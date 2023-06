Mac Studio (M2 Max) im Test: Schneller als davor

Auf den ersten Blick Unsere Wertung Pro Beeindruckende Rechenleistung, insbesondere bei GPU

Flexibilität der Anschlüsse

Verbessertes HDMI mit erweiterter Display-Unterstützung

Das Lüftergeräusch ist sehr leise

Kontra Arbeitsspeicher und SSD sind nicht vom Benutzer aufrüstbar (und werden es auch nie sein)

Fazit Wenn es Ihnen auf Geschwindigkeit ankommt, ist der Mac Studio genau das Richtige. Das Hauptangebot von Apple für professionelle Anwender ist ein Komplettpaket aus Rechenleistung, Funktionen und Design.

Der Mac Studio hatte im vergangenen Jahr einen beachtenswerten Start, ein neues Desktop-Design mit einer Geschwindigkeit, die die Anforderungen der anspruchsvollsten Profis erfüllte. Damals warf er aber auch einige Fragen auf: Wird er den Mac Pro ersetzen? Und wenn nicht, wird Apple die Mac-Studio-Reihe fortsetzen, sobald der Mac Pro mit Apple Silicon auf den Markt kommt? Wird der Mac Studio genauso enden wie der iMac Pro, ein Modell, das nach seiner Veröffentlichung kaum Beachtung fand und schließlich eingestellt wurde?

Jetzt gibt es Antworten, die der Mac-Reihe die dringend benötigte Klarheit geben. Mit der Vorstellung des Mac Studio mit M2 Max oder Ultra und des Mac Pro mit M2 Ultra hat Apple auf der WWDC gezeigt, dass es sich der Aufwertung und dem Erhalt des High-End-Desktop-Mac als Plattform verschrieben hat. Der Mac Studio ist Apples Hauptangebot für Kunden, die einen Hochleistungs-Mac suchen, während der Mac Pro eine Nische anspricht, die eine Hardware-Erweiterung benötigt.

Der Mac Mini M2 Pro, den Apple im Januar vorgestellt hat, bietet jedoch einen interessanten Vergleich mit dem Mac Studio M2 Max. Ob der Mac Mini oder der Mac Studio der richtige Mac für Sie ist, hängt davon ab, welche Art von Arbeit Sie verrichten.

Wir testen den Mac Studio mit einem M2 Max Chip, einem 38-Kern-Grafikprozessor, 64 GB Arbeitsspeicher und einer 2 TB SSD. Gegenüber dem Mac Studio M2 Max der Einstiegsklasse für 2.399 Euro wurde also unser Test-Rechner an mehreren Stellen aufgerüstet, was den Preis unseres Testgeräts auf 3.319 Euro bringt. Apple verkauft auch einen Mac Studio mit einem M2 Ultra, 64 GB Arbeitsspeicher und einer 1 TB SSD für 4.799 Euro.

Der Mac Studio ist der Mac von Apple für High-End-Profis, aber nicht für die High-End-Profis. Foundry

Vom M1 Max zum M2 Max

Der Mac Studio wurde im März letzten Jahres mit den Modellen M1 Max und M1 Ultra vorgestellt. Die M1-Prozessoren werden langsam in die Rente geschickt (es gibt nur noch zwei Macs mit dem M1-Chip der Einstiegsklasse), der Umstieg auf die M2-Serie ist in vollem Gange. Der Mac Studio ist jetzt mit einem M2 Max oder M2 Ultra zum gleichen Preis erhältlich.

Neue Chips bedeuten natürlich auch mehr Leistung. Der M2 Max hat eine 12-Kern-CPU, die sich auf acht Leistungskerne und vier Effizienzkerne aufteilt. Das Vorgängermodell, das M1 Max, hatte zwei Effizienzkerne weniger (insgesamt 10 CPU-Kerne). Apple verspricht eine Verbesserung von bis zu 25 Prozent gegenüber dem M1 Max.

Wir beginnen unsere Tests immer mit einem Blick auf die allgemeine Leistung mit dem Geekbench-Benchmark. In unseren Multi-Core-Tests war das M2 Max 18 Prozent schneller als das M1 Max, das es ersetzt – nicht die 25 Prozent, die Apple verspricht, der Hersteller sichert sich jedoch ab, indem es sagt: “bis zu 25 Prozent” Das Single-Core-Ergebnis des M2 Max ergibt eine Verbesserung von 19 Prozent.

Ein Datenpunkt, der auffällt, ist das Multi-Core-Ergebnis des M2 Pro – dieser Chip hat die gleiche 12-Kern-CPU wie der M2 Max. Der M2 Pro, den ich im Macbook Pro 16 Zoll getestet habe, ist etwa 5 Prozent langsamer als der Mac Studio M2 Max, ein Unterschied, den Sie kaum bemerken werden, also hat er im Grunde die gleiche CPU-Leistung. Der M2 Pro ist zudem eine Konfiguration von 620 Euro für den Mac Mini, bepreist mit 929 Euro. Wenn Ihre Arbeit viel CPU-Verarbeitung und weniger Grafikverarbeitung erfordert (worauf wir gleich noch zu sprechen kommen), kann der Mac Mini eine günstigere Option als der Mac Studio sein.

Wir haben auch den Cinebench R23 ausgeführt, um die CPU-Leistung zu messen. Diese Ergebnisse sind für Käufer des Mac Studio am wichtigsten, da der Cinebench hauptsächlich 3D-Rendering verwendet und für Kreativprofis ein besserer Leistungsmesser ist. Wir sahen eine 20-prozentige Verbesserung des M2 Max gegenüber dem M1 Max – immer noch keine 25 Prozent, aber näher dran.

Wir haben auch wieder festgestellt, dass der Mac Studio mit M2 Max und der Mac Mini mit M2 Pro die gleiche Leistung haben. Es ist wichtig, hier noch einmal zu betonen, dass Cinebench zwar ein CPU-fokussierter 3D-Rendering-Test ist, die Leistung der GPU jedoch nicht einbezieht.

Hand Brake ist ein Videokonvertierungsprogramm, die die CPU oder die Grafikkarte beansprucht, je nachdem, wie sie konfiguriert ist. In diesem Test haben wir die 4K-Version des lizenzfreien “Tears of Steel”-Videos mit der CPU und den Video-Encodern (der “VideoToolbox”-Framework-Version) in H.265 konvertiert.

Bei der CPU-Konvertierung übertraf der M2 Max den M1 Max um 32 Prozent. Unsere Ergebnisse beweisen auch, dass der M2 Max einen leichten Vorsprung gegenüber dem M2 Pro hat, was wahrscheinlich auf den verfügbaren Speicher zurückzuführen ist. Der Mac Mini in unseren Tests hatte 16 GB Arbeitsspeicher, während der Mac Studio über 64 GB verfügt.

Die Leistungssteigerung des M2 Max gegenüber dem M1 Max lag bei der Verwendung der Video-Encoder bei bescheideneren 18 Prozent. Außerdem erreichte er die gleiche Geschwindigkeit wie der Mac Mini mit M2 Pro.

Mit dem Blackmagic Disk Speed Test konnten wir bei der SSD des M2 Max Mac Studio eine kleine Verbesserung von 5 Prozent gegenüber dem M1 Max feststellen. Das ist ein spürbarer Unterschied, wenn es um große Dateien geht. Die Leseergebnisse sind grundsätzlich ähnlich. Die SSD des M2 Max Mac Studio verzeichnete ebenfalls moderate Verbesserungen gegenüber der SSD des M2 Pro Mac mini.

Auch die GPU erhält einen Schub

Der M2 Max in diesem Test hat eine 38-Kern-GPU, das ist eine etwas bessere Konfiguration als im Mac Studio für 2.399 Euro mit der 30-Kern-GPU. Die 32-Kern-GPU im Mac Studio mit M1 Max, den wir letztes Jahr getestet haben, war ebenfalls eine Hochkonfiguration. In unseren GPU-Vergleichen betrachten wir also die neue 38-Kern-GPU gegenüber der alten 32-Kern-GPU.

Der Geekbench 6 testet die GPU-Leistung mit OpenCL oder Metal APIs. Metal ist Apples eigene Schnittstelle, die Entwickler verwenden sollen, um die beste (Grafik-)Leistung zu erzielen. OpenCL ist eine offene Standard-API, die aufgrund ihrer Kompatibilität weit verbreitet ist.

Sowohl bei den Metal- als auch bei den OpenCL-Benchmarks liefert die 38-Kern-GPU des M2 Max eine Geschwindigkeit, die über 21 % schneller ist als die 30-Kern-GPU des M1 Max. Der M1 Ultra ist in diesem Test zum Vergleich enthalten – mit 48 oder 64 GPU-Kernen zieht er am M2 Max vorbei. Das M2 Ultra ist mit 60 oder 76 GPU-Kernen erhältlich.

Ich habe die ähnliche CPU-Leistung des M2 Max im Vergleich zum M2 Pro hervorgehoben, hier unterscheidet sich der Mac Studio M2 Max vom Mac Mini mit dem M2 Pro, der entweder mit 16 oder 19 Grafikprozessorkernen ausgestattet ist. Wenn Ihre Arbeit GPU-Verarbeitung erfordert, sollten Sie sich einen Mac Studio mit so vielen GPU-Kernen wie möglich zulegen.

Apple will mehr Spiele auf den Mac bringen, und auf der WWDC hat das Unternehmen einige Neuerungen angekündigt, um mehr Entwickler an Bord zu holen. Es wird einige Zeit dauern, bis wir moderne Spiele auf dem Mac zocken können, also halten wir uns in der Zwischenzeit an das, was wir haben: Tomb Raider und Civilization 6. Das Mac Studio mit M2 Max hat dabei einige beeindruckende Frameraten erzielt.

Resident Evil Village ist ein neueres Spiel mit MetalFX Upscaling, das die Grafikleistung in Software mit Apples MetalFX-API steigern kann. Das ist die Art von Grafik-Upscaling, die AMD und Nvidia auf dem Windows-PC eingesetzt haben.

Um es auf dem Mac Studio in Aktion zu sehen, habe ich ein Metal Performance HUD aktiviert, das die Framerate anzeigt. (Sie können dies im Terminal tun, indem Sie an der Eingabeaufforderung defaults write -g MetalForceHudEnabled -bool yes eingeben und dann die Eingabetaste drücken. Um es zu deaktivieren, geben Sie denselben Code in Terminal ein, ersetzen Sie aber yes durch no .) Ich habe die Anzeigeeinstellungen des Spiels auf die Voreinstellung “Grafik priorisieren” und die Bildschirmauflösung auf 2560 × 1440 gesetzt. Dann habe ich das Spiel zweimal ausgeführt.

Beim ersten Mal habe ich MetalFX Upscaling nicht verwendet und hatte Bildraten zwischen 130 und 160 fps, wenn ich mich im Spiel bewegte. Beim zweiten Mal habe ich MetalFX Upscaling in der Qualitätseinstellung aktiviert, und die Bildrate stieg auf 160 bis 195 fps. Was für eine tolle Steigerung! Es bleibt zu hoffen, dass Apple diese Technologie bei den Spieleentwicklern stärker fördert, damit die Mac-Spielemediathek wächst und – was noch wichtiger ist – aktueller wird.

Die Apple Chips verfügen über Videocodierungs-Engines, wir verwenden zu Testzwecken iMovie. Bei unseren Exporttests konnten wir keinen Unterschied zwischen dem M2 Max und dem M1 Max feststellen, was nicht weiter verwunderlich ist, da die Engines der beiden sehr ähnlich sind. Der iMovie Stabilisierungstest belastet die Neural Engine des Chips, wir sehen dabei einen Unterschied von 20 Prozent zwischen den beiden Chips.

Der M2 Max hat doppelt so viele ProRes-Engines wie der M2 Pro, was erklärt, warum er in unseren Tests so viel schneller ist.

Unter dem Mac Studio befindet sich ein Ring aus Lüftungsöffnungen. Foundry

Ein großer Unterschied bei der Display-Unterstützung

Die wichtigste Neuerung des Mac Studio 2023 ist der neue Prozessor (M2 Max oder Ultra) – fast alles andere ist dasselbe wie im letzten Jahr. Apple hat keine Designänderungen vorgenommen und auch die Anzahl der Anschlüsse nicht verändert, obwohl es einige Verbesserungen gibt. Die Kopfhörerbuchse bietet jetzt erweiterte Unterstützung für hochimpedante Kopfhörer und Sie erhalten Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.3 wie bei den anderen aktuellen Macs von Apple.

Eine große Veränderung gibt es jedoch bei der Display-Unterstützung. Der Mac Studio 2023 hat einen “verbesserten HDMI”-Anschluss anstelle von HDMI 2.0, die der HDMI-2.1-Spezifikationen unterstützt. Diese Verbesserung behebt die größte Schwachstelle des ursprünglichen Mac Studio: Sein HDMI-Anschluss hat eine maximale Auflösung von 4K bei 60 Hz. Jetzt können Sie ein Display mit 8K bei 60 Hz oder 4K bei 240 Hz anschließen. Und es gibt Unterstützung für variable Bildwiederholfrequenz, HDR und Mehrkanal-Audio.

Das ist aber noch nicht alles! Wenn Sie auch Thunderbolt verwenden, unterstützt der Mac Pro M2 Max weiterhin vier Displays mit 6K bei 60 Hz über Thunderbolt und ein Display mit 4K bei 60 Hz über HDMI. Die Neuerung besteht darin, dass Sie jetzt zwei Displays mit 6K bei 60 Hz über Thunderbolt und ein Display mit 8K bei 60 Hz oder 4K bei bis zu 240 Hz über HDMI anschließen können.

Wenn Sie mit den Bildschirmen in die Vollen gehen wollen, müssen Sie auf das Mac Studio mit dem M2 Ultra aufrüsten. Da es sich hier um einen Test des M2 Max Mac Studio handelt, werde ich nicht auf alle M2 Ultra Display-Konfigurationen eingehen. Sie können sich auf der Apple Website umsehen, aber hier ein kleiner Vorgeschmack: Sie können bis zu acht 4K-Bildschirme mit 60 Hz anschließen!

Das Design sowie generelle Ausstattung des Mac Studio 2023 haben sich im Vergleich mit dem Modell aus dem vergangenen Jahr nicht signifikant geändert. Hier ist eine Zusammenfassung davon

Der Mac Studio misst 19,7 Zentimeter an der jeweiligen Seite und ist 9,5 cm hoch . Das M2-Max-Modell wiegt 2,7 kg , während das M2-Ultra-Modell aufgrund des benötigten thermischen Systems 900 Gramm schwerer ist und auf 3,6 kg kommt.

. Das , während das aufgrund des benötigten thermischen Systems ist und auf kommt. Auf der Rückseite des Mac Studio befinden sich vier Thunderbolt-4-Anschlüsse, ein 10Gb-Ethernet-Anschluss, zwei USB-A-Anschlüsse, ein verbesserter HDMI-Anschluss und ein 3,5-mm-Kopfhöreranschluss

befinden sich Die Vorderseite des Mac Studio hat entweder zwei USB-C-Anschlüsse (M2 Max Modell) oder zwei Thunderbolt-4-Anschlüsse (M2 Ultra Modell) und einen SDXC-Kartensteckplatz

hat entweder (M2 Max Modell) oder (M2 Ultra Modell) und einen SDXC-Kartensteckplatz Im Lieferumfang des Mac Studio sind keine Maus, kein Trackpad und keine Tastatur enthalten. Sie können Ihre eigene Maus oder Ihr eigenes Trackpad mitbringen, aber Sie sollten wissen, dass der Mac Studio mit dem Magic Keyboard mit Touch ID und dem Ziffernblock für 205 Euro funktioniert. Die Touch-ID ist sehr praktisch.

Es gibt viele Anschlüsse, darunter einen neuen “verbesserten HDMI”-Anschluss am 2023 Mac Studio. Foundry

Mac Studio oder Mac Mini mit M2 Pro?

Wie unsere Tests zeigen, haben der Mac Studio mit dem M2 Max und der Mac Mini mit dem M2 Pro eine ähnliche CPU-Leistung. Das ergibt Sinn, da beide CPUs über 12 Kerne verfügen, die in acht Leistungskerne und vier Effizienzkerne aufgeteilt sind. Wenn Sie also wissen, dass Ihre meistgenutzten Anwendungen viel an CPU-Leistung verlangen, könnte der Mac Mini mit M2 Pro ein Geldersparnis darstellen – vorausgesetzt, Sie konfigurieren nur einen besseren Prozessor.

Um den Mac Mini M2 Pro mit zwölf Prozessorkernen zu erhalten, müssen Kunden den Mac Mini mit zehn Prozessorkernen in der Standardkonfiguration des M2 Pro für 1.549 Euro in den Einkaufskorb bei Apple legen und die CPU aufrüsten. Damit steigt der Preis um 345 Euro auf 1.894 Euro für ein Modell mit 16 GB Arbeitsspeicher. Wenn Sie sich dann noch für eine Konfiguration mit 32 GB Arbeitsspeicher entscheiden, beträgt der Preis 2.354 Euro – nur 45 Euro billiger als das Einstiegsmodell des Mac Studio M2 Max mit einer 12-Core-CPU, einem 30-Core-Grafikprozessor, 32 GB Arbeitsspeicher und einer 512-GB-SSD. Für diese zusätzlichen 45 Euro, also 2.399 €, bietet der Mac Studio mehr GPU-Leistung, Frontanschlüsse und erweiterte Bildschirmunterstützung.

Wenn Sie viel professionelle grafikintensive Software verwenden, dann ist der Mac Studio mit seiner besseren Grafikleistung definitiv die bessere Wahl. Die Grafikkarte des M2 Pro im Mac Mini hat maximal 19 Kerne, während die GPU des M2 Max im Mac Studio bei 30 Kernen beginnt und auf 38 Kerne aufgerüstet werden kann. Wenn Sie mehr brauchen, können Sie auf einen M2 Ultra mit 60 oder 76 GPU-Kernen aufrüsten.

Der Mac Mini M2 Pro hat noch weitere Einschränkungen, die Sie zu einem Mac Studio bewegen könnten. Die maximale Arbeitsspeicherkonfiguration beträgt 32 GB, während der Mac Studio mit M2 Max bis zu 64 GB oder 96 GB fassen kann, wenn Sie auf den 38-Kern-Grafikprozessor aufrüsten. Außerdem unterstützt der Mac Mini mit M2 Pro bis zu drei 4K-Bildschirme mit 60 Hz, während der Mac Studio mit M2 Max bis zu fünf und der Mac Studio mit M2 Ultra bis zu acht Bildschirme unterstützen kann.

Die Preise für den Mac Studio beginnen bei einem M2 Max für 2.399 Euro. M2 Ultra-Modelle beginnen bei 4.799 Euro. Foundry

Immer noch eine lohnende Investition

Dank des Internets ist heutzutage jeder ein Mediengestalter, egal ob man sich um soziale Medien kümmert, eigene Filme dreht, Musik produziert, Fotos aufnimmt und bearbeitet, Kunstwerke schafft oder Software entwickelt. Der Mac Studio ist der ideale Mac – er ist leistungsstark, hat einen angemessenen Preis, verfügt über viele Anschlüsse für Geräte und nimmt nicht viel Platz auf dem Schreibtisch ein.

Wenn Sie letztes Jahr einen Mac Studio gekauft haben, gibt es kaum einen Grund für einen Umstieg, es sei denn, Sie suchen ständig nach mehr Rechenleistung oder Sie müssen mehr Bildschirme anschließen, als der Mac Studio 2022 bewältigen kann. Wenn Sie bis Ende 2024 oder Anfang 2025 warten können, könnten wir bis dahin den M3 Max/Pro bekommen, und der neue 3nm-Prozess des M3 verspricht, das Apple Silicon über die übliche schrittweise Verbesserung von 25 % hinaus zu verbessern.

Wenn Sie die ganze Zeit mit dem Mac Studio gewartet haben, worauf warten Sie dann noch? Auf den Mac Pro? Nun, er ist da, viel Spaß damit! Ganz im Ernst: Wenn der Mac Studio bei seiner Markteinführung genau das Richtige für Sie war, Sie aber noch gewartet haben, können Sie entweder auf den M3 warten, oder Sie können sich jetzt einen zulegen und schneller als je zuvor Ihre Aufgaben erledigen.

Der Mac Studio beginnt bei 2.399 Euro mit einem M2 Max – Sie erhalten eine große Anzahl an Funktionen und Leistung, besonders wenn Sie ihn mit dem Mac Mini M2 Pro vergleichen. Der Mac Studio mit dem leistungsstärksten Chip von Apple, dem M2 Ultra, kostet ab 4.799 Euro.

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei unserer Schwesterpublikation “Macworld” und wurde aus dem Englischen übersetzt.