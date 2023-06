663 Euro sparen: iPhone 14 Pro und Airpods Pro im 50-GB-Boost-Tarif bei O2

Dieser Spar-Deal für das iPhone 14 Pro mit 128 GB hat es in sich: Bei O2 ist das Top-Smartphone von Apple mit dem Tarif O2 Mobile M Boost 50 GB im Aktionsangebot zu haben. Und als besonderes Extra gibt es die Airpods Pro (2. Generation) ohne Aufpreis mit dazu. Gut: Der Mobilfunktarif bietet nicht nur 50 GB Datenvolumen mit maximal 300 MBit/s im 4G LTE/5G-Netz – dank des Boost-Effektes wächst das Datenvolumen um 5 GB pro Laufzeitjahr.

Beim attraktiven Tarif-/Hardware-Bundle sparen Apple-Fans gegenüber der Einzelbuchung des Tarifs und des separaten Hardware-Kaufs 663 Euro.

Das iPhone 14 Pro hat viel zu bieten

Angefangen beim ansprechenden Design über den schnellen A16-Bionic-Prozessor bis zum neuen Kamera-System mit einer 48-MP-Hauptkamera. Der 6,1-Zoll-Bildschirm vom iPhone 14 Pro setzt auf Super Retina XDR mit Pro Motion und erstmals in einem iPhone auch über das Always-On-Display. Dadurch wird der neue Sperrbildschirm noch praktischer, indem er Zeit, Widgets und Live-Aktivitäten auf einen Blick bereitstellt. Dazu gibt es viele praktischen Highlights wie Notruf SOS über Satellit und Unfallerkennung.

Doch so viel Leistung hat natürlich ihren Preis: Für das iPhone 14 Pro in der Ausstattung mit 128 GB Speicher zeigt der Macwelt-Preisvergleich als günstigstes Angebot 1.079 Euro. Die von O2 in diesem Bundle spendierten Airpods Pro (2. Gen) sind für rund 246 Euro zu haben. Aber es geht auch viel günstiger – im Bundle mit dem Tarif O2 Mobile Boost 50 GB.

Lohnt sich das aktuelle Angebot von O2?

Ohne Smartphone („SIM-only“) kostet der O2-Handytarif Mobile M Boost 50 GB 37,99 Euro im Monat. Für nur 19 Euro monatlich mehr bei einer Vertragslaufzeit von 36 Monaten gibt es das Duo iPhone 14 Pro und Airpods Pro (2. Generation) mit dazu. Eine kürzere Laufzeit lohnt sich nicht – bei 24 Monaten bezahlen Sie 76,99 Euro monatlich.

Die Rechnung im Detail: Das Tarifbundle (iPhone 14 Pro, Airpods Pro und O2 Mobile M Boost mit 50 GB+) kostet inklusive Geräteanzahlung (13 Euro) und Versandkosten (4,99 Euro) insgesamt 2.069,63 Euro. Der Anschlusspreis von sonst 39,99 Euro entfällt.

Ohne Hardware würden Sie 1.367,64 Euro (37,99 Euro × 36 Monate) zuzüglich 39,99 Euro Anschlusspreis bezahlen, also 1.407,63 Euro. Folglich kostet Sie das Hardware-Bundle iPhone 14 Pro mit 128 GB Speicher und Airpods Pro (2. Gen) über die Vertragslaufzeit 662 Euro. Gegenüber den Einzelpreisen (1.325 Euro laut Preisvergleich) sparen Sie satte 663 Euro.

iPhone 14 Pro im Tarif O2 Mobile M Boost 50 GB und Airpods Pro für 56,99 Euro monatlich

Kennzahlen des Tarifs O2 Mobile M Boost mit 50 GB+

50 GB Datenvolumen (max. 300 MBit/s) im 4G LTE/5G-Netz

Ab dem zweiten Vertragsjahr 5 GB Datenvolumen im Jahr mehr

Ideal nutzbar für: Extrem schnelle Up- & Downloads, Video-Streaming in UHD-Qualität u.v.m.

Allnet-Flat Telefon- & SMS-Flat in alle dt. Netze

EU-Roaming inklusive

Connect-Option: Auf bis zu zehn Geräten gleichzeitig nutzbar

