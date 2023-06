Warum ich mein altes iPhone XS auch 2023 noch liebe

Wer würde sich wohl freiwillig für ein fünf Jahre altes Smartphone entscheiden, wenn man auch ein iPhone 14 Pro nutzen könnte? Klar, Apple verlangt für seine neueste Flaggschiffreihe nicht gerade wenig Geld, doch dafür bekommt man letztendlich auch das Neuste vom Neuen. Außerdem gibt es genügend Möglichkeiten, wie man auch günstiger an die Pro-Modelle kommt.

Aktuell bester Preis: iPhone 14 Pro mit 128 GB in Dunkellila

Seit Ende 2022 nutze ich nun ein iPhone XS, welches auch noch generalüberholt ist. Nachdem ich den Akku bei Apple habe erneuern lassen, hat mich das iPhone XS nicht einen Tag enttäuscht. Hier sind meine persönlichen Top-Gründe, warum es auch noch 2023 ein tolles Smartphone ist!

Tolles Gesamtpaket

Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt einfach. Über diesen Satz werden Sie sich jetzt vielleicht wundern. Immerhin kostet ein iPhone XS mit 64 GB Speicher bei Amazon rund 266 Euro – für ein generalüberholtes, fünf Jahre altes iPhone immer noch eine Menge Geld. Und ich stimme Ihnen durchaus zu: Die Konkurrenz bietet Einsteiger-Smartphones an, die nicht viel mehr kosten, dafür aber mit Features wie 5G und einem 120 Hz-Display auftrumpfen. Ich sehe es aber anders.

Beim iPhone zahle ich nicht nur für das Gerät. Ich zahle auch für Performance und Features. Ich habe das iPhone XS im direkten Vergleich mit dem iPhone 14 Pro Max (im Macwelt-Praxistest) testen können. Natürlich ist dieses mit seinem A16 Bionic Chip schneller als das iPhone XS mit seinem A12-Chip. Ich musste jedoch feststellen, dass das iPhone XS für sein Alter überraschend schnell ist. An manchen Tagen ist es durchaus etwas träge. Aber das darf ein fünf Jahre altes Gerät auch sein.

iOS 17

Ich liebe mein iPhone XS aufgrund seines iOS-Supports. In diesem Herbst erscheint das neue iOS 17. Obwohl Apple einige Geräte von seiner Kompatibilitätsliste gestrichen hat, erhält das iPhone XS trotzdem noch das Update.

iOS 17 bekommt eine neue Tagebuch-App Foundry

Und ich kann es kaum erwarten, auch die versteckten Funktionen auszuprobieren, welche Apple im Rahmen der Keynote nicht gezeigt hat.

Design

Design ist Geschmacksache, doch habe ich mich an den eckigen Kanten des iPhone 12, iPhone 13 und iPhone 14 etwas satt gefühlt.

iPhone 14 Pro Max im kantigen Design Apple

Gerüchten zufolge soll das kommende iPhone 15 wieder etwas runder werden. Bis dahin tut es aber auch ein iPhone XS. Es liegt aufgrund seines Designs deutlich angenehmer in der Hand, wobei gerade das schwarze Modell Fingerabdrücke magisch anzuziehen scheint.

Kamera

Bei der Kamera musste ich Abstriche machen. Das iPhone XS ist jedoch für jeden geeignet, der das Smartphone tatsächlich nur für Schnappschüsse benutzen möchte. Mal eben hier einen Kassenbon abfotografieren oder ein schnelles Foto vom Kuchen im Café für die Insta-Story – überhaupt kein Problem.

Das iPhone XS hat nicht die beste Kamera, macht aber trotzdem tolle Aufnahmen. Simon Lohmann

Was die Optik nicht schafft, kann iOS bis zu einem gewissen Grad retten, sodass am Ende vorzeigbare Bilder entstehen. Im direkten Vergleich mit der 48-MP-Kamera vom iPhone 14 Pro fallen die Unterschiede natürlich sofort auf.

Ein weiterer Plus-Punkt: Das Kamera-Modul ist nicht so auffällig wie in den neueren Generationen, was das minimalistische Design des iPhone XS perfekt macht.

Fazit

Das iPhone XS ist wahrscheinlich für viele Nutzer kein zeitgemäßes Smartphone. Doch für mich ist es der perfekte Begleiter für alle Standard-Aufgaben, die ein Smartphone eben zu erfüllen hat. Telefonieren, Fotografieren, Nachrichten – gepaart mit aktuellen iOS-Features. Dafür liebe ich mein iPhone XS auch 2023 noch.

Aktuell bester Preis: iPhone XS 64 GB Gold