbook Air im Test: Das Beste ist immer noch das Beste, nur größer

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Großes, helles Display

Anständige Lautsprecher

Hervorragende Akkulaufzeit Kontra Die Webcam ist nicht so gut wie sie sein sollte

Es hat immer noch einen M2-Prozessor Fazit Bis das M3 auf den Markt kommt, ist das 15″ Macbook Air eine fantastische Option für alle, die ein größeres Macbook wollen, ohne Tausende für ein 16″ Macbook Pro auszugeben.

Preis beim Test

$1,499

Aktuell bester Preis: Apple 15-inch MacBook Air (M2, 512GB SSD, 2023)

Shop Preis $1499 zum Shop

Letzten Sommer, als ich das 13-Zoll M2 Macbook Air getestet habe, schrieb ich: “Für die meisten von uns ist das neue M2 Macbook Air alles, was wir jemals brauchen werden.” Nun, ein Jahr später, hat Apple denjenigen, die größere Laptops bevorzugen, gegeben, was sie wollten: das Gleiche, nur größer.

Dies könnte ein schamlos kurzer Bericht sein. Es wäre völlig korrekt zu sagen, dass dieser Laptop genau wie das 13-Zoll Macbook Air ist, das letztes Jahr eingeführt wurde, nur mit einem größeren Bildschirm (und damit einem größeren Gehäuse) und besseren Lautsprechern. Das war’s! Rezension beendet!

Aber im Ernst: Wenn Sie eine Vorstellung vom 13-Zoll-Macbook Air M2 haben, wissen Sie, was Sie hier erwartet. Das M2 ist zwar nicht mehr brandneu, aber immer noch ein absolut exzellenter Prozessor für die tägliche Arbeit in einem dünnen und leichten Notebook. Das Display ist hell, scharf und farbenfroh, verfügt aber nicht über Pro Motion oder HDR. Die Anschlüsse sind die gleichen. Die Akkulaufzeit ist hervorragend. Sogar der Preis ist (für Apple) angemessen und beginnt bei 1.599 Euro (Unsere Testkonfiguration hat 16 GB RAM und eine 512-GB-SSD, was den Preis auf 2.059 Euro bringt)

Was ist anders?

Es ist wahrscheinlich am besten und einfachsten zu beschreiben, was anders ist als bei dem ein Jahr alten 13-Zoll-Modell, das ich so sehr mag. Es ist eine kurze Liste.

Das Display ist jetzt 15,3 Zoll groß, statt 13,6 Zoll. Das bedeutet eine höhere Pixelzahl (2880 x 1864), aber die Anzahl der Pixel pro Zoll ist ungefähr gleich geblieben.

Das 15-Zoll-Macbook-Air M2 wiegt 270 Gramm mehr, es ist jedoch genauso dick wie das 13-Zoll-Modell und fühlt sich nicht viel schwerer an, da das Gewicht auf ein größeres Gehäuse verteilt ist. Außerdem ist das Trackpad größer, was gut zu dem größeren Display passt.

Können Sie sagen, welches das 15-Zoll-Modell ist? Foundry

Der Akku ist größer und fasst 66,5 Wattstunden an Energie. Unser Video-Rundown-Test, bei dem wir einen heruntergeladenen Film in einer Schleife abspielten, während das Display auf 150 nits eingestellt war, dauerte etwa 8 Prozent länger – insgesamt also fast genau 19 Stunden. In der Praxis, bei etwas hellerem Display und gemischter gelegentlicher Nutzung, gleicht der zusätzliche Akku die Entlastung durch das größere Display mehr oder weniger aus. Das bedeutet, dass die Akkulaufzeit die gleiche ist wie beim 13-Zoll-Modell, was eine gute Sache ist.

Es gibt ein neues Audiosystem mit sechs Lautsprechern (das 13-Zoll-Modell hat ein System mit vier Lautsprechern). Das sind zwei Paar Force-Cancelling-Tieftöner und ein Paar Hochtöner. Es klingt definitiv besser und beeindruckend für ein so dünnes Notebook, aber es fehlt immer noch deutlich an Bass. Das ist nicht Ihr neues Party-Soundsystem für das Studentenwohnheim.

Der Preis ist natürlich höher und beginnt bei 1.599 Euro, was wie ein Preisaufschlag von 300 Euro gegenüber dem 13-Zoll-M2 Macbook Air aussieht, aber das ist nicht ganz der Fall. Das 13-Zoll-Einstiegsmodell verfügt über eine Version des M2 mit einem 8-Kern-Grafikprozessor, und um den vollen 10-Kern-Grafikprozessor zu erhalten, muss man 120 Euro Aufpreis bezahlen. Das 15-Zoll Macbook Air hat immer den 10-Kern-Grafikprozessor, sodass der Preisunterschied effektiv nur 180 Euro beträgt.

Was ist gleich geblieben?

Alles andere ist genauso wie beim 13″ Macbook Air. Das M2 liefert … nun ja … eine M2-ähnliche Leistung. Es ist kein brandneuer Chip mehr, und seine Leistung ist in etwa die gleiche wie beim 13-Zoll-Modell und beim Mac Mini. Geringe Leistungsabweichungen können auf geringfügige Änderungen der Betriebssystemversionen oder der Testsoftware zurückgeführt werden, aber ein paar Prozent hier oder dort werden Sie nicht bemerken.

Es ist anzumerken, dass die 256-GB-SSD-Option des 13-Zoll-M2-Macbook Air aufgrund der Verwendung eines einzelnen NAND-Chips nur halb so viel Speicherleistung wie alle anderen Kapazitäten bietet. Wir konnten die 256-GB-Option beim neuen 15-Zoll-Air nicht testen, aber es liegt nahe, dass dies auch beim 15-Zoll-Modell der Fall ist.

Das Display sieht gleich aus. Es ist genauso hell (bis zu 500 nits), hat die gleiche P3-Farbpalette und wir sind immer noch enttäuscht, dass es kein HDR oder Pro Motion gibt, zumindest eines davon gehört in ein Notebook, das im Jahr 2023 so viel kostet.

Die Webcam, die sich hinter einer breiten Aussparung versteckt, die wir als große Platzverschwendung empfinden, ist die gleiche verbesserte 1080p-Webcam, die letztes Jahr eingeführt wurde. Sie ist nicht mehr peinlich, aber auch nicht hervorragend. Sie sollte ausgezeichnet sein.

Das ist eine schrecklich große Aussparung für nur eine Webcam. Foundry

Die Anschlüsse sind immer noch zwei Thunderbolt/USB-4-Anschlüsse auf der linken Seite, zusammen mit einem separaten Magsafe-Ladeanschluss. Ein langer Kopfhöreranschluss befindet sich auf der rechten Seite.

Die Tastatur ist identisch, mit einer vollen Funktionsreihe, ohne Touch Bar und einem schönen großen Touch ID-Sensor. Der zusätzliche Platz reicht leider nicht für einen vollständigen Zahlenblock. Die drahtlosen Funktionen sind die gleichen: Wi-Fi 6 (nicht 6e) und Bluetooth 5.3.

Die Auswahl an Anschlüssen ist nicht gerade üppig, aber zwei Thunderbolt-/USB-4-Anschlüsse und ein Thunderbolt-Anschluss werden dir gute Dienste leisten. Foundry

Eine nette Option, aber wir sind bereit für die nächste Generation

Es ist toll, dass Apple eine 15-Zoll-Option für das Macbook Air anbietet. Manche Leute lieben einfach große Laptops, und man sollte nicht 2.999 Euro für ein 16-Zoll Macbook Pro ausgeben müssen, um einen großen Mac-Laptop zu bekommen.

Wir können es Apple nicht verübeln, dass sie bei diesem Modell an dem festhalten, was funktioniert, obwohl es ein Jahr nach dem 13-Zoll-Modell auf den Markt kommt. Es ist derselbe Laptop, nur mit einem größeren Bildschirm. Das ist nicht schlecht. Das 13-Zoll M2 Macbook Pro ist ein großartiges Allzweck-Notebook für die meisten Menschen.

Aber es ist ein Jahr vergangen, und natürlich sind wir neugierig, was der M3 zu bieten hat, den Apple angeblich schon im kommenden Jahr in das Macbooks Air verbauen will. Aber es gibt noch andere Änderungen, die wir vornehmen würden: Bei diesem Preis sollte das Display mit mehr als 60 Hz arbeiten oder zumindest variable Bildwiederholfrequenzen unterstützen. Oder es sollte HDR bieten. Die Webcam sollte besser sein. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass die riesige Aussparung ein vollständiges Face-ID-System dahinter verdient hätte.

Wenn Sie einen großen Mac-Laptop wollen, haben Sie endlich eine Option, die nicht annähernd so viel kostet wie ein 16-Zoll Macbook Pro. Das sind großartige Neuigkeiten. Und der ein Jahr alte M2-Chip kann sich in dieser dünnen und leichten Kategorie für den allgemeinen Gebrauch immer noch behaupten. Was kommt als Nächstes?

Dieser Artikel ist zuerst bei unserer Schwesterpublikation Macworld.com erschienen und wurde aus dem Englischen übersetzt.